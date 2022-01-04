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【2021年度大賞】馬場那些令人大喊 「OMG」事蹟 趣味話題篇
儘管 2021 經歷了賽事停擺與疫情，但世界上還是有許多的奇聞趣事在發生。有些話題讓人跪地膜拜，有的則讓人哭笑不得，甚至讓你笑倒在地。就讓我們一起來回顧 2021 那些會讓你大喊 OMG!!!! 的超夯馬場話題吧🔥（以上擷取自【年度大賞】的中的 10 篇精彩話題，還想看更多趣味話題👉趕緊點進來吧）
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延伸閱讀：＊2021運動筆記年度大賞
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