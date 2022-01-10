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跑團天地／晨跑尬一下 再訪全臺最高苦楝樹

運動筆記 / 李承翰

一群不斷挑戰自我的傻瓜

不管是要挑戰百K的，還是想挑戰初馬的，或是想提升跑步成績的跑友，今天清晨再次齊聚在半天岩紫雲寺前準備進入「大華公路」的武林秘境中。這次路線更簡單了，從三泰到光華露營區前的全臺最大苦楝樹來回，全程約25K。

沒有輕而易舉的奇蹟

生命是一種累積，沒有輕而易舉的奇蹟，跑步也是！很開心未來想挑戰初全馬的跑友們，不先預設立場，且打敗幻想出來的心魔，來練跑這場山路自主超半馬練習曲。

人生有限 跑步要玩出無限

跑步很孤單很寂寞嗎？我想不是的，當一起感受過程，就能一起享受跑步的美好與噗通噗通狂跳的心跳聲。有目標與方向，在每次的跑步訓練都能從中獲得一些心得，就是進步與收獲。

寧靜與美到震懾人心的苦楝樹

一路跑至全臺最高的百年苦楝樹，仰望高聳挺拔的苦楝樹，心情寧靜不少，而駐足苦楝樹前，彷彿在跟我對話，「慢下來，是要讓你看清楚自己的身體狀況，聽見自己呼吸與腳步聲」。

全馬的練習曲

匠人、匠心、匠生活。築夢的精彩，在於過程。當個「以聰明運動科學化訓練的傻瓜」來圓夢全馬，一定是可以的！加油～

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