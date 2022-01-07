2022 跑鞋版圖戰火彌漫 知名品牌祭出意料外的操作？！

圖/Twitter @irietty_taku 、@Tsukasa Kawarai

2022 年將會是一個非常有趣的一年，從新年的箱根驛傳，我們可以看到帝京大學 遠藤大地 穿著 MIZUNO 神秘的厚底碳板跑鞋，讓人期待今年是否又將會迎來一場鞋商們的「跑鞋大戰」呢？

在年底臺北馬千雙跑鞋調查、及新年箱根驛傳上仍可以看到 NIKE 依舊控制著整體跑鞋市場，不過其他廠家也逐漸走出自己的步調，像是 ASICS、adidas 等，而有一個消息絕對是 NIKE 迷樂見的那就是 NIKE StreakFly 又有更進一步的消息了！

當時 Chelimo 在個人IG上分享 StreakFly 圖/ Chelimo

一直以來，我們都只 “聞得其聲卻不見其”，不過就在去年 12/30 日由新興田徑媒體《New Generation Track and Field》搶先公開，這支 Z 世代的田徑新媒體率先體驗了這雙令許多跑者期待的 StreakFly ，並且他們將體驗的過程分享在他們的 Youtube 頻道上，其內容更引發了許多跑者的討論。

“無刺青蜓” 將一戰 “名匠” 系列？

其鞋標標籤著 5k/10k 就已經說明了其產品定位 圖/影片截圖

其採鞋面採用了非常薄的網眼布料製成，有著極為類似 “傳統田徑鞋” 的樣子，更有跑迷直接稱呼它為「無刺DragonFly」，這雙鞋款將被定位於 5k 、10k 公路賽的最佳選擇，頗有與 adidas Takumi Sen 8 一較高下的意味，這兩種鞋款同樣都有 6mm 的足跟差（Drop），不過 StreakFly 在鞋底厚度則少於 Takumi Sen 8 1mm 左右，鞋重則是約 160 g 對比 Takumi Sen 8 約 196g 輕了約 36g 左右。

美國長跑運動員 Cooper Teare 在影片中表示：「StreakFly 跑起來相當的靈敏，且沒有 Vaporfly 那種厚底跑鞋的厚度。」

NIKE 反向操作？回歸無碳板？

我們都清楚雖然碳板科技已經存在很久，但不得不否認是 NIKE 開啟了厚底配上碳板的主流市場，然而當眾人還認定這雙 StreakFly 應該也是具有碳板的競速跑鞋時，NIKE 卻反其道而行，改以一個只有 ZoomX 混合 TPU 的中底配合輕量化大底，做為“解答”。不知道是否具有其他鞋款的戰略考量，亦或是要秀一波逆操作？

有消息稱 StreakFly 將於今年 3 月份上市，價格約在 160 歐元（相當於台幣 ＄5,000 元左右）－既然上面提到了 Takumi Sen 8 也不得不提一下這雙經典系列鞋款，自 adizero：Roads To Records 後，Takumi Sen 8 的曝光度就一直不斷飆升，從各項世界紀錄再到近期箱根駅伝區間紀錄，你都可以看到它的影子。

有興趣想了解更多 Takumi Sen 更多相關歷史：👉【跑鞋研究室】德日工藝打造 馬場經典狂潮 vol.2 鞋神加持 日系戰魂 Takumi 系列史

像是今年同樣是帝京大學的 細谷翔馬 就穿著 Takumi Sen 8 並且再次拿下了五區的區間賞，並且足足縮短了將近 1 分鐘以上。

而那個跟 Youtuber 老周一樣討厭跑步的 新谷仁美 也於去年離開了 NIKE 旗下，在轉籍之前，她也在一場比賽中嘗試了 adidas 與 ASICS 兩家的鞋款，最終選擇與 adidas 簽約。

請幫幫仁美，要選哪家好呢？圖/網路

不過曾創下日本萬米、半程馬拉松紀錄的她，在歷經東京奧運失利的打擊後重新振作了起來，並透露希望能夠展望 2024 巴黎奧運。近期她也出現在日本 Youtuber －Tamujo 的頻道中穿著 Takumi Sen 8 以每公里 3:22 的速度完成了 20K，相當驚人，讓眾多日本跑友期待新谷之後轉往馬拉松的表現。

看來 2022 的跑鞋市場仍是相當的精彩可期，跑友們的荷包可要看顧好了😂如有其他相關跑鞋話題新聞，我們也將持續為您追蹤更新✨

責任編輯：Ian

＊跑鞋話題，盡在運動筆記