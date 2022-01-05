箱根驛傳 2022 全記錄／「史上最強兵團」去程回程皆稱霸

文/ 艾頓 2022/01/03

2022 年 1 月 2 日，第 98 屆箱根驛傳在東京大手町讀賣新聞總部前開跑，雖然日本關東地區 20 所大學的長跑隊伍每隊也實力非凡，不過，今屆賽事最曯目算是打算蟬聯冠軍的駒澤大學跟誓要重奪王座的青山學院大學，當大家以為兩家大學會拼得難分難解時，怎料結果卻是一場青學大碾壓群雄的表演。他們不只是去程 ( 往路 ) 及 回程 ( 復路 ) 皆稱霸，他們在每個分段 ( 區間 ) 的成績也是可圈可點。

去程路線長 107.5 公里，從東京大手町讀賣新聞總部前到神奈川縣箱蘆之湖停車場根共分 5 個路段。第一區間由大手町至鶴見 ( 21.3 公里 )，中央大學的 吉居大和 以 1 小時 40 秒奪得區間賞，第二位是駒澤大學的 唐澤拓海 ( 01:01:19 )，至於第三位至第六位競爭十分激烈，這四位選手是一個接一個的抵達接棒區 東海大學 市村朋樹 ( 01:01:24 )、専修大學 木村曉仁 ( 01:01:24 )、青山學院大學 志貴勇斗 ( 01:01:25 )、國學院大學 藤木宏太 ( 01:01:26 )。創價大學的 葛西潤 以第十五名完成 ( 01:02:21 )，開局很差，不過另一強隊順天堂大學的成績更差，平駿介 以第十八名完成 ( 01:03:52 )。

第一區間起步不久 （來源 ： 讀賣新聞）

第二區間由鶴見至戸塚 ( 23.1 公里 )，因為路程長及上落坡次數多，有「花之二區」的稱呼，各大學的精英均匯聚於此。區間賞得主是駒澤大學 田澤廉 (01:06:13)，亦令駒澤大學一度進佔第一位。青學大的 近藤幸太郎 雖然排名第七完成 ( 01:07:09 )，但因為前列的大學 （除駒澤大學外）均表現不濟，結果排名在第十以外，所以青學大進佔至第二位。第三區由戸塚至平塚（21.4 公里 )，競爭十分激烈，最終青學大的 太田蒼生 超過了駒澤大的 安原太陽，為隊伍搶佔第一位。不過，最後由區間賞由東京國際大學的 丹所健 ( 01:00:55 ) 取得，比區間第二的 太田蒼生 ( 01:01:00 ) 快 5 秒之微，令東京國際大升至第二位。創價大學憑肯亞留學生 Philip Murwa ( 01:06:41 ) 升至第六位。順天堂大學憑 伊予田達彌 出色的表現 ( 區間第三 ，01:01:19 ) 升至第十位。第四區由平塚至小田原 ( 20.9 公里 )，青學大的 飯田貴之 以穩定的水準 ( 01:01:46 ) ，得區間排名第三，保持了隊伍的第一位。

區間賞由創價大學 嶋津雄大 ( 01:01:08 ) 取得，總排名升至第五位。順天堂大學 石井一希，成為區間第二 ( 01:01:31 )，總排名升至第七位。東京國際大學的 堀畑佳吾 以 01:03:11 第十二名完成，幸好還保持著總排名第二位。第五區是去程 ( 往路 ) 的最後一棒，由小田原至箱根 ( 20.8 公里 )，前 16.2 公里不繼爬坡，到達到達 1 號國道最高點，海拔約 874 米的箱根神社鳥居才下坡跑至終點，勝出者會有「山神 」之美譽。青學大的 若林宏樹 以穩定出色表現以 01:10:46 首先到達，亦成為區間第三。今屆「山神 」是帝京大學的 細谷翔馬，以 01:10:33 完成，亦協助隊伍總排名進佔身第二位。駒澤大學第三位，國學院大學第四位，而順天堂大學總排名升至第五位。創價大學及東京國際大學則跌出前五。

帝京大學的細谷翔馬，以 01:10:33 成為今屆「山神 」( 來源 : 日刊體育 )

1 月 3 日則是回程跑回東京大手町讀賣新聞總部 ( 復路 )，總長 109.9 公里，今屆青學大一直保持第一位，亦在第七區開始擴大優勢，奠定勝局。第六區由箱根至小田原 ( 20.8 公里 )，順天堂大學排名升至第三，全靠 牧瀬圭斗 以 58 分 22 秒奪得區間賞。青學大的 高橋勇輝 以 ( 00:59:03 ) 排名第八，幸好時間上不算慢太多，亦為青學大保著第一位。

青學大的岸本大紀（來源 ： 讀賣新聞）

第七區由小田原至平塚（21.3 公里），是本次賽事青學大的關鍵，岸本大紀 不只奪得區間賞 ( 01:02:39 )，亦為隊伍拉開與第二位的距離 4 分鐘多，初步奠定勝局。順天堂大學亦進佔第二位，剩下來只是第三、四、五位的大混戰。第八區由平塚至戸塚（21.4 公里），順天堂大學 津田将希 跑出 01:04:29，奪得區間賞，但只能與青學大拉近 20 秒 ，因為他們的 佐藤一世 也跑出區間第二的好成績 ( 01:04:49 )。

青山學院大學第九區的中村唯翔（左）和第十區的中倉啓敦交棒一刻，他們不只有「區間新」的實力，亦為刷新回程及總成績兩項紀錄作出貢獻。（來源 ： 讀賣新聞）

青學大來到第九區 （戸塚至鶴見，23.1 公里）及第十區 (最後一區 鶴見至大手町 23 公里 )，實力再次大爆發，中村唯翔 ( 01:07:15 ) 及 中倉啓敦 ( 01:07:50 )，分別以刷新第九及第十區間成績 ( 又稱「區間新」) 的橫強實力，擴大與第二位差距超過十分鐘，協助青學大破紀錄以 5 小時 21 分 36 秒完成回程，亦刷新了總時間 ( 10:43:42 )，壓倒性拋離第 2 名順天堂 ( 10:54:33 )。駒澤大學在第六及七區一度進佔第二位，但到第八區急跌至第六位，幸好在第九及十區急起直追，以第三位完成 (10:54:57 )。

路線分段圖 (來源 https://www.hakone.or.jp/ )

青山學院大學 ・ 箱根驛傳的分段成績

1 區 志貴勇斗（2年級） 1:07:09 區間第五 2 區 近藤幸太郎（2年級） 1:01:25 區間第七 3 區 太田蒼生（1年級） 1:01:00 區間第二 4 區 飯田貴之（4年級） 1:01:46 區間第三 5 區 若林宏樹（1年級） 1:10:46 區間第三 去程 05:22:06 6 區 高橋勇輝（4年級） 0:59:03 區間第八 7 區 岸本大紀（3年級） 1:02:39 區間第一 8 區 佐藤一世（2年級） 1:04:49 區間第二 9 區 中村唯翔（3年級） 1:07:15 區間第一＊新紀錄 10 區 中倉啓敦（3年級） 1:07:50 區間第一＊新紀錄 回程 05:21:36 ＊新紀錄 總時間 10:43:42 ＊新紀錄

責任編輯：Ian

文章出處：運動筆記HK

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