全台最低碳排路跑 羅布森伴城路跑鼓勵民眾為永續環保而跑

羅布森與H2U永悅健康旗下的運動筆記共同舉辦羅布森伴城路跑。

從營建類的水處理工程事業起身，進而因應無障礙生活空間，研發製造樓梯升降椅，並結合文化藝術志業，創辦獨立書店等多元領域，在不同領域皆繳出亮眼成績單的羅布森公司，究竟跟路跑有什麼關係呢？

國產升降椅第一品牌的羅布森企業從健康角度出發並投身路跑活動，推廣「運動平權」的理念。

起家於臺中市，並為國產升降椅第一品牌的羅布森企業，其「羅布森」(Lobsang)三個字來自於藏語的祝福，意涵吉祥、平安、喜樂，希望，傳達正面能量，讓社會充滿愛與關懷，憑藉著對臺灣土地與人文的熱愛，發揮企業全心推廣賽事公益的發展願景，從健康角度出發並投身路跑活動，推廣「運動平權」的理念，展現中小企業以有限資源提倡公益的決心。

《H2U永悅健康》以「數位健康平台」為核心、數據為引擎，提供企業職場健康相關解決方案，此次聯同旗下子公司《運動筆記》一同打造羅布森伴城路跑賽事，左起依序為筆記網路總經理姚焱堯、中為H2U永悅健康執行長陳俊嘉、圖右為早安健康總經理林文玲。

羅布森伴城路跑是一場推廣「運動平權」理念的路跑，針對身心障礙運動等多項公益議題上，獲得臺灣職場健康第一品牌《H2U永悅健康》與《運動筆記》大力支持。《H2U永悅健康》以「數位健康平台」為核心、數據為引擎，提供企業職場健康相關解決方案，不僅曾與國立師範大學共同發起「愛運動動無礙 Together we move」的觀念倡議，讓更多民眾了解身心障礙者運動的重要性，同時也是擁有強大賽事管理平台技術與賽事活動服務能量《運動筆記》母公司。

《運動筆記》為國內馬拉松賽事舉辦的先驅者，同時也是臺灣最大的運動社群，提供運動科學知識、跑圈新聞、賽事評價、運動品牌動態及報名服務等 滿足路足新手及資深跑者，在各大路跑賽事活動，都能看見《運動筆記》與跑友們共同成長的點滴，近來更強調運動平權，希望藉由這場賽事推廣無障礙友善賽道，不只身障友障，更是Family Friendly的賽事。

現今運動風氣盛行，大眾對於「運動平權」也逐漸重視，羅布森伴城路跑以一年三場、至少舉辦五年為目標，並延續羅布森及《H2U永悅健康》所注重的永續經營，盼活動賽事能帶給跑者們「環境再生、智慧整合、文化傳承」價值，而2022年3月13日在臺中中央公園登場的第一場「羅布森伴城路跑」，也特別提供了600名公益名額，給身心障礙者免費參加，希望鼓勵身障視障朋友走到戶外，感受活動帶來的快樂氛圍。「羅布森伴城路跑」定位為跑在城市的公益賽事，並且以低碳、友善、關懷為主軸，今年共規劃臺中、桃園及高雄三場賽事，首站選定主辦單位羅布森公司起家的臺中市出發，從「家」出發希望鼓勵跑友們飲水思源、不忘初心向前邁進，同時「羅布森伴城路跑」透過各種規劃，希望打造出全臺最低碳排放量的路跑賽事，達到永續經營。

羅布森伴城路跑的交通維安車輛，將一律為電動機車。

「羅布森伴城路跑」以聯合國17項永續發展目標為軸心，希望打造全臺最低碳排賽事，具體賽事實踐包括賽事全程交維車輛以油電車取代汽油車；全程不使用一次性免洗餐具；開模兼具美感及實用的賽事專屬環保水杯；整場賽事的選手補給及志工餐食皆為低碳蔬食；同時提供身障公益名額，彰顯友善關懷理念，將低碳、環保概念帶入賽事中，鼓勵民眾一起為永續、健康而跑。

羅布森董事長汪世旭愛上跑步已經三十多年。

投身路跑活動達30年，且前幾年成為視障陪跑員的羅布森董事長汪世旭指出，此次「羅布森伴城路跑」完美結合在強調「低碳、友善、關懷」，邀請跑友們透過雙腳跑進城市，並感受每個步伐所回饋的故事。亮點眾多的「羅布森伴城路跑」臺中站，賽道路線長度則分為4K、12K及21K。出發點臺中中央公園的園區內種植多樣綠色植物，總共種植1萬棵樹的中央公園，其中有83%的原先樹種，同時淨化水質、打造低碳生態，跑友們能在廣大都市綠洲中慢跑，更顯現「羅布森伴城路跑」低碳訴求。

CENTURION(百夫長)贊助羅布森伴城路跑。

除了《H2U永悅健康》及《運動筆記》外，「全球唯一主題式旅行箱」品牌的CENTURION(百夫長)也大力贊助「羅布森伴城路跑」，CENTURION透過發行「地球環境概念」主題式旅行箱，提醒人們可自發性滅低對碳排放事物的依賴，正與「羅布森伴城路跑」強調的「低碳、友善、關懷」精神不謀而合。此次贊助方式共有三重好禮，提供給報名羅布森伴城路跑的跑者，相關報名資訊請見報名網頁。