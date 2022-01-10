賽事心得／冬山河超級馬拉松 人生的初百K

2020新冠肆虐，5月15日二級警戒，我暫停了最愛的跑步，世界彷彿停止轉動，但是我的雙腳還是蠢蠢欲動~~從元旦馬後就沒有跑馬拉松了，加上疫情的限制，跑者口中的「只有累積，沒有奇蹟」的鐵律，似乎只能等待奇蹟，讓里程的累積快快上路。直到7月啟封，雖然還是要戴著口罩跑步，但我還是很開心可以放風跑步！

在此，先感謝所有的防疫人員的辛苦及努力！此刻，心中忖度，我的下一個馬拉松會是在哪天？我是不是準備好了？最重要的是-我的初百K~~

馬拉松起跑了--2021.10.16-今年第二次全馬-坪林44K小超馬~~

疫情期間沒辦法跑步的時候，就看著很多前輩的百K攻略，幾乎都說一定要有足夠的跑量才可以挑戰百K。可是6月跑量掛零，真的很擔心，人生初百K會不會成為跑馬以來首次被回收？所以，我從累積跑量開始，在遵守防疫規定下，戴著口罩，在河濱3K、5K的跑著。剛開始不太習慣，偶爾還會想到戴口罩跑步出了意外的新聞！所以就非常注意自己的呼吸及腳步，也或許因為這樣的訓練，感覺肺活量和肌耐力都有些進步了。

在等了將近10個月之後，終於可以在山明水秀的坪林開跑，索性就全程戴口罩完成了小超馬！

2021.11.26~27冬山河超馬-淒風苦雨暗夜中，開始百K之旅~~

起跑的前幾天，北台還是大小雨不斷，而宜蘭可想而知，雨勢可能更劇烈！當天2點起床，準備好標準的裝備後，開車到新板，再到中和，接了健健團的3位跑友，3點從四號公園出發，4點多到了冬山河。一下車，就看到前一天起跑的夜百K和百麥(100mile)選手已經來回穿梭賽道。而天氣呢，還好，飄著毛毛細雨，還不需要穿雨衣。

將個人補給品放到專屬帳篷裡，寄放衣保袋後，到起跑線，準備5點的鳴槍。開跑後，踏出會場，就是黑漆漆的賽道，只有微弱的投地燈，還有一些跨夜跑者的頭燈。淒風苦雨暗夜中，就這樣開始我的百K之旅了。

從天黑，到天亮，再到天黑；去程5K，回程5K，來回10趟，滿滿的100K！

剛開始還跟得上前面的腳步，但過了60K，就覺得沒力了，而之前過站不停的補給，變成每站每次都要停下來。吃著橘子、香蕉，和志工們打屁聊天，雙腳不用出力的感覺真棒！心想跑一個標馬就可以登錄，現在就可以休息了。為什麼要虐待自己跑超馬，而且還是一百K！但，終究還是要面對將近一個全馬的距離，只能再抬起腳往終點前進！

最後5K，脫帽鞠躬拜別2個補給站的志工及裁判們，謝謝一整天的支持！跑到最後，再次面對微弱的投地燈，但少了起跑時的志得意滿，只剩抬不起來的雙腳，世界好像整個慢了下來。速度的定義，只有時間在分母不斷地拉長，而距離在分子始終沒有進度…..

到了99.9K，終於看到終點的布條，馬上踏進終點，不再在乎時間長短，擺了一個又一個的POSE，直到下一個跑者進場才依依不捨離開終點！

後記：

賽道中，還聽說前一天的夜百K和百麥因為大雨，跑得很辛苦。很多百K的跑者，以為可以用晚上時間多跑一些，結果反而沒辦法跑，或是跑得很辛苦，加上又沒睡好，進度比我還慢。今天這樣的毛毛細雨，非常適合跑步的天氣！如果換了另一種天氣(上周的萬金石？)，我可能要第一次上回收車了。再次感謝2021冬山河超級馬拉松所有大會工作人員。感謝攝手感謝推坑者。

冬山河真美，不是嗎？