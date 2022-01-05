「雷神」Chris Hemsworth 無器材健身菜單大公開！

圖/網路

Chris Hemsworth 扮演著漫威著名「雷神索爾」一角，雖然在《復仇者聯盟：終局之戰》中以驚人的樣子出現在人們面前，不過作為 Chris Hemsworth 本人而言，他可不會讓自己的身材與最後的索爾一樣（笑）

最近他在社交媒體上分享了他的無器材健身菜單，來幫助他隨時隨地都能夠進行鍛鍊，保持好身材，為新的 2022 年做準備。以下是 Chris Hemsworth 的無器材高強度健身菜單，歡迎大家來嘗試訓練，在新的一年之初一同來打造一個更強壯的身體💪

圖/ Chris Hemsworth

⚠注意事項：

每個動作 40 秒。

練習之間休息 20 秒。

總共做 2 輪，每輪之間休息 1 分鐘。

💪訓練動作：

熊爬 （Bear crawl）

Switches

三頭肌俯臥撐（Tricep push-up）

踢腿（Flutter kicks）

囚徒深蹲（Prisoner squat）

登山者變式：碰肘（Mountain climbers to elbow）

波比跳躍（Burpees）

Butterfly sit-ups

平板開合跳（Plank jack push-up）

以上是 Chris Hemsworth 的鍛鍊菜單，它不需要任何的設備、器材，因此你可以隨時隨地開始你的訓練！新的一年就跟著「雷神」Chris Hemsworth 一起來維持好身材吧～

責任編輯：Ian

圖片來源：Chris Hemsworth IG

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