賽事心得／台北馬拉松 終點從來都不是句點，而是另一個起點

2020台北馬拉松以3:30:55(個人時間)完賽，雖然當時突破了PB 19分鐘左右(2019 3:49:50)，但是沒有推倒330高牆，心中抱著遺憾與不甘心離開了台北田徑場，但是我知道，台北田徑場的終點絕對不是句點，而是另一個起點。

2021年是非常動盪不安的一年，很多的活動安排都被疫情打亂，時間彷彿在五月十九號的時候被按下了暫停鍵，政府宣布全國進入疫情三級警戒。

既然沒有了賽事，我也突然失去了目標，心想那就乾脆好好休息偷懶吧。一直到了友人揪團在中秋節去爬南湖大山，我才在9月初的時候，安排了陽明山十連峰大縱走做為行前練習，在三級警戒前我最後一次出門運動是在5/15，所以這是睽違了三個半月後的第一次正式踏出戶外運動。當時還沒有開放戶外運動可以脫下口罩的規定(雖然我還是有偷偷拿下來啦)，身體在關機了三個半月後，整體行走的過程其實還滿痛苦的，雙腿在最後幾座山頭真的是硬撐硬爬的，最後歷時9小時多才完成十連峰大縱走，然後雙腿因此痠痛了整整一個禮拜，我沒有想到身體狀況竟然會差成這樣...讓我擔心南湖大山行我真的爬的完嗎？

不過其實這趟陽明山大縱走，對於接下來的南湖大山行，我認為幫助非常大，它奠定了運動基礎，讓我提前適應了各種肌肉痠痛，以及喚醒肌肉對於運動的記憶，在南湖大山四天三夜後，其實身體並沒有感到很不舒服(不過這四天每天都感覺到快要死了)，最後成功攀登七座百岳並平安下山，在這趟南湖行，我總共瘦了1.5公斤吧。

在這次的南湖行，跟同行朋友們有聊到台北馬拉松，也有提到2020年差一點就能突破330，後來就一直被吹捧說我是全馬330的男人，不過其實還差55秒拉...並不是真正的全馬330跑者，在此之後，對於突破330的鬥志更加強烈了，這樣才會是名副其實的330跑者。中秋節後，總算在9/25的時後公佈了2021台北馬松會照常舉辦，當下二話不說決定一定要參加，自從5/15之後，當晚我才終於換上跑鞋出門以及嘗試第一次戴口罩跑步，總共四個多月沒跑步加上戴著口罩跑，當時的我突然覺得跑步怎麼變得這麼不習慣...戴著口罩根本沒辦法呼吸啊...於是後來在網路上找了一個偷吃步的方法，就是...戴運動口罩，不過其實運動口罩是完全沒有防護作用的，但是為了能夠外出跑步且不被檢舉，我也只能這麼做了...接著不久之後總算開放了可以不用戴口罩跑步，終於可以自由呼吸了！

從恢復跑步的9/25到2021台北馬拉松的12/19，只有12週左右，然後中間還穿插了一個教召以及從2020年3月延期到2021年11月的萬金石馬拉松。11/19 2021萬金石馬拉松雖然說看起來延期了20個月好像多了很多時間可以訓練，不過其實根本也沒做準備，我對自己很沒有信心，另外加上當天氣溫預估會很高，所以並沒有給自己設太大的目標，希望能跑個四小時內就好，當做是一個42k的長跑這樣。最後完賽時間是4:03:25，不但沒有破四，更讓自己的信心再次受到打擊，天氣很熱可能是一個原因，訓練不足應該才是最大主因，因為這次的表現，四週後的台北馬拉松讓我更加的憂慮了...必須要在這四週內把狀況調整好！

12/19 2021台北馬拉松

於是又來到了這天，氣溫15度，跟2020年一樣，不過這次沒有下雨，是個破PB的絕佳天氣！在跟朋友們一起加油打氣道別後，各自前往各自的等待區，這次一樣是在C區起跑，目標沒有別的，就是破330！

5..4..3..2..1 鳴槍這次因為沒有卡好位子，在通過晶片區的時候已經過了1分34秒，第1k的配速是5'15，因為人太多太擠了，很難跑得快，稍微感到有點慌張，於是接下來都以4'45~4'50的配速在趕進度。

前10k的時間為48:22，跑起來的狀況感覺很不錯，跟2020年花的時間差不多，不過這次差在鞋子沒有濕答答的，繼續以4'45~4'50的速度往前推進。

以1:42:03通過21k半馬地墊，也跟2020年差不多，不過我覺得這次的狀況更好，2020年差不多在20k的時候小腿有變緊繃的感覺，這次沒有身體任何的不適，我也終於在21k超過了330配速員，照著自己的節奏繼續跑。上了環東高架後，開始會被陽光照射到，本來以為可能會造成體力上的負擔，不過其實跑起來好像還滿舒服的，逆風的狀況也沒有2020年那麼強，因此這次在環東高架上的我覺得跑起來算是非常順的。

遇到貴人大哥

下了環東高架後，大約在27k左右的時候遇到一位大哥，突然跑到我身邊叫我放輕鬆，當時心想「你管太多了吧」，不過其實經過他身邊的每一位跑者都會被他鼓(靠)勵(背) XDDD只要跑在他旁邊：「放輕鬆，不要那麼用力」(台語)「哩系330精英跑者欸」(台語)我看手錶:「不要看錶，照自己感覺」(台語)補給站喝水用走的人:「別用走的，跑起來啦」(台語)在旁邊拉筋的人:「不要拉，快點跑啦」(台語)真的是很有活力的大哥呢，整路上最虎虎生風的就是他了，賽後特別去查他的號碼，發現這位大哥已經50幾歲了，跑起來還可以這麼有精神然後又很輕鬆，尤其這裡已經是馬拉松後半段了，真的可以說是「你阿公都跑比你快了」，不知道我以後到了這把年紀還能不能像這位大哥一樣還在跑步。

就這樣跟著大哥一起跑了一段距離，過程中有跟他稍微小聊了一下，他的任務是帶他朋友破330，一直到了34k左右，他的朋友落後了叫我先跑，才跟他分道揚鑣，於是又變成了自己的戰場。2020年的時候在28k後明顯掉速，這次因為有了大哥的帶領下，我的速度算是有維持住，真的是很衷心感謝這位大哥的精神鼓勵。

35k後是最精神折磨的一段，在這裡幾乎沒有任何遮陰，感覺到身體越來越熱，雙腿開始漸漸疲勞，心率也超過180，在這裡的速度掉到了5'10左右，眼看著只剩下30幾分鐘，心想照著目前速度跑下去應該很有機會突破330，絕對不能再掉速了，「再撐一下就好了！」。

最後的南京東路

再一個左轉就可以到台北田徑場了，身體真的好累好想要停下來，「我不想要再帶著遺憾離開，絕對要撐下去！」。先是看到了隔壁半馬賽道的終點拱門，再來就是台北田徑場的路口，最後的200公尺，賽道周圍都是加油的觀眾，即使大家不認識你，但都還是會毫不吝嗇的為你加油，我想這就是為什麼我還會站在這裡的原因以及馬拉松最迷人的地方吧，這種感覺真的很棒很享受，2020年的時候在這邊是帶著沮喪的心情跑進台北田徑場，這次不一樣了，因為我知道，我要做到了，

我即將是全馬sub 330的跑者。

最後終於踏上了藍色跑道，帶著笑容衝過終點。

大會時間3:29:29

個人時間3:27:55

謝謝雙腿撐完了全場，直到回到終點，雙腿才因為抽筋而站不住了。

回顧這12週我的跑量

其實也才不過300公里左右，再來看2021整年的跑量也才450幾公里而已，我必須承認，我的跑量真的非常非常非常的少，因為工作會一直加班關係，加上我實在沒辦法在早上起床訓練...在非常有限的時間下，我只能跑這樣的量了...甚至有好幾次，特地'提早'在晚上八點半下班，為的是能在晚上九點半之前練跑，一回到家換上裝備，10分鐘後就出門去跑步了，也因為這樣，在這段期間不管是生理上還是心理上，我都感到非常疲憊，不過也因此造就了更強的自己。

雖然這次跟2020年相比只進步3分鐘，但是我覺得非常不可思議，因為在非常有限的訓練時間下，我還能維持不退步，原來，我比自己想像的還要強大。最後我想說謝謝曾經幫我加油過的每一個人，我會繼續跑下去的，珍惜每一刻能跑步的時間，至於2022的目標呢，就設定破三吧！