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2022東京線上馬拉松開報 還有機會抽2023東京馬保證名額！
2022東京線上馬拉松將在 2/5（六）～3/5（六）舉行，現已開放報名！（圖片來源：My BEST Runs）
想要去日本跑步，但又礙於疫情無法飛去？沒關係，你還有一個選擇，那就是報名 2022東京線上馬拉松！2022 東京線上馬拉松將在 2/5（六）～3/5（六）舉行，現在已開放報名，到 1/23（日）17:00（日本時間）截止；完賽還有獎牌與完賽好禮，並且其中 100 名完賽者將有機會抽到 2023 東京馬的保障名額！
2022東京線上馬拉松
報名日期：開放報名至 2022/1/23（日）17:00（日本時間）
活動日期：2022/2/5（六）7:00 ～3/5（六）17:00（日本時間）
距離：馬拉松（42.195 公里）、半程馬拉松（21.0975 公里）
名額：25,000 名跑者（先搶先贏）
報名費用：
包含禮物的報名費
・日本：5,000 JPY（運費和手續費）
・國際：9,000 JPY（運費和手續費）
不包含禮物的報名費
3,500 JPY（含稅）
獎品：1.獎牌、面罩、環保袋
2. 100 位完賽者有機會抽到 2023 年東京馬拉松保證名額。
更多內容請看 東京馬拉松官網
責任編輯：Joanna
＊日本跑馬，盡在運動筆記
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