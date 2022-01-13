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丹佛女跑者贏得4項賽事 成為29年來首位迪士尼大滿貫！

運動筆記 / 李吳菊

圖/Disney

還記得 ＃抖安娜編 曾介紹史上最夢幻的賽事－迪士尼世界週末馬拉松嗎？

圖/FOX 35 Orlando

如果還沒有，可以先來複習一下👇

延伸閱讀：【賽事】史上最夢幻的賽事！2022迪士尼世界週末馬拉松 1/5～1/9 即將登場！

週末在美國佛羅里達奧蘭多盛大舉行的迪士尼馬拉松，上演了一場最夢幻的結局！由來自科羅拉多州的跑者 Brittany Charboneau 在連續四天的賽程裡，分別贏下 5K、10K、半程馬拉松、全程馬拉松，完成了 29 年來首位迪士尼馬拉松贏得所有四項賽事的選手，華麗的完成了這夢幻的「迪士尼大滿貫」。

Brittany Charboneau 在這為期４天的賽事內，分別以 17:39 完成 5K、36:36 完成 10K、1:19:20 完成半程馬拉松，在最後以 2:45:13 完成了馬拉松，成功完成所有四場比賽，不僅成功完成「Dopey Challenge」外，更達成賽事 29 年史上第一位贏得所有四項賽事的選手。

【糊塗蛋挑戰】是要在期間內完成迪士尼馬拉松四項賽事，連續四天的比賽中總計 48.6 英里。圖/FOX 35 Orlando

這位來自科羅拉多州丹佛市的馬拉松跑者 Brittany Charboneau 今年 33 歲，她曾在 2017 年贏下丹佛馬拉松，至此她全身心得投入了馬拉松運動，成為了職業跑者；2020 年時也參加美國馬拉松奧運選拔，以 2 小時 33 分打破自己個人最佳成績，獲得第 13 名。之所以想要參加這場迪士尼馬拉松主要是她在去年在訓練途中遇到了與狗狗擦撞導致她腦震盪一週、背部與手臂都有受到擦傷，帶著傷勢進入波士頓馬拉松賽，但受到影響的她，最終未能成功完賽。在歷經一切不順心後，她想要找到一些有趣的事情來轉換心情。她表示：「我感覺很棒，這對我來說是一個精神上勝利的週末，我的目標並不是想要贏得這些獎項，而是去穿上這些卡通人物的裝扮，度過一段美好的時光。」接著說：「我想這樣做的原因是提醒人們你可以有遠大的目標，但你可以從中獲得樂趣。」

圖/Disney

她分別扮演《冰雪奇緣》 Elsa 、《腦筋急轉彎》Bing Bong 、Joy，及《101忠狗》Cruella de Vil（庫伊拉），雖然並不是完全變裝，不過仍看的出一些裝扮的小細節，而她在結束了這趟奇幻旅程後將會繼續為 2024 年奧運選拔努力。

圖/Charboneau IG 截圖

最後 Brittany Charboneau 想對所有跑者說：「如果一切按照計畫進行，我可能不會決定要來參加迪士尼馬拉松，也不會經歷迄今為止我生命中最好的跑步週末！所以，相信這個過程、挫折和你的直覺，把你帶到你應該去的地方！」

責任編輯：Ian

＊賽事話題，盡在運動筆記

波士頓馬拉松

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