跑步小品／十年磨出3100英哩賽亞洲第一人–羅維銘

距離「鐵大」羅維銘3100英哩完賽至今已經兩個半多月，他仍被各方邀請分享自己這項驚人的紀錄，也在思考出書，最近還被總統接見；「肉腳的跑步人蔘」podcast很榮幸邀請他上節目，當天羅維銘身穿寶藍色上衣和深灰色西裝，上半身看起來很正式，腳下卻仍穿著他最愛的ㄚ拖，天冷配上一雙厚襪子，叫人看了不禁莞爾；他揹著一個大背包，帶了他的獎盃和獎牌，讓我得以親眼見到那得來不易的獎座。

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3100英哩，相當於4989公里，到底是甚麼概念呢？根據媒體「運動王者」的描述，就算搭飛機也要七個多小時…，羅維銘以48天11小時52分01秒的驚人毅力完成。

（照片提供：羅維銘，照片所有權：543跑團）

先幫大家簡單複習一下鐵大參加的這項賽事和歷史紀錄：「Sri Chinmoy 自我超越 3100 英哩賽」Self-Transcendence 3100 Mile Race是全世界距離最長的國際馬拉松賽事，於美國時間 2021年9月5日早上6點舉行，參賽者只有7位，6男1女，年齡介於39-58歲。參賽者要在美國紐約市皇后區的牙買加街區Jamaica, Queens, NYC，圍繞着Edison High School愛迪生職業和技術教育高中及Joseph Austin Playground奧斯丁運動場跑，我以前在紐約求學時就住過皇后區，至今還記得當時常搭的地鐵7號車會經過Jamaica一帶，Jamaica是皇后區很典型的一個普通社區，賽事的賽道圍著社區的一個街區跑，一圈是883公尺，比標準田徑場的兩圈長度多一點；換算一下，參賽者足足得繞5659圈才能完成比賽，並且要在五十二天內完成，平均每天要跑95.9公里。比賽時間是每天早上六點到凌晨十二點，凌晨十二點到六點是強制休息時間。

（賽道地圖 取自維基百科）

（從開跑第一天到最後一天，眼前風景都同款😅。照片提供：羅維銘，照片所有權：543跑團）

自1997年開跑以來，這是第二十五屆賽事，羅維銘在美國時間10月23日下午5點52分以48天11小時52分01秒，成為史上第五十位完賽者，更是第一位完賽的亞洲人、第一位五十歲以上的跑者，完賽後的歷屆總排名第24名，成績非凡！

從2009跑到2019年終於達標參賽 2021年圓夢

羅維銘說，自從踏進超馬這個領域，第一次出國比賽是2009年的希臘七日賽，拿到第二名，2010希臘雅典一千英哩賽以第八位完成（亞洲紀錄保持人），2011希臘雅典一千公里賽第三名完成（亞洲紀錄保持人）；後來得知原來還有更具挑戰性的3100英哩賽就想參加，但前提是必須在十日賽中完成一千公里及一千英哩。2014年羅維銘又參加了美國紐約十日賽，獲得第四名及分組（50-59歲）冠軍（亞洲紀錄保持人），然而，這樣的成績也僅能讓他被列為3100英哩賽的候補，於是五年後他又參加了一次，希望能取得3100英哩賽的參賽資格，結果這一次他跑出了1070公里的成績終於獲得肯定，隔年2020年即受邀參加，受到疫情影響，賽事延至2021年才終於如願參賽。

羅維銘形容，自己是以循序漸進的方式練習，來準備3100英哩賽。賽事原訂六月舉行，他在三四月份就練了將近四千公里，甚至以台北最高峰的七星山作為訓練場地，白天在國家公園跑四五十公里畫出愛心圖騰，晚上再到河濱跑二三十公里，每日練跑超過七十公里，如此苦練兩個月才感到有信心可以完成3100英哩。

（套上完賽帽T 羅維銘從第一天到第四十九天看來永遠是這麼有精神 照片所有權：543跑團）

（很有心的鐵大，完賽當天穿的是紅藍白三色的國旗襪 照片所有權：543跑團）

沒有團隊個人參賽 單調繞圈5000公里

正式參賽，羅維銘深知每日一定要維持一定的體力最終才能完賽，因此謹慎擬定作戰計畫，根據自己過去參加東吳24小時賽的經驗，每一次都可以完成200公里以上的成績估算，這場比賽每一天跑個100公里應該不是問題，一開始體力充裕時可以多跑一點，所以羅維銘參賽第一天就完成了129公里，之後每天跑到100公里左右就停下來，讓自己每天有更多休息時間。相較於其他國家選手大多有一個團隊從旁協助，賽程中可視選手需要隨時遞送補給，但羅維銘是個人參賽比較吃虧，所以他賽前仔細精算許多細節，如，他住在離賽道約一公里的旅館，但每天來回就要兩公里，累計五十天來回也要一百公里了，而每日強制休息時間只有晚上十二點到隔天早上六點的六個小時該如何爭取更多時間充分休息，這就是為何他每天差不多超過100公里就停腳，幾乎每天都是最早離開賽道的原因。

超長枯燥行旅 心中卻是「感恩 和平 純潔 紀律 」

>回頭看這3100英哩，在外人眼中毫無任何景致可言，每一圈都是單調枯燥至極，每一天從早到晚重複繞圈的無限迴旋怎不叫人發瘋？羅維銘臉上卻出現陶醉的神情，說自己心裡是「感恩 和平 純潔 紀律」，一路以感恩的心、無比的紀律跑著，不受其他參賽者影響，只跟自己比；心懷感恩、和平、純潔、紀律的信念，每逢特地前來加油打氣的僑胞和媒體採訪，他都停下腳步受訪，分享自己的理念，希望把跑超馬的一顆無畏、平和的心傳達給更多人，他認為只要能動就是幸福，「每天維持良好的律動」並享受這樣的律動。

羅維銘成為素食者和這場比賽也有關，因為主辦單位只提供vegetarian素食者的食物。談到自己從肉食轉而吃素，羅維銘自認原先並非無肉不歡，只是肉食可以提供大量動物性蛋白質，他茹素的老闆–中華賓士董事劉楚明勸他，既然這場比賽是提供素食補給，你何不吃素算了，羅維銘想到屆時單兵作戰必須自行準備補給，為了方便，想了想就決定吃素，後來發現吃素不但對體力沒有影響，身體還恢復得更快，就這樣吃素了兩三年。當前認證的超馬公路賽為五十到五千公里，羅維銘已經跑到頂了，接下來還會有什麼驚人的目標呢？還有，喜歡把玩鐵彈子的他，也帶著數顆鐵彈子到紐約，成為「補給」的一部分，最重可以玩到兩個鉛球–15公斤重的鐵彈子，故有江湖名號「鐵大」之稱，但，玩鐵彈子也能幫助跑步嗎？鎖定下一集「肉腳的跑步人蔘」，鐵大本人來揭密！

（這就是傳說中的鐵彈子，媽呀，居然一手來個五顆 ！照片提供：羅維銘）

採訪後記：為了感謝鐵大受訪，在下只能奉上秀才人情–拙作兩本送他，當我很不好意思地拿出拙作時，想到書裡寫的賽事跟他的3100英哩比起來真只是一小咪咪，實在太微不足道了！不過鐵大很客氣的說不會不會…，讓我感到更是不好意思😅，希望很快也能看到他的大作出版，從2009年踏入超馬的世界，相信他多年來的執著和努力寫來一定非常精彩！

（上節目當天鐵大腳下是穿這樣😁）

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