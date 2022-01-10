訓練心得／跑步遇到壞朋友~不傷害不痛快

今早4點多起床猶豫要不要出門跑步，因為已經來到跑步第三天了(星期五、六、日)，都是長距離，但還是想去跑跑，於是整裝後到澄清湖。

雙腿本來就呈現疲憊狀態，怕受傷的我，當然就是保守點，不求快，其實想快也快不了。起跑後覺得狀況不佳，跑個16k長距離應該就夠了，我邊跑邊幻想著，只要撐一下下就可以了，跑完會令人開心的，想要複製上一次澄清湖跑步完的愉悅感。

一陣急促的腳步聲由遠而近，一名跑者逐漸追上我，「要刷卡，請便！」我心裡這樣想著，沒想到遇到跑友小葉哥，一起跑起來了.......他說我跑得很好呢！一陣虛榮感油然而生，突然間，我心想「不對啊....這句話我常聽他說。」剛不會又是大騙子吧！果不其然，他邀我一起跑25k超長距離，挖嘞.....我已經跑到第三天了，體力消耗殆盡，他說著說著，就跑出去了........我則莫名的跟上去。

就這樣一直在澄清湖裡面繞圈圈，我追著他，好喘啊！他卻笑著說：「調整呼吸，一會兒就好了。」我胡亂地點頭，苦命的跟著，隨著公里數增加，我不只是體力不足，速度也跟不太上，好在小葉哥算有良心，沒跑上長坡，也沒飆速出去，數次放慢速度讓我跟上，我跑到雙腿疲勞，緊繃、痠痛緊跟來了，臉部扭曲起來，好累、好苦，何時才能結束？來到21k半馬時，一度想要放棄了，平時頂多練到半馬，現在沒有準備的情況下，真痛苦......此時小葉哥又說：「調整好步伐，努力一下，之後跑全馬會比較輕鬆。」我恍惚地點點頭，繼續跑........

來到最後3k，我擠出最後的力量繼續跑，想要趕緊結束了，沒想到抵達終點處，還差2k，不得已還要回頭繼續跑，這時小葉哥又說了，「再跑一圈，湊滿距離。」挖嘞，我都要爆了，還要跑超過，硬著頭皮繼續跑，這次他沒等我，和小呂一起衝了出去，無顧我還在後面掙扎，左邊的痠痛已經高漲，我掙扎要不要停下來？直到最後猶如作夢般的跑完了26k。

心靈受創的我，只覺得「跑步遇到壞朋友~不傷害不痛快。」，練完被請喝南瓜豆漿好溫暖、好好喝，不過下次......不！沒有下次了！