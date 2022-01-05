運動改變了我！這是他們的運動人生－年度大賞人物專訪篇

因為運動，改變了你什麼？這些人或許是職業跑者，或許是市民跑者，又或者是從事任何運動的好手。即使每個人的追求有所不同，相同的是，他們的人生因爲接觸運動而精彩！接下來，一起來看看這群跑者／運動員的人生故事吧～（以下擷取自【年度大賞】的中的 10 篇人物專訪話題，更多人物故事請看 這裡）

【人物專訪】與身體對話一起變強 百傑跑者「怪客綿羊」閻筱晴

Bigfish／2021-01-25

素人跑者「怪客綿羊」閻筱晴，半馬 1:25:01（2020年台北）歷代 41 傑，全馬 3:15:08（2018年大阪）歷代 87 傑，除了常常是路跑的凸台常客，在越野賽也可以看到她的身影！閱讀全文

【人物專訪】做一個天上飛的跑者！女子百傑對談，甜心女孩「平平」與空姐 Misa：追其所愛！

Joanna／2021-03-17

在路易莎咖啡廳，坐我對面右方的女生紮著馬尾，帶著一頂白色鴨舌帽，她是 Misa 林美佐；左方的女孩穿著白色針織毛衣，有著及肩的短髮，她是「平平」張倫平。她們兩人皆入選了運動筆記 2020 年度票選的「筆記女神」。外型亮麗，露出甜美的笑容的兩人，在旁人看來，或許覺得這是一場閨蜜的聚餐，殊不知換上跑鞋的她們，竟是征戰馬場無數的跑者！閱讀全文

【人物專訪】未竟的主持跑步夢！賽事御用主持人 小如姊姊：「勇敢迎接每一天！」

Joanna／2021-04-15

在各大賽事中，常會聽到她有活力又熱情的聲音，她就是人稱「小如姊姊」的主持人 紀怡如。從小朋友帶動跳的大姊姊出道的她，做過各種類型的主持，並在 2010 年首次接下了環台賽，她從一個對自由車沒有任何概念的人，到變成環台賽連續 11 年的御用主持人，更成為各大賽事指定的主持人！我不禁好奇，她究竟是如何做到的？閱讀全文

【人物專訪】享受運動 不再憂鬱 ，禹臻：我不是女神，但我努力為自己帶來更多自信！

安德魯／2021-04-20

2020 年底，運動筆記做了年度大賞的照片票選活動，其中筆記女神的第六名由跑友曾禹臻獲得，小編特地致電向禹臻做了簡單的短訪，除了對獲得筆記女神的稱號感到驚訝外，她也跟我們分享了她投入運動的經過，就讓我們來聽聽屬於禹臻與運動相遇相知的故事。閱讀全文

【人物專訪】生活不該只有一種樣子！澳門陽光女孩 Viann 放膽冒險 ：「是跑步給我勇氣 ！」

李吳菊／2021-05-10

如果，你有加入 Facebook 上一個名叫「跑友聯誼網」的社團，那麼或許你曾經有看過一個總是笑容燦爛，充滿陽光的女生，分享著她的運動日常。而她就是 Viann Wong ，也是 2020年度大賞女神票選第三名。今天我們就透過訪問帶你認識這位來自澳門的陽光女孩！閱讀全文

【大叔愛輪事】從拳擊到鐵人之路 許仁茂：我不想要錯過（上）

大叔愛輪事／2021-05-26

有天份、很努力、肯吃苦，許仁茂就是一位這樣的三鐵新銳。原本練拳擊的他，曾經一度打入亞運殿堂，從選手退役後也一直擔任拳擊教練的工作。在 30 多歲才轉入長距離賽事，但憑借著先前打下的體能基礎，包括超馬、226 鐵人等都取得亮眼成績。而在去年被喻為「全球最困難鐵人賽之一」的 FXT 極限鐵人賽，許仁茂更是拿下首屆冠軍。今天我們很榮幸能邀請到仁茂兄，這個三鐵場上熟悉又低調的名字，是如何在三鐵賽事中發光發熱的？閱讀全文

【人物】單純喜歡跑步！歷經4年酸甜苦辣、35小時奮鬥 游明樺一圓246公里「斯巴達松」超馬夢

Joanna／2021-09-29

今年「第 39 屆斯巴達超級馬拉松」（2021 SPARTATHLON）於 9/24（五）舉行。原本報名參賽選手有 341 名，其中來自台灣的好手有 6 名，但因為疫情影響關卡重重，最後台灣僅有一名選手出賽，他就是 游明樺。閱讀全文

【人物】睽違 8 年重返台灣賽道「真男人」張嘉哲 目標跑更快！新生代女神 温貞菱：跑步是件快樂的事

Joanna／2021-11-03

「真男人」張嘉哲 在2019 廣州馬拉松 以2:15:02 成為台灣歷代第二傑；「温温」温貞菱 以演員的身份為人所知，不過你可能不知道的事，她其實具有田徑底子，更在今年挑戰了人生初半馬。這樣看似生活在平行線的兩人卻有了交集－－他們都成為了 2022 渣打馬的賽事代言人！閱讀全文

【書摘】我沒下場的那場鐵人 113！姚黛瑋：「棄賽比報名參加更需要勇氣」＆備戰攻略

運動筆記編輯團隊／2021-12-03

「你們知道她是誰嗎？姚黛瑋耶！」2012 年 姚黛瑋 被騙去參加「宜蘭冬山河鐵人三項接力賽」，連腳踏車都不會換檔；2013 年還不會游泳的她緊抱著魚雷浮標，在梅花湖裡腳踢到軟爛泥巴只感到驚恐；2015 年「台東普悠瑪51.5」，排在倒數幾名的她在路跑賽段被裁判用摩托車跟著，並大肆宣揚她的名號；最榮耀的莫過於 2016 年CT鐵人113，她以分組第四站上領獎台！不過她從沒想過，自己最難忘的一場鐵人三項比賽，竟然是沒能親自下場的「2016台東超級鐵人三項賽」.....閱讀全文

【人物專訪】挑戰自我，成就更好的我們！ —— 小 8 張允曦

Hannah Lu／2021-12-23

看過知名網路輕喜劇 ——「空姐忙什麼」的人應該都對「資深空姐」不陌生。從《全民最大黨》中模仿小 S 走紅而出道；曾擔任過主持人、也出演許多知名電視劇，在多部戲劇中都可看到她的身影和精湛演技，她是小 8 張允曦！因為對於拍戲的熱愛，一頭栽進其中，但同時也忍受著無比巨大的壓力；去年 4 月的起心動念和 7 月的身體力行，讓小 8 的人生有所改變，開始接觸戶外運動，讓她獲得很多，其中還有三姐妹之間的感情。閱讀全文

以上是摘錄自【年度大賞】的前 10 篇人物故事，完整內容請點 人物專訪