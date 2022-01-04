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【2021年度大賞】馬場那些令人大喊 「OMG」事蹟 趣味話題篇

運動筆記 / 運動筆記編輯團隊

儘管 2021 經歷了賽事停擺與疫情，但世界上還是有許多的奇聞趣事在發生。有些話題讓人跪地膜拜，有的則讓人哭笑不得，甚至讓你笑倒在地。就讓我們一起來回顧 2021 那些會讓你大喊 OMG!!!! 的超夯馬場話題吧🔥（以上擷取自【年度大賞】的中的 10 篇精彩話題，還想看更多趣味話題👉趕緊點進來吧
  • 【話題】高懸廿年紀錄無人打破！安部友恵的 100k 世界紀錄 6:33:11
2021/01/28 OMG指數：🙀🙀🙀🙀還記得，在週日（1/24）Hoka One One 在美國亞利桑那州舉辦的 100k 世界紀錄挑戰賽中，Jim Walmsley 以 11 秒之差，總成績 6:09:26 的成績錯過 100K 世界紀錄，成為歷史第二快嗎？現在 100K 男子組的紀錄，是 2018 年日本的風見尚在「薩羅馬湖 100K 超級馬拉松」以 6:09:14 創下，不過看了女子組的世界紀錄，更是驚為天人！2000 年，來自日本的安部友恵在「薩羅馬湖 100K 超級馬拉松」，以 6:33:11 的驚人成績打破世界紀錄，時隔 20 年紀錄仍未被打破，不禁令人好奇，這名女子到底是何方神聖？閱讀全文
  • 【話題】南非跑者因穿 VaporFly 上場遭批評，下一場他用赤腳粉碎了那些質疑的聲音！
2021/03/1/ OMG指數：🙀🙀在南非 Durban 進行了一場 5,000m 的比賽中，一位跑者 Mbuleli Mathanga 因穿著 NIKE VaporFly 以 13:47.23 （每公里均速 2:46）贏下比賽而遭受批評與質疑。根據田徑總會的規定，田徑賽中並不允許使用 VaporFly，直到跑完後 Mathanga 才知道這項限制。而 Mathanga 也在 Durban 參加了 10,000m 的比賽，有了上一場的教訓，他想了很久，最後決定不穿鞋子，赤腳奔跑，最後他以 28:24.93 （每公里均速 2:51 ）的速度，拿下第二名也讓那些質疑他的聲音陷入沈默。閱讀全文
  • 【話題】「最速阿嬤」弓削田真理子跑出 2:52:01 再破世界 W60 分齡紀錄！
2021/04/13/ OMG指數：🙀🙀🙀4/9 日才寫到 80 歲的中國大爺 李誼本 以 28 分 06 秒打破亞洲 80 歲組 5000m 紀錄，但是「爺爺奶奶沒有極限」！他們可不會停下腳步，就在 4 月 10 日，大家熟知的「最速阿嬤」弓削田真理子又再一次刷新了自己 W60 分齡紀錄。弓削田真理子以 2 小時 52 分 01 秒通過終點，比她在年初的大阪女子馬所創下的 2 小時 52 分 13 秒還要更快，自 2019 年阿嬤跑出 2:56:54 紀錄，直至 2021 大阪女子馬再度刷新紀錄，而本場 東京・板橋 Trial Marathon 再度將 PB 推進！，一場比一場還要更快，不禁令人想問阿嬤的極限在哪（怕）閱讀全文
  • 【話題】推著五胞胎完成一場馬拉松！七寶爸 Kempel 打破金氏世界紀錄
2021/05/20/ OMG指數：🙀🙀在 2019 年，在美國加州的一場莫德斯托馬拉松，有一位爸爸跑者 Chad Kempel 推著嬰兒車，以 4:42:49 打破了金氏世界紀錄。不過，他推的不是雙胞胎，也不是三胞胎，而是五胞胎啊！閱讀全文
  • 【好影片】人類有沒有可能跑出百米 9 秒大關？讓科學研究告訴你！
2021/06/19/ OMG指數：🙀🙀人類對於 “速度” 的追求，可以說是無窮無盡，可以看見人們對於速度的渴望。我們都非常好奇，人的極限究竟在哪？又或著就像 Kipchoge 所說：「人類沒有極限。」而人類史已經多次打臉科學，就好比曾經科學家斷言說：「人類的肌肉纖維無法承受突破百米 10 秒內。」直到 Jim Hines 的出現，開啟了那扇大門。他說：「當我看到我 9.95 秒的成績時，我驚呆了，原來突破 10 秒的那扇門並不是緊閉的。」那麼究竟，人類能不能夠跑出百米 9 秒的成績？我們就一起來看看這個影片吧！閱讀全文

  • 【話題】「我只想證明女性能力。」懷孕 18 週媽媽挺肚角逐美國奧運選拔
2021/06/30/ OMG指數：🙀🙀🙀🙀🙀而在近期的美國奧運選拔賽上也出現類似的超展開，女主角是 Lindsay Flach，原以為是疫情影響導致身材走樣，卻沒想到⋯⋯她是挺著 18 週的身孕來參加美國奧運選拔中的七項全能，這引發了相當大的話題，在此前當她宣布她要參加選拔賽時，引來許多人的指責，認為她過於自私，甚至覺得對嬰兒與她都太危險，說到底選拔賽仍是一場競技比賽，誰都不能保證會出現什麼狀況。閱讀全文
  • 【話題】關於東京奧運會紙板床的真相！選手們親自示範！
2021/07/22/ OMG指數：🙀🙀🙀今年東奧選手村採用了紙板床希望透過環保材質來減少浪費與愛護地球，但有許多人認為用紙板床單純要阻止選手間的 “連結” ，美國 5,000m 奧運銀牌得主 Paul Chelimo 就對此開玩笑的表示：「我認為長跑選手沒有這樣的問題，即便我們四個人擠在同一張床都不是問題。」隨後，也幽默表示：「那些會尿床的人要小心，一但紙箱潮濕床就會翻倒，尤其是在決賽前一晚的話，這將會是最糟的情況。從這一點考量，我沒有接受過任何關於睡在地板上的訓練，我想我要趕緊先練習，不然床倒了我就完蛋了。」閱讀全文
  • 【話題】當奧運馬拉松銅牌在飛機上遇到乘客指導 結果發現這是你本人的訓練時－－Molly Seidel
2021/09/01/OMG指數：🙀🙀🙀🙀🙀在台灣跑圈有「火雞女孩」之稱的美國跑者 Molly Seidel，以黑馬之姿在 2020 東京奧運女子馬拉松拿到了銅牌！而這位銅牌得主最近在推特上分享了一則趣事，Seidel 在搭飛機時，旁邊的乘客跟她聊到跑步，並指導她該如何訓練，他拿出了手機，上面顯示某位「職業跑者」（pro runner）的跑步分析數據。結果 Seidel 定睛一看，那位職業跑者就是她本人！閱讀全文
  • 【人物】 105 歲「颶風」奶奶 Julia Hawkins 打破 105+百米世界紀錄！
2021/11/15/ OMG指數：🙀🙀🙀🙀人稱「颶風」的 Julia Hawkins 已經 105 歲了，不過她可不是一般的人瑞奶奶，她還是史上第一位 105 歲跑百米的女性！週末在路易斯安那州舉行的「全國高齡運動會」（Louisiana Senior Olympic Games）百米賽事中，Hawkins 跑出了 1 分 02 秒 95！「看到這麼多家人朋友真是太好了，但我想要在低於一分鐘的時間內完賽。」賽後，颶風奶奶 Hawkins 表示希望自己能更快，但她也表示希望每年都能挑戰百米賽事。閱讀全文
  • 【話題】大便與成績究極の選擇！拉在褲子上跑出 2:42:49 感動網友
2021/12/22/ OMG指數：🙀🙀🙀🙀🙀當你為了一場目標賽事盡了一切心力做準備，就在你正期望著自己能夠突破，腸胃卻冷不防的朝你開了一槍，我想多數跑者都會認為這種「Shit happens」有時就是會發生。大部分的跑者，都會選擇「大俠請再來過，十八年後又是一條好漢。」畢竟，拉在褲子上真的是社會性死亡，絕對會是當天跑界頭條⋯⋯然而，以些人則不這麼認為！為了達成目標，他們不惜付出一切代價都要達成。就像是我們今天的主角－－ Addi Zerrenner閱讀全文
以上是擷取自【年度大賞】的中的 10 篇精彩話題，還想看更多精彩的趣味話題嗎？👉趕緊點進來吧＊2021運動筆記年度大賞

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