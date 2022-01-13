跑步小品／致2021汗水豐收的一年 闖蕩江湖闖進百傑榜啦！

If you think you can, you can!!

12/31在踏進山羚羊終點的那一刻，要揮別2021有多麼不捨！創造巔峰的PB年，其中直指女子百傑，沒想到台北馬的這一天，我也成為被記錄的那一位！

揮別2021.12.31~山羚羊終點

跑齡七年一路矇矇懂懂，堅持做愛做的事（威～不要想歪啦！）就現階段而言就是直指運動啦！愛運動，把它想成是好玩的事，跑步、騎車、爬山、越野、鐵三⋯什麼都想嘗試，怎麼這麼愛玩啦！關於跑百傑這件事～一直覺得那是很厲害的人做的事，我們這種凡人大概就是一路追星，關注選手動態、誰又破了記錄⋯⋯沒想到在這疫情撼動的2021，我也能闖進百傑榜！堅持著對運動的熱情，沒有因為疫情而停下腳步，跑友常說《只有累積，沒有奇蹟》，適用在我身上一樣貼切~感謝自己造就這美好而豐收的一年！

✊跑步篇～

2019-2021台北馬進化史

2019年台北馬，我跑了3:39:06，勉強BQ達標，但不算太出色的成績，大概就是一般市民跑者的表現！隔年2020年台北馬，身邊有些朋友陸續進入百傑榜，風向球開始往我這裡吹叫我也試試，所以2021年決定戰個渣打看看，無奈疫情停賽（其實是鬆口氣啦）心想，多一年準備更好！2021台北馬，我跑了3:07:54，整整進步了30分鐘(事後想想才覺得厲害）這其中最大的轉折應該就屬疫情，這期間跑山路練肌力，疫情後的長距離把速耐力也培養起來,能力就這麼點滴累積起來了!

致楓樹坑的日子

5/16 疫情突然升溫（桃體關了），愛運動的堅持從來不變，ㄧ樣要跑我們找了偏僻人少的山區偷偷跑（戴口罩、低調低調！），這期間不為賽事、沒有目標、只管享受揮汗如雨的快感，喜歡這樣跑步的純粹，感謝吳双財 財哥陪我跑了整個夏天，人生第一個400就是從6月開始，一直到現在持續著⋯⋯有人說這叫土法煉鋼，一直跑先把體力培養起來準沒錯啦！沒想到，也因為疫情這意外的插曲（移地訓練），造就今年豐收的戰果！回想這一切點滴在心頭，這年的夏天我一輩子都忘不了！

6月開始進入400俱樂部

10月疫情持續降溫，迎來疫情後的第一場賽事～火燒島馬拉松。疫情後的首場旅跑順利成行，時隔20年再踏上綠島的興奮感難以言喻，這次還報名課程順便複習個水肺！當時把火燒島半馬當作疫情後的測驗指標。綠島果真島如其名～火燒島真的hen熱！好奇在這炎熱起伏不斷的賽道上，自己的表現會如何？清晨6:30鳴槍出發，從人權紀念碑延著環島公路跑一圈，享受沿途山、海綿延不絕的景緻，一路體感跑不看錶，來到終點的那刻，看到終點時間真的驚喜又感動，94分～比我平路半馬PB更快，原來我真的大大進化啦⋯⋯心想，跑百傑的機會真的來了！期待～腦中霎時浮現著《花若盛開，蝴蝶自來；人若精彩，天自安排》這句話，似乎 屬於我的闖蕩的時機到了，開始想知道自己能闖出多少能耐了！

火燒島半馬女總一

想感謝身邊的運動夥伴（FRT、龍潭傷害團、健跑團）一起為台北馬而戰，平日衝間歇，假日長距離配速，開始練習吃甜甜圈的日子！10月總共跑了三次長距離，想先謝謝戰戰在中原開了第一槍，10/16我的第一個長距離，謝謝孟儒、賊賊、瑞哥、龍潭傷害團陪我跑了30K，配個剛剛好的440，75個甜甜圈ㄧ圈一圈數⋯那天太陽出來後雖然天氣變得很熱，但有一群人陪我一起堅持，很開心我吃完第一個屬於我的長距離！

一起傷害一起長大

一群人可以跑很遠很遠....

第二次開在央大，10/24那天暴雨而且是越下越大那種⋯跑道都積水了！清晨天未亮雨下不停其實自暴自棄想回家，但走進校園操場看到大家不畏風雨已經開始熱身緩跑，眼睛一秒張開，心想大家都這麼努力我怎能偷懶？趕快東西放放，鞋子穿穿⋯跟上部隊跑起來，感謝亞力穩穩配加讀秒！因為下雨體感不會高，跑起來狀況特別好，一路數著甜甜圈、口渴再配點雨水（自我安慰很會!）堅定的踏著每個步伐，看著大家的背影列車持續前行，外面雖然下著滂薄大雨，但此刻內心卻是暖的，《一起跑過一起感動》，感動，這一次穩配25K均速4‘24，沒想到我居然可以更快還直接破個半馬PB，上傳數據後，意外享受這甜美的果實！

一起跑過一起感動

第三次的長距離回到楓樹坑、10/30跟財哥約跑了四坑，一圈8K順順跑，當時跑了45、42、39、37，我們喜歡漸速跑，當時最後一坑的最後2K，財哥說要盡力跑當作台北馬最後的2K，也練一下疲勞感，沒想到當時有小破PR10秒，財哥説我的體力有練起來，台北馬應該穩穩。聽到這番話內心著實心安！我只是覺得有破就是開心啦⋯⋯ 結束10月的三場長距離配速，開始進入以賽代訓的11月！穩穩的但不敢鬆懈⋯⋯

我的主戰場~楓樹坑區間女王

11/7三重馬，賽前策略模擬配速30K，後面12K順順推回來，順便賺330內回來的3000元加菜金。謝謝賊汪汪、瑞哥答應幫配速！氣象說那天氣溫回升，太陽公公探出頭後體感應該很快會反映！但對於耐熱整個夏天的我來說，其實覺得還行，河堤時而微風輕拂還算舒服，第二趟折返回程路上覺得狀況不錯，共同討論決定加碼35K配4‘40內，最終3’16’44完賽，順利拿下女總ㄧ，信心指數繼續上升，相信的力量，我好像真的沒問題！

三重馬配速後終點前的歡樂

11/21 萬金石，這次的比賽策略想跟三重一樣配440內，但這次想全程跑完，也希望有機會當上百傑守門員！感謝賽前江孟儒 小江、戰戰、肉鬆答應幫忙配速！嘉健很可愛說要送姐進百傑還組織張百傑破風圖（太有才）知道大家對我的期待越來越高，想要全力以赴的完成，不辜負大家對我的期望！

謝謝嘉健的創意~我笑了

不料事與願違，當天海邊完全沒風（熱）起跑後太陽升起體感一秒變熱（海邊的太陽有厲害），我們B區出發想擺脫人群，又追趕了一下速度，身體感覺更熱了，30K後體感上升消耗快，一秒撞牆真的就開始掉速了，想加也加不起來的無奈，一路苦撐⋯⋯內心戲持續放映，我在後面看著小江和戰戰一直看錶確認，心裡好難過！賽道時間一分一秒過去，掉速讓百傑的時間壓力變得越來越大，真的跑不起來只能維持，後來戰戰安慰我說，沒關係穩穩跑至少還有總排，不要放棄！最終3’18’50總八完賽！雖然總八有著高額的獎金，但目標沒有達到賽後難免小失望，有人鼓勵我真的已經很棒了，至少在那一刻，我已經拼盡了全力去完成不留遺憾...........不完美中的完美才有動力檢討和改進！賽後想想覺得相同配速，但天氣影響體感超大，配速需要配合調整，冷暖自知在心中！終點後滑賴群組看到朋友擷取長長一段電視直播畫面覺得新鮮，還有照片也登上運筆，開心跟著大家一起跑過這一遭，跑著笑著我們就是這樣愛跑的一群人！

媽~我上電視了!

因為疫情延賽，12/4 Zepro雲豹全民免費測5千終於辦成了！地主隊的我們反正晚上都會規律跑，那就順便報名測一下！桃體的夜晚第一次湧入那麼多人，踏進場內的氛圍很不尋常，緊張的情緒突然湧現，大家是認真的！當天晚上起跑溫度14度乾冷非常舒服，感謝簡大哥幫配速，賽前說要配20分內94秒，但沒想到ㄧ起跑大家奔出去就像脫韁的野馬，我的列車也不意外，直接超速了，第一個半圈就42秒了，後面直接跑到空白，到底跑幾圈了⋯喘⋯忘記圈數⋯欸害，問問隔壁簡老闆跑幾圈了？老闆不回答直接加速飄走，我順順跟到終點問大家我跑完了嗎？天然呆反應慢半拍，幸好最終順利破PB，19:35神奇的進入20分俱樂部，5KPB就這樣默默的破了，這樣跑力值全馬可以跑多少？趕快比對一下比對一下！

Zepro女總一頒獎~站高高

跑姿有點帥

迎接期末考賽前插曲，賽前三天，清晨起床發現右腳有異，下床走路抬腳怪怪，騎車停紅綠燈右腳下腳後居然舉不上踏板，還要靠手幫忙！只剩三天要比賽，怎麼辦？好想躲起來哭！跟賴師父聯絡，他聽我描述完狀況後，安慰我應該是疲勞緊繃別著急！約好的時間讓我提早一小時去按，才知道原來大腿外側早已緊繃，因為騎車延伸疲勞到腹斜肌也全部緊繃，才會無法抬！感謝賴師父仔細幫我處理問題，回家後持續熱敷，隔天清晨醒來，身體先感覺一下右腳⋯好像比較鬆⋯髖部彎曲角度可以！下床練習抬腳腹部微酸，是比昨天好多了，真的超開心！這次上班騎車抬腳沒問題，感謝天只是給我個小處罰~罰我賽前多跑課表沒有好好享受減量，下次大賽前不敢了⋯多跑不會變強只會增加疲勞，大家一起銘記！

喜歡這句話 The day we reborn

台北馬賽前聽說有寒流來，內心著實開心！財哥說破PB需要天時、地利、人和缺一不可！我的機會來了嗎？清晨出門有微風拂面，氣溫感覺比三重、萬金石舒服太多（天時）；台北馬改道後只需要爬兩個坡和小段河堤，可謂最好破的賽道（地利）；最後加上我這幾個月的數據呈現都可稱上巔峰的表現（人和），沒有任何藉口，這場肯定就是我的局了，只有全力以赴才能對得起自己和關心我的大家了！感謝財哥賽前答應幫配速，財哥是我最信任的運動夥伴，體感配速比錶更精準，有他陪我跑真的覺得心安像吃了定心丸！知道他賽前為了幫我配速苦惱了許久，也給自己很多壓力，希望把我帶好，真的很謝謝他！在萬事俱備的情況下,就這麼靜靜迎接期末考的到來,滴答滴答........

財哥說的永遠都是對的

台北馬起跑前，財哥說這天氣可以大膽配，目標抓305～310（其實財哥心中只有305）聽完有點壓力但不敢多想，帶著相信的力量跟便是！這次能量膠準備四條，本來預計15、25、32、37各補一條，鹽錠、乖乖膠也都備上了！但財哥怕我腸胃不適，建議15、25、35三條就好！C區起跑，財哥說成績算大會先按錶，第一次知道大會成績很重要，趕快按，深深吸了口氣，收起平日的笑容，在過了34秒離開拱門那刻起，內心告訴自己～真的開始了，要非常認真、focus-focus每一步、每個呼吸，就這樣起跑一路跟在財哥身後鑽鑽鑽，人山人海的大拜拜賽事果然不凡，為了擺脫人潮財哥有帶我小加速，慢慢追上pacer氣球345-330-315⋯身邊的人潮終於慢慢緩下才把配速回穩！

回穩後財哥問我有喘嗎？我覺得還好，持續專注的調整著呼吸和節奏，跑在熟悉又陌生的大台北街上，感覺依舊新鮮，以前總是來去匆匆，這次可以好好把這些街道用力看一遍，認真跑一遭！就這樣，內心瞬間平靜下來，身邊來來去去的跑友，也有認識的朋友在身邊經過或聽到加油聲⋯不敢多做回應，每分力氣都想節省起來，旅途至今仍是順遂的，一直上到環東高架橋上，依舊可以感受到清風徐來空氣是涼的！遠眺101，將大台北城市的景緻盡收眼底，從沒想過在台北生長了這麼久，也可以這樣踩著柏油路在橋上奔跑著望著台北的風光，就像個全新的觀光客，一切是那麼的真切！

當然，大部分的時間還是專心跑，也看看身邊跑友們奮戰的神情，大家始終拼盡全力向前邁步，大口呼吸，一步一步⋯⋯前半馬93分，財哥轉頭比個305，我點頭表示知道！

一直跑一直跟

結束長長的高架橋段，下橋開始看到折返準備轉入疏散門的跑友，人潮再次匯集，下橋後第一個感覺就是～變熱了！橋下人潮聚集道路縮小加上無風，有別於橋上的涼爽感受，但不管了繼續跑便是，轉入河堤太陽曬著我的雙頰，開始覺得有點餓了（當時32K),但表定下一條膠是35，距離還沒到再忍一下好了！好笑的是接下來滿腦子出現想吃的念頭，當時進了個補給站財哥給我了一段香蕉，心想解個饞也好，想大口吃時財哥說吃一口就好，心情真的一秒失望，也太餓了只能一口！終於撐到35吃膠完後沒多久，居然開始進入掉速的命運！我的專注不見了，可能因為肚子餓太晚補、也可能耐力真的練不夠⋯在進入觀山河濱公園後開始大逆風，狀況真的開始每況愈下了，財哥時時回頭確認我有沒有跟上，我腦子著急想跟上，但疲累的雙腳開始不聽使喚了！告訴自己撐撐撐⋯下去，就算掉也要hold住！

有點累了~天然呆出現

最後1K轉進南京東路時，財哥大喊娟哥，看著北田就在不遠的前方，心情突然激動了起來，這次是真的，我開始加速奔馳，匯集最後的力量向前奔，北田我來了⋯⋯終點前，財哥回頭看我，他說衝一下307⋯⋯我奮力衝刺著，我真的真的真的真的做到了⋯⋯很感動，真的是會很感動的那種感動！謝謝財哥帶我跑，路上、進終點⋯的加油聲，很抱歉我無法即時回應你們，謝謝你們幫我加油，我愛你們！

步入終點的那一刻~是會很感動的那種感動

要一直跑下去喔！

後記 到了北田跟所有選手一樣，開心享受甜美的戰果，大家開心拍照聊天，過程中的痛苦很快的一掃而散，雖然脫襪子時腳抽筋了，還是覺得開心！只是財哥啊，我真的肚子好餓好餓，為什麼你可以一條膠都不用補呢？辛苦財哥賽後還要一直聽我這餓死鬼投胎的賽後抱怨！台北馬賽後回想，我這期末考其實真的考的還不錯，百傑59，成績中等但也不算太差！開心，我可以好好放鬆玩其它了吧⋯⋯

哇~我是女子百傑歷代59位

12/31準備玩個越野來正式揮別2021，說要放鬆玩其他，結果跑越野是不是反而更累啊？但總是跑山看看不同風景轉換心情！賽前3天福源山試跑，感謝簡大哥陪我上山熟悉賽道，因為好久沒跑山，回來居然鐵腿！一直到山羚羊比賽當天大腿股四頭還鐵著，第一次鐵腿跑賽事真搞笑，話說山徑的路真的好難記，就算下了GPX試跑過還是記不起來！不管了，仔細判斷布條和白粉，隨即判斷吧⋯⋯

戀上越野

賽前策略想先求到忠義宮當個衝刺王，開賽衝衝衝，山徑上上下下很炸股四頭，爽度直接破表，途中跑錯三次、跌倒一次，感謝跑友李國韶總在我身後幫指路，讓我這迷途羔羊不至於走錯太遠，踏進終點的這一刻，無限感慨與感動，創造巔峰的一年真的要在這裡畫下個句號，謝謝2021帶給我一切美好，最終成就～21K總一+衝刺王禮物、獎金一起入袋！

謝謝國韶幫我指路

山羚羊21女總合影

✊騎車篇

2021年騎車解鎖好多第一次！疫情期間加入騎士團,騎士團的成軍，是從路跑好友延伸出來的騎車團體，大家共同擁有跑步的體本體能，騎車能力也基本相去不遠，致口罩俠客騎行的日子，跟大家一起解鎖好多第一次，去峨眉看大佛、陽明山助航站、如來神掌之剪刀手、東羅佛（第一次騎上佛陀）、畫一隻大鳥、八里油飯團、觀音山、浪漫台三線、其中還包括第一次東進、環島～左營-桃園（逆騎）！一群人騎車可以騎很遠，而且很好玩！感謝大家不只跑步，就連騎車也能虐，反正自古總是越虐越有回憶~就繼續虐吧！

致口罩俠騎行的日子

9/5第一次東進武嶺，原本六月就要進，但因為疫情一延再延，參與的人數也隨著改期剩下9人9車！感謝Bruce開團，其實想東進很久了，但一直無法鼓起勇氣，常聽大家說起大禹嶺後10K有多虐，兩個20幾趴的魔王坡有多抖，聽了覺得害怕凡！但今年，因為騎過的地形、坡度越來越多，信心自然大大提升，也有想挑戰的企圖，說什麼也想騎上去試試，感謝賊汪汪、內湖棒浩克、仁泰共騎，說好不離不棄順利成功解鎖東進，真開心！

第一次東進~期待又怕受傷害

10/7人生第一次的環島也順利成行，感謝詩崴開團，說要一起去看美麗的東台灣！此次目標10/7～10/10共計3.5天時間，騎行左營～桃園共計600公里，與其說要看風景事後回想反而覺得更像挑戰賽，平均每天騎行超過150K，趕在天黑前抵達下個目的地，幸好姐平常訓練有素，第一天很苦是需要適應的節奏，暴雨加上夜騎這就是環島的滋味⋯⋯很快懂得！調整後很快就能融入大家的騎行風格，感謝我的環島夥伴詩崴、加菲輪流幫破風，節奏快但解鎖成就一樣開心，謝謝你們陪我完成第一次的環島旅程，再次感謝！

我的環島夥伴~詩崴和加菲

喜歡騎車，除了可以訓練大腿肌力、轉換跑步肌群，在疫情期間吹吹風看看不同的風景，有解悶的寓意，真的很喜歡！原來我的雙腳越來越厲害了，騎上我的腳踏車，它能讓我上到最高高的武嶺；還能讓我繞去環個最遠遠的台灣，越來越覺得自己好棒，只要願意，能實現的事越來越多了。

謝謝我的車陪我浪跡天涯

✊鐵人、爬山篇

2021的鐵三玩了兩場，11/13的花蓮鐵人標鐵和12/25卓越鐵人兩鐵挑戰賽！兩場性質截然不同，但有著相同的情節～雨戰！花蓮鐵人賽前其實很猶豫，因為低溫游泳對體脂低的我來說根本來就折磨，冷啊，再加上下雨豈不是雪上加霜？但因為答應跟女兒隨隊，頭洗下去了那就認真洗吧！過程中的曲折就不細述了，感謝天讓一切順利最終分一上台，想讓女鵝看看媽媽的堅持！

12/25卓越鐵人兩鐵賽，暴雨、低溫更是無情來襲，這場賽事關鍵是距離短但跑步、騎車的爬坡都沒有在客氣，賽前三週臨時答應報名，幸好平日累積的能力有一定的水平，心想賽前兩週練個保保應該沒問題，感謝賊汪汪協助報名、便車、陪跑還掛陪騎情意相挺，咱們的兄弟情沒齒難忘，明年的226肯定不會漏掉你！這場最終總二完賽，感謝天又讓我順利成就一場賽事！

梅花湖延賽到花蓮~完賽就是開心

我與菁英選手最近的距離

2021的爬山產量很少，一方面因疫情山林關閉，二方面跑步訓練佔據太多時間只能取捨！幸好疫情後山林開放，聽到一輪妹妹揪團，馬上直接+1分，妹妹要拍片姐姐湊熱鬧的概念，不是啦，是真的很想爬山！8/16爬了谷關七雄的老大～八仙山，沿途樹林茂密，部分路段終年日曬少，隨著高度漸升，霧氣環繞空氣很棒，可惜三角點無展望，但是個單純可以練練腿的好地方！

8/28志佳陽百岳單攻（俗稱治腳癢），這座百岳其實很簡單就是一路向上，除了挑戰4.8K爬升1700，另一個挑戰就是挑戰最早起床時間，一切都是為了趕上清晨5:34分的日出🌅！感謝輪妹開團全程策劃安排，一路上感謝聰哥指路，摸早黑真的看不清路幸好有聰哥全程領跑，一路上保持著有點喘但不休息還行的速度前行，上到三角點眼看太陽快出來，加快腳步趕上5:31攻上最高的山頂！第一次在至高點全程欣賞日出，看著太陽準時從雲層中輕輕探出頭來，光影的變化隨著雲層的遮蔽或大或小、或明或滅，高山上伴隨鳥兒青脆的鳴唱，突然希望這一刻永遠停留，也太美了，無法言喻的感動，山上雖冷，但心是熱的！感謝天讓我目睹這大地的美好！

順利攻頂~日出時間5:34

輪輪小隊出任務

2021成功闖蕩的精彩年，想感謝那個不受疫情曲折依舊踏實過好每一刻的自己，不管時間如何流逝，對運動的熱忱始終不變；想感謝老公的成全，成全我無後顧之憂的專注向前衝；也想感謝身邊每一位運動夥伴，你們都是我生命中重要的貴人～財哥、順哥、許老闆、小鄭、光哥、戰戰、孟儒、賊、瑞哥、小王哥、泰長官、昀融、簡大哥、邱爸、林班、小益、至軒、嘉健、明志、光陽哥、一哥⋯⋯⋯⋯有遺漏請見諒（你們知道我這記性），我一個人真的不可能！

迎向全新的2022 ，有些挑戰還想繼續一一實現，老公說我們是一群有夢的人，築夢踏實，只有繼續往前走才知道會走到哪裡！知道人生不可能一直過年，但不管未來成就如何，不忘時時刻刻提醒自己莫忘初心，保持健康繼續開心動下去 ! 新年第一站~渣打馬大家一起動起來~

喜歡現在的自己

2021 後疫情闖蕩事蹟大小事📝

跑步

10/3 火燒島大哥路跑 半馬94總ㄧ(PB)

11/7 三重馬 全馬316總ㄧ

11/21 萬金石 全馬318總八

12/3 Zepro 雲豹桃園測五千 19:35總一(PB)

12/19 台北馬拉松 307全馬女子百傑59傑(PB)

12/31 山羚羊越野 21K 總一

鐵三

11/13 花蓮太平洋鐵三 標鐵 分一(PB）

12/25 卓越鐵人二鐵 總二

騎車

9/5 騎士團東進武嶺解鎖

10/7-10/10 環東半島（左營～桃園)解鎖

爬山

8/16 谷關七雄老大～八仙山

8/28 志佳陽百岳單攻(治腳癢又能看日出）

2021跑量多了一千二

管疫情如何撼動著我們的生活，有些堅持仍然持續發酵！學習珍惜眼前，更要把握當下向前跨步~