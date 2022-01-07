賽事心得／台北馬拉松 堅持是達成目標的唯一道路

這次的台北馬拉松，總是算完成了期待三年的願望。

但今年在練習上也相對來講認真了許多，從課表的強度到維持規律運動，再來也是第一場我有認真吃補給的半馬賽事，或許就是因為特別在乎，所以對於任何一個小細節都特別謹慎。賽前一天，早早到家吃完晚餐整理好裝備就休息了，提早了一個半小時起床，吃早餐、上廁所（雖然上不出來）提早了一個小時到會場集合，和夥伴們拍照、吃果膠、咖啡因錠後就各自寄物了，寄物區分開的很零散，所以寄物完就獨自到C區起跑區等，再往前的時候剛好遇到跑團的朋友們，心裡也終於放下緊張的大石頭，有熟悉的人一起總是會比較安心。這次一整路都跟著快樂夥伴Miles一起，教練說全程5:40穩配，就能順順的破2，所以跑著提醒自己不要超過5:30，前15k大概在5:20-5:30之間，呼吸跟雙腿都還算舒服穩定，幾乎每站補站都進站喝水，第一次用跑的進補站中間都不停下來，但是台北馬人真的很多，速度多少會掉一點。

今年是我第一次沒戴耳機跑，把所以專注力都集中在自己的呼吸跟身體各部位的感受，整趟跑起來也更加暢快！今年也是我第一次在跑的過程中安排吃能量膠，起跑前我先吃了半包，然後拿在手上跑，快到總統府的時候，可能跟哲睿聊得太開心，一不小心手滑果膠就掉了，雖然有試著趕緊彎下腰但是維持著雙腳跑動的去撿，但還是失敗了，還好身上還有帶一條膠！

總是聽到說要在固定的時候吃補給，不要等到累的時候吃就已經來不及了，所以這次有安排兩次吃補給的時間，身體確實就沒感到那麼疲累，也不會像去年跑超過12k時雙腳就變得沈重，反而一整路都很有力。最後印象最深的還是最後的上坡麥帥橋，可能是上坡沒減速的關係，一到橋上突然一時呼吸喘不過來，節奏也被打亂，真的超級痛苦到不行，但是就告訴自己雙腳不要停（請看照片)。

但還好很快就到下坡，下坡的助力也讓我呼吸慢慢恢復，所以一路開到南京東路，第二年跑這條路線，還是覺得最後南京東路這段實在是有夠長！覺得近在眼前但是怎麼跑都跑不到的，所以最後在南京東路上表情也失守了，看到終點的晶片感應墊，同時按下手錶的當下，雖然有一點喘，但是心裡真的覺得太爽了！終於完成三年的願望破2了！

算是給這段時間努力練習的自己一個漂亮成績單！跑步的過程，一定會有懷疑自己、想放棄、想休息的時候，途中好多次，我都有感到側腹痛，雖然一度被影響，但是堅持下去、穩定心情跟呼吸後，都有調整回來，而且都還能以我從來沒跑過的配速繼續前進著，「堅持到底」是我這次最大的收穫。感謝一直到18K都陪著我的Miles同學感謝前10K陪著我提醒我不要太喘的哲睿感謝努力堅持到最後的自己跟腿腿感謝台北當天適合破PB的好天氣也許破2對許多人來說是基本或是輕而易舉，但是我是花了很多力氣跟時間換來的，這個PB對我來說也是更加珍貴有意義。明年繼續往1:50邁進🏃🏽‍♀️🏃🏽‍♀️🏃🏽‍♀️-

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