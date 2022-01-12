5K最佳也有 15:45？ 立陶宛超馬跑者 Sorokin 的下一步

圖/Tomer Feder

上週，我們看完 Aleksandr Sorokin 那精彩的表現，不僅讓他成為第一個打破 100 英里 11 小時障礙的人，更在打破該項紀錄後，接者刷新了他的 12 小時世界紀錄以均速每公里 4:04 跑了 177.4 公里！

圖/Tomer Feder

也因這樣的表現，讓更多人想知道究竟 Aleksandr Sorokin 表現如此之好的秘訣！跑步媒體《Running Magazine》找上了他，並且與他交談來暸解他的訓練以及接下來的規劃。對此，Sorokin 表示：「我只是按照我的跑步計畫進行而已，我的教練告訴我長期訓練的重要性，我們時常會在訓練期間進行 40-50 公里的跑步，來增強我的疼痛耐受性。我每週基礎里程約 200 公里，有時甚至會高達 300 公里。」他接著說道：「在那之後，你只需要相信你的訓練，並且祈禱其他一切都好起來。」

而在他前往參加以色列 Spartanion Race 比賽前，他曾在海拔 2,500 米的肯亞著名的裂谷中訓練了好幾週， 透過高海拔訓練來增加他的血紅蛋白及心輸出量、血比容增加等。而在比賽中的補給策略則是先前有提到過的「垃圾食物」，Sorokin 會選擇在比賽中吃薯條、巧克力、糖果、汽水等食物，這不僅可以讓他在比賽中保持高鈉還有豐富的能量。他談到今年的目標放在 24 小時歐洲錦標賽，這場預計在義大利 9 月舉行，他在過去的兩年內主要的目標就是想要贏取這場 24 小時錦標賽，無奈 2021 年時遇上疫情而取消，不過也因此他才決定挑戰 24 小時紀錄，也讓大家目睹紀錄被打破的瞬間。由於世界正遭受疫情的襲擊之中，僅管 Sorokin 表示想要前往北美參加比賽，但目前也仍很難具體的去制定計劃。

接下來⋯他想嘗試一些較短的距離，《Running Magazine》問到他是否會參加任何的 5 公里或 10 公里的比賽時，Sorokin 大笑表示：「我目前不會跑任何低於 10K 的比賽。」不過 Sorokin 也有著令人訝異的 5K 成績，他在去年立陶宛曾跑出 15 分 45 秒，令人印象深刻！雖然目前世界紀錄正在審核，但跑者們還是可以前往 Strava 上觀看他令人讚嘆的紀錄！

圖/ Sorokin Sträva

責任編輯：Ian

文章來源：Running Magazine

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