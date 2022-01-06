旅跑記趣／埔里–彩虹眷村 獨一無二的旅程

為了準備台北超馬24小時的賽程，這個月努力在堆積跑量，所以計畫了月底跑趟長距離。

有個不同的路線目標，順便當作用雙腿來旅行，訓練起來自己也會感到多點樂趣。

找了位第一集男主角「光哥」本身也是226、超馬咖的瘋狂單車手，感謝下班後順路載我回家。

算準光哥大概下班時間點，早上先帶毛孩騎趟單車，看看落羽松。上午10點半準時埔里出發。

路過愛蘭橋旁的醒靈寺時，稍微拍張醒修路，這小段路也是我最喜歡的地方，就當從這當起點開始。

接著路過埔里最美的無人城堡「拍」玉佛寺的大門口，大千世界「拍」還沒出埔里就一直停拍，開始擔心會不會跑不完。

11點半來到飼養許多水鹿的國姓北山，肚子還不算餓，那就繼續前進，下一站在休息。

12點10分，決定在這間鐵帽咖啡休息一下。以前學生時代，每次搭公車往返經過，卻從未進門消費過，算一算也是20多年老店了。

但一進門沒看到老闆，詢問其他客人後，才知道要敲門外的鐘，老闆才會出現…

也太有個性的店了，老闆真的在樓下忙自己的事，咖啡商品也賣的很特別，均一價100元，黑咖啡、拿鐵、可可就這樣🤣🤣

到了國姓驛站旁的萊爾富，簡單補給食物，有素食的御飯團，還不錯。

吃飽後開始認真跑一下，先是路過福龜的草莓園，農業種植技術越來越好，看到每間店家的草莓都超級大顆。

1點30分來到算草屯的雙冬，距離約31公里。在還未有國六時，這條街上的檳榔店，生意都非常好，假日都遊客潮，也經常塞車。

往土城的路上，選擇靠山壁的小路跑，是段較少有車輛的小路，年初與朋友們用跑的方式「環大南投100公里」也是走這段，順便避開日照。

接著來到南開科技大學，學生時代曾就讀這裡，校園的周遭也都變了許多，有了國六後，就真的很少來草屯。

這次旅跑的行程，有個無論如何都想來的地方，「全國冰果室」，二十多年前，常下課跑網咖或打撞球時，最常來這間，這樣的點法「鐵板麵+七彩冰」

可惜今天沒有七彩冰，老闆也換了第二代，想吃的，是種記憶中的感覺。

第二次飽餐後，看看時間3點了，必須趕路趕路，決定避開車多的台14線，改跑點鄉間小路，先是路過個人感覺很美很整齊朝陽宮。

再來一路許多休耕時期栽種的花海，也在這裡遇見滿載回收的阿姨，單車跌落水溝，還好我選小路，剛好能幫上忙。

接到彰化芬園後，開始往台中大肚橋方向前進。幾年前第一場超馬賽「橫台賽台中-埔里82公里組」就是在這裡爆掉，經驗不足，從芬園慢慢跑走回到終點，成為關門最後一位選手。

在大肚橋下也小迷路，烏日的市區也因為下班潮，根本無法跑，眼看原本想跑上藍色公路的願望，也只能被迫放棄，怕讓光哥等太久。

看了看手機導航，決定跑來成功車站，象徵這次花博超馬能順利成功。

在往成功嶺的大門旁，有條社區小路，跑這裡安全許多，大馬路車流量太快速了。

這條路剛好會通過「聚奎居」，應該有6年以上沒有來訪了，再來看看吧。

可惜整修後，過了開放時間，整個封閉起來，但還是覺得原先的自然有特色。

6點15分抵達彩虹眷村，約66公里，光哥也還沒下班，那就小跑一下嶺東科技大學，湊個70公里好了。

最後貼心的光哥，還製作了一張完賽證書，完賽禮兩罐大瓶啤酒。

證書上雖然是他熱情洋溢的本人，但身後的我還有幫我放個月桂冠葉，圖也是斯巴達賽事抓來的。

這張證書我真的有拿去護貝，對我來說可是獨一無二的旅程。

這次的長距離與期間堆的跑量，自己感到相當滿意，希望疫情不要來攪局，我會盡力跑好自己的目標。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康