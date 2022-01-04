【2021年度大賞】馬場那些令人大喊 「OMG」事蹟 趣味話題篇

儘管 2021 經歷了賽事停擺與疫情，但世界上還是有許多的奇聞趣事在發生。有些話題讓人跪地膜拜，有的則讓人哭笑不得，甚至讓你笑倒在地。就讓我們一起來回顧 2021 那些會讓你大喊 OMG!!!! 的超夯馬場話題吧🔥（以上擷取自【年度大賞】的中的 10 篇精彩話題，還想看更多趣味話題👉 趕緊點進來吧

【話題】高懸廿年紀錄無人打破！安部友恵的 100k 世界紀錄 6:33:11

2021/01/28 OMG指數：🙀 🙀 🙀 🙀

還記得，在週日（1/24）Hoka One One 在美國亞利桑那州舉辦的 100k 世界紀錄挑戰賽中，Jim Walmsley 以 11 秒之差，總成績 6:09:26 的成績錯過 100K 世界紀錄，成為歷史第二快嗎？

現在 100K 男子組的紀錄，是 2018 年日本的風見尚在「薩羅馬湖 100K 超級馬拉松」以 6:09:14 創下，不過看了女子組的世界紀錄，更是驚為天人！

2000 年，來自日本的安部友恵在「薩羅馬湖 100K 超級馬拉松」，以 6:33:11 的驚人成績打破世界紀錄，時隔 20 年紀錄仍未被打破，不禁令人好奇，這名女子到底是何方神聖？

【話題】南非跑者因穿 VaporFly 上場遭批評，下一場他用赤腳粉碎了那些質疑的聲音！

2021/03/1/ OMG指數：🙀 🙀

Mbuleli Mathanga 因穿著 NIKE VaporFly 以 13:47.23 （每公里均速 2:46）贏下比賽而遭受批評與質疑。根據Mathanga 也在 Durban 參加了 10,000m 的比賽，有了上一場的教訓，他想了很久，最後決定不穿鞋子，赤腳奔跑，最後他以 28:24.93 （每公里均速 2:51 ）的速度，拿下第二名也讓那些質疑他的聲音陷入沈默。 在南非 Durban 進行了一場 5,000m 的比賽中，一位跑者因穿著 NIKE VaporFly 以 13:47.23 （每公里均速 2:46）贏下比賽而遭受批評與質疑。根據 田徑 總會的規定，田徑賽中並不允許使用 VaporFly，直到跑完後 Mathanga 才知道這項限制。而也在 Durban 參加了 10,000m 的比賽，有了上一場的教訓，他想了很久，最後決定不穿鞋子，赤腳奔跑，最後他以 28:24.93 （每公里均速 2:51 ）的速度，拿下第二名也讓那些質疑他的聲音陷入沈默。

【話題】「最速阿嬤」弓削田真理子跑出 2:52:01 再破世界 W60 分齡紀錄！

2021/04/13/ OMG指數：🙀 🙀 🙀

【話題】推著五胞胎完成一場馬拉松！七寶爸 Kempel 打破金氏世界紀錄

4/9 日才寫到 80 歲的中國大爺 李誼本 以 28 分 06 秒打破亞洲 80 歲組 5000m 紀錄，但是「爺爺奶奶沒有極限」！他們可不會停下腳步，就在 4 月 10 日，大家熟知的「最速阿嬤」弓削田真理子又再一次刷新了自己 W60 分齡紀錄。弓削田真理子以 2 小時 52 分 01 秒通過終點，比她在年初的大阪女子馬所創下的 2 小時 52 分 13 秒還要更快，自 2019 年阿嬤跑出 2:56:54 紀錄，直至 2021 大阪女子馬再度刷新紀錄，而本場 東京・板橋 Trial Marathon 再度將 PB 推進！，一場比一場還要更快，不禁令人想問阿嬤的極限在哪（怕） 閱讀全文

2021/05/20/ OMG指數：🙀 🙀

【好影片】人類有沒有可能跑出百米 9 秒大關？讓科學研究告訴你！

在 2019 年，在美國加州的一場莫德斯托馬拉松，有一位爸爸跑者推著嬰兒車，以 4:42:49 打破了金氏世界紀錄。不過，他推的不是雙胞胎，也不是三胞胎，而是五胞胎啊！ 閱讀全文

2021/06/19/ OMG指數：🙀 🙀

人類對於 “速度” 的追求，可以說是無窮無盡，可以看見人們對於速度的渴望。我們都非常好奇，人的極限究竟在哪？又或著就像所說：「人類沒有極限。」而人類史已經多次打臉科學，就好比曾經科學家斷言說：「人類的肌肉纖維無法承受突破百米 10 秒內。」直到的出現，開啟了那扇大門。他說：「當我看到我 9.95 秒的成績時，我驚呆了，原來突破 10 秒的那扇門並不是緊閉的。」那麼究竟，人類能不能夠跑出百米 9 秒的成績？我們就一起來看看這個影片吧！ 閱讀全文

【話題】「我只想證明女性能力。」懷孕 18 週媽媽挺肚角逐美國奧運選拔

2021/06/30/ OMG指數：🙀 🙀 🙀 🙀 🙀

【話題】關於東京奧運會紙板床的真相！選手們親自示範！

而在近期的美國奧運選拔賽上也出現類似的超展開，女主角是，原以為是疫情影響導致身材走樣，卻沒想到⋯⋯她是挺著 18 週的身孕來參加美國奧運選拔中的七項全能，這引發了相當大的話題，在此前當她宣布她要參加選拔賽時，引來許多人的指責，認為她過於自私，甚至覺得對嬰兒與她都太危險，說到底選拔賽仍是一場競技比賽，誰都不能保證會出現什麼狀況。 閱讀全文

2021/07/22/ OMG指數：🙀 🙀 🙀

【話題】當奧運馬拉松銅牌在飛機上遇到乘客指導 結果發現這是你本人的訓練時－－Molly Seidel

2021/09/01/ OMG指數：🙀 🙀 🙀 🙀 🙀

【人物】 105 歲「颶風」奶奶 Julia Hawkins 打破 105+百米世界紀錄！

在台灣跑圈有「火雞女孩」之稱的美國跑者 Molly Seidel，以黑馬之姿在 2020 東京奧運女子馬拉松拿到了銅牌！而這位銅牌得主最近在推特上分享了一則趣事，Seidel 在搭飛機時，旁邊的乘客跟她聊到跑步，並指導她該如何訓練，他拿出了手機，上面顯示某位「職業跑者」（pro runner）的跑步分析數據。結果 Seidel 定睛一看，那位職業跑者就是她本人！ 閱讀全文

2021/11/15/ OMG指數： 🙀 🙀 🙀 🙀

【話題】大便與成績究極の選擇！拉在褲子上跑出 2:42:49 感動網友

人稱「颶風」的 Julia Hawkins 已經 105 歲了，不過她可不是一般的人瑞奶奶，她還是史上第一位 105 歲跑百米的女性！週末在路易斯安那州舉行的「全國高齡運動會」（Louisiana Senior Olympic Games）百米賽事中，Hawkins 跑出了 1 分 02 秒 95！「看到這麼多家人朋友真是太好了，但我想要在低於一分鐘的時間內完賽。」賽後，颶風奶奶 Hawkins 表示希望自己能更快，但她也表示希望每年都能挑戰百米賽事。 閱讀全文

2021/12/22/ OMG指數： 🙀 🙀 🙀 🙀 🙀

當你為了一場目標賽事盡了一切心力做準備，就在你正期望著自己能夠突破，腸胃卻冷不防的朝你開了一槍，我想多數跑者都會認為這種「Shit happens」有時就是會發生。大部分的跑者，都會選擇「大俠請再來過，十八年後又是一條好漢。」畢竟，拉在褲子上真的是社會性死亡，絕對會是當天跑界頭條⋯⋯然而，以些人則不這麼認為！為了達成目標，他們不惜付出一切代價都要達成。就像是我們今天的主角－－以上是擷取自【年度大賞】的中的 10 篇精彩話題，還想看更多精彩的趣味話題嗎？👉 趕緊點進來吧