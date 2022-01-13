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虎哩今年發大財！上傳跑步照 筆記送你紅包袋！
迎接 2022 年虎年到來，小編先在此祝大家虎虎生風、虎年行大運！謝謝大家在跑步之路上往前邁進時，不忘來看看運動筆記，新的一年，運筆也會繼續陪伴大家，這次也想送大家新年小禮物，現在只要在 每日照片 上傳你的新春跑步照，就能抽筆記出品的「KEEP FIGHTING 紅包袋」，虎哩今年發大財！
上傳跑步照，虎哩今年發大財！
獎品：筆記紅包袋（5入/包）（抽出 20 位跑友）
活動時間：即日起至 1/23（日）23:59 截止
活動辦法：(1)將你的跑步照片分享至【每日照片】中(2)寫下你的心情小語(3) hashtag 「#虎哩今年發大財」
上傳範例：
（圖片提供：Joanna）
完成以上 3 步驟即具備抽獎資格，投稿越多抽中機率越大喔～
得獎公告：得獎者將於 1/24（一） 於本活動頁公告，同步會以運動筆記「站內訊息」通知得獎者，得獎者須於得獎公告 3 日內 （1/26 以前）回覆個人寄送資訊，逾時將視同放棄，不另行通知，亦不進行候補。
＊本活動獎項之寄送地址僅限台澎金馬地區。
注意事項：
1.照片須為本人擁有，如經他人檢舉或主辦單位發現盜圖、合成造假等，將失去活動資格
2.未達圖文標準失去活動資格，恕不另行通知
3.運動筆記得刊登或擷取、分享上傳之內容
4.本活動獎項之寄送地址僅限台澎金馬地區
5.主辦單位有修改以上活動內容之權利
6.活動參加者於參加活動之同時，即同意接受本活動之活動辦法與注意事項之規範
7.敬請確認個人資料正確性，若因個人資料有誤造成無法聯繫，視同放棄獲獎權利
8.未入選者恕不一一通知
9.活動獎品不可更改轉讓或折抵兌換現金
責任編輯：Joanna
＊運動筆記，陪你一起過新年～
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