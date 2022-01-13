焦點人物／遠赴德國追夢 郭沛靈：我要成為勇於嘗試的學生運動員！

一起來認識這位遠赴德國、勇敢夢想的開朗女孩－－郭沛靈（圖片提供：郭沛靈）

如果說起田徑的高材生，這位總是露出開朗笑容的女孩絕對在榜上，她就是郭沛靈。國中以普通班身份加入田徑隊的沛靈，一路升讀到台南女中、成功大學，這中間沒有斷過的是對田徑的熱愛！去年 10 月的全國運動會，在女子萬米與五千分別拿下第 6、8 名，也是在台灣比的最後一場賽事；之後便飛去德國就讀「運動心理學」研究所，更加入了當地的長跑俱樂部。就在 2021 年最後一天，也是她在德國的第一場 10K 賽，跑出了 37:49 的個人最佳成績！筆者透過電訪，訪問到正處於與台灣時差 7 個小時國家的沛靈，接下來，就讓我們來認識這位勇敢追夢的學生運動員！

1.為何選擇去「科隆德國體育學院」就讀「運動心理學」研究所？

沛：會來這裡真的是個小意外，我沒有長遠的計畫到德國留學，但我一直有計畫到英語系國家念「運動心理學」。2020 年因為疫情的關係去不了美國，又猶豫要不要再花一大筆費用重新申請，尤其當時的時程上來說申請 2021 Fall 已經有點太趕了，再申請可能要等到 2022 Fall。後來意外看見德國也有英文的運動心理學研究所，而且申請資料跟我已經準備過的大部分相符，就想把握機會申請看看，拼 2021 年走出國門。最後很幸運的有如我所願，就在最後一刻決定來德國冒險。

因為疫情無法到美國念研究所的沛靈，因緣際會下於去年申請到德國的「運動心理學」研究所，展開一場新的旅程！（圖片提供：郭沛靈）

2.德國的跑步環境跟台灣有何差別？

沛：以我目前短暫的觀察來說，我認為德國的跑者比較個人，相較於我在台灣可以輕易的找到一個團一個團的跑者，三五好友相約（通常甚至不用約也可以不期而遇）慢慢的跑步、聊天、收操吃飯是日常，在這裡我暫時還沒感受到。當然跑步的人還是很多，而且幾乎什麼時間都很多，但通常是獨自去跑或是頂多兩三個人一起跑，除非特別約朋友一起去跑，或是固定的團練，不然大部分的時間都得獨跑。對我來說雖然享受獨處的時光也不錯，但還是更喜歡有人作伴的感覺，在台南的跑步朋友們大概也都知道我其實很喜歡一群人一起跑的感覺，所以會覺得不習慣一些。另一方面，德國有慢的跑者，但整體而言跑步成績的水準還是比較高的，到處都是跑的不慢的人，即使工作後仍然留在俱樂部做專業訓練的人也不在少數。

德國的跑者比較個人，較少一群人一起跑，這也讓喜歡有人作伴的沛靈還在適應中（圖片提供：郭沛靈）

3. 在 2021 年底參加 Silvesterlauf 賽事，並跑出了 37:49 的個人最佳 (1)當時跑這場賽事的狀態如何？

沛：當天起跑前其實不覺得狀況特別好，甚至還覺得稍微有些沒有恢復，畢竟教練把這場賽事定義為測驗賽，所以也沒有做調整，當週該練的強度還是照練。跑的過程中，起速偏快一點點，後來中途遇上跟自己跑速差不多的中年大叔，一起跑了超過一半的路程，最後三公里難得感到還有力氣，因此就維持跑速，其實我沒有特別看計時，到了終點才知道竟然跑出了 37 分開頭的速度！心中非常驚訝！

沛靈（右）在德國第一場 10K 賽「意外」跑出了個人最佳！（圖片提供：郭沛靈）

(2)跑土路跟柏油路的差異？

沛：泥土路偏軟一些，也不太會有很平坦的路面，下雨就會有泥濘。當天我很幸運天氣蠻好的，只有部分地面有些微積水、潮濕，不算很滑，來德國之後我也有在下雨的森林跑過，部份路面會滑的幾乎很難前進，所以我想泥土路是比較路況多變的，要較具有挑戰性，雖然在台灣比路跑也很需要注意路況，但相較之下還是單純一點。

(3)跟奧運選手 Konstanze Klosterhalfen 共跑的心情？

沛：真是太榮幸了，尤其有機會站在她身邊一起頒獎。我想這樣的機會真的很難得，畢竟完全是不同層級的選手，但她很親切，很高興有跟她接觸的機會。未來也會持續關注她，期待她再造佳績。

在這場賽事拿下第三名的沛靈（右），與第一名的德國奧運選手 Konstanze Klosterhalfen（中）同台（圖片提供：郭沛靈）

4.預計會在德國待多久？有計畫在德國跑哪些賽事，或是達成什麼樣的目標嗎？

沛：目前的碩士表訂兩年，所以預定至少兩年的時間待在這裡，如果有機會的話希望能夠在德國有一些工作經驗，但當然一切都剛開始所以不會是近期。我暫時沒有鎖定特定賽事，希望能夠利用這段重新開始的時間把基礎功打好，補足一些過去不足的地方，嘗試不同的訓練，試著了解不同國家對於訓練的價值觀。

沛：新北全運對我來說是階段性的休止符，德國是一個新的開始，在學業與訓練上都是全新的探索，我當然期許自己能有一些成績上的進展，但我覺得更期待自己成為一個更了解訓練並勇於嘗試的學生運動員。

在德國展開新生活的沛靈（左），期許自己成為勇於嘗試的學生運動員（圖片提供：郭沛靈）

以上就是這次的專訪內容，也祝福沛靈在德國能繼續探索自我，筆者私心認為你已經是超勇敢的學生運動員！最後，也希望在閱讀這篇文章的你們能有所啟發。新的一年，讓我們一同繼續努力～

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