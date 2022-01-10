賽事心得／山羚羊越野挑戰賽 陪著兒子一起跑！

疫情影響，已經讓原本每月一賽事的我，轉成認真上班、接送小孩上下學的好爸爸。好不容易疫情稍稍趨緩，不再要求戶外運動要戴口罩，經紀人提議來場收官賽吧!!

剛好光哥舉辦了一場新賽事也在桃園，就決定來場親子賽，陪伴兒子運動，也替自己重溫一下比賽的氛圍。第一次全家分乘機車到現場，十分特別的經驗。這也要開賽時間不是太早的初體驗，十分舒服的騎乘距離，不急不躁，到現場也不需要找停車位 超棒!!

到了現場已經很多參賽者已經在暖身，許久沒有看到這麼多跑友，實在開心，根本就是越野同學會阿!!與許久不見的 匡寓 相見歡。

福源山步道已經是當地十分熱門的登山步道，土徑，路徑明顯，只需要跟著布條，基本上都不會迷路。當天天氣涼爽，土徑微軟，14KM路線有幾次起伏，但都不算大魔王。補寄站補給算是十分豐富，香蕉、柑橘類、贊助商的堅果包，汽水與飲料充足，工作人員也多，賽道上的攝影師也很多，騙照片騙得很開心XD

對一個七年級生來說，久未運動，這是一場半強迫半哄騙的參賽，雖然賽前不開心，賽後累得倒頭就睡，還是很認真地完賽。

(感謝攝影師欽松哥Trail Run Soul )

許久沒在賽道奔馳，全身心靈舒暢，謝謝清冰幫我捕捉這一刻 (感謝攝影師歐欽濱)

謝謝明德哥幫我捕捉到我們兩父子的合照，長大的兒子其實已經不愛拍照了~(感謝攝影師林明德)

我喜歡在兒子面前跑，我想告訴他，爸爸雖然不是最好的爸爸，但是爸爸希望你可以跟我一樣，認真努力做好每一件事，做一個問心無愧的大人。

很開心，這場賽事帶給我們父子許多收穫，兒子越來越能體會我的用心，雖然跑到很厭世，但是他還是很認真地跑完，完賽時間為2小時54分完成這14K 的賽事。我也很開心，雖然半年多沒有運動，體能並沒有退到跑不動。感謝 Merrell , 好的工具可以好好地保護自己的身體，好的鞋子讓我們可以跑得更遠~謝謝光哥提供在地優質好賽事!!期待明年再相聚~