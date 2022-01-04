馬場上的各種酸甜苦辣 2021年度大賞網誌故事篇

跑馬的心酸血淚，只有跑過才知道！2021 年我們經歷過賽事停擺與疫情下的打掉重練，以及秋天的賽事回歸與掙扎......，每個時期都留下了我們奮戰的足跡！接下來，讓我們一起來回顧跑友們精彩的網誌故事！（以下僅節錄 10 篇，更多網誌故事 請點）

自己的渣打自己跑～腿轟渣打自助馬圓夢計畫

Pei Chun Shen／2021-01-25

長長的訓練週期到了尾聲，期待訓練成果的比賽卻因為疫情升溫而取消，大家嘴上說著：這也是沒辦法的啊～可以不用努力了～但眼神中都透露著遺憾與無奈。沒關係，我們可以自己來辦一場啊！

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原來，看似遙遠的波馬是可以一次拿下的！ （半百大叔國內初馬挑戰BQ實錄）

Nicholas Yeh／2021-01-30

看到基六號水門，終於要結束台北馬河濱路段；進入撫遠街後；大概是接近39公里處左右吧；低頭看了一下手錶；時間才3小時3分左右？混沌的腦袋立刻充血推算一下，咦？好像真的有希望BQ耶！馬上啟動正念覺知；從手臂、上半身、臀部、大腿、小腿、腳掌全身巡查了一遍，似乎沒有特別的痛楚；太好了，提速衝刺吧！但是⋯⋯雙腿早已累到無法回應大腦的指令了啊⋯⋯

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跟小女兒道歉的2021台北超馬24小時賽

賴信翰／2021-02-14

這不是勵志文，也不是討拍文，這只是我在賽後，想確實記錄下自己在賽前、賽中與賽後的心情，作為往後檢討時的紀錄用，所以沒興趣的朋友可以選擇跳過。敗軍之將不可言勇，先說結果，這場我DNF了，初馬至今11年共跑65場賽事（全馬36場、超馬29場）的第一次棄賽，就給2021台北超馬24HR賽。

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【訓練分享】開始了，才會很厲害！｜蘭嶼跑步環島

薇安vivian／2021-02-19

媽媽常念我很瘋狂，而我也不可否認。20分鐘決定一趟蘭嶼旅行，買了車票船票其他完全沒有規劃 和朋友喝酒聊天就決定跑步環島，沒有同伴、沒有計畫，帶上1000ml的水、手機、GARMIN 645，就這樣出發了！

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我的初12H計時賽，三個PB與國家12H標準達成！ - 2021臺北超級馬拉松

osaru／2021-02-19

曾經以為100km超馬應該是我這輩子最大的跑步極限，但偏偏人生就沒有絕對這回事。 如果說去年臺北超級馬拉松100km的報名讓我掙扎好一陣子的話，那麼今年臺北超級馬拉松的報名當下，我幾乎沒什麼考慮就決定選擇參加12H組。

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換上跑鞋，跑出第一步，原來跑步很好玩

艾跑步／2021-03-03

嗨嗨～我是從體重破百到半馬破百的小胖子艾伯特，在2020跑完台北馬後緊接著就是持續備戰2021渣打馬拉松，當收到渣打馬取消通知後也同時宣告我的賽季完整結束了，回首參加跑者肌地跑班這半年的訓練與嘗試開始參與賽事，2020自己在跑步上的堅持與身體健康上的轉變還是覺得很不可思議，我的賽季結束了但自己卻也愛上了跑步！

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「在燃燒殆盡之餘找到新能量」

翔／2021-03-05

奮起雲湧，差點落馬的百K賽事，連續兩週100公里的路跑，果然對身體的疲勞，負擔增加不少。 以往習慣上下半年，各準備一場100公里的超馬賽事為目標。但在賽前的一個禮拜，參與了環大南投100公里的活動，且還跑了13個小時，體能上的負擔，果然在這場顯現出來。

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期盼兩年的成功嶺新訓之路

Khanh Alina／2021-03-10

相信每個當過兵的男人都會有屬於自己難忘的軍旅回憶，無論是苦是甜，總是在退伍多年後依然津津樂道，而我家的哥吉拉哥偏偏又是重度軍事迷，連去美國加拿大跑馬拉松也不忘帶我去參觀航空母艦/潛艇以及戰爭博物館，還附帶解說軍事武器及強迫我看YouTube影片⋯⋯

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【田徑魂】市民跑者5000公尺達標全國運動會

李翰暄／2021-03-12

從開始當市民跑步教練開始，將跑步的知識、教育、訓練，指導予市民跑者協助他們完成個人目標，甚至自己開始帶領市民跑者參與田徑賽，讓他們接受田徑訓練，盼望有機會可以挑戰全國運動會田徑賽，以市民跑者角度來看，男生的田徑賽達標並不容易，以5000公尺來說達標比入選箱根預選會的16:30還快，本人小編我雖為神童，也未曾參與過全國運動會，算是生涯小小的遺憾之一，但不打緊身還在都還有機會。

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南橫超馬60 穿越時空拿總一 再配點嘉明湖單攻

謝昀融／2021-03-27

與以往不同的是，許多事情都計畫好，大概半年一年前就知道要報名。幾個月前就開始周而復始的吃課表，這次難得好好放自己一次假期，少了點束縛去闖蕩，但一樣的是，雖然知道現場報名不能敘獎，但還是會盡力跑，至少對得起賽道。

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以上是摘錄自【年度大賞】的前 10 篇網誌故事，完整內容請點 網誌故事～