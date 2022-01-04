賽事心得／台北馬拉松 半馬 sub 80大挑戰

下橋後的九十度極彎，剩不到兩公里了。找照片的時候發現各個選手都傾斜著身體壓車過彎，真的是跑得拼命。

2020年的臺北馬拉松，我在麥帥二橋的上坡爆掉，以 1 : 21 : 06完成人生第二場半馬。（詳情見：跑齡一年的期末驗收，臺北馬半馬 ）

2021年，我想要變得更強，訓練上增加了跑量與強度，希望能在接下來的賽季中有好的表現。然而，好景不常，在二月的春季盃5000公尺跑出17:55，對於一位乙組選手而言算是極為普通的成績，而且因為訓練過度，伸指肌群在每次練習時總會隱隱作痛。三月底，在全國大專院校田徑公開賽中的3000公尺障礙撞到欄架摔倒，以12:36的成績勉強完賽。

慘摔過後開始進入了低潮期

全大運在倒數了，但我的伸指肌已經快不行了，原本打算要放棄了。二零二一年五月十三日，原本隔天就要南下成大比全大運，卻因為北部臨時爆發了嚴重的社區感染而延期，學校也因此全面改成遠距教學。白天上課、晚間練習的日子在五月中被迫中斷。五月十五日三級警戒後，我從臺北返回宜蘭的家中，練習也改為在家的核心為主。雖然失去了練習的夥伴，但我伸指肌的傷勢也因此得到了時間恢復。

相信各位的數據也是這樣子吧

在嚴峻的疫情下訓練並不容易，但傷勢也幾乎完全恢復了。六、七月都以慢跑為主，其實住在相對較為鄉下的地方練習是比較安全的，但因為沒有人陪著一起進行高強度訓練，加上要帶口罩，導致內心時常偷懶。果真如馬拉松之王Eliud Kipchoge 所說，跑步是個團隊的運動，獨自訓練就能跑出好成績的跑者真的很厲害，沒有同伴的刺激要跑出強度需要很強的意志力。八月多回到學校後才開始做間歇訓練，有點太晚起步了，而且對於耐熱的忍受能力很差。十月初，人生第二場全大運，在一般男生組一萬公尺決賽前段跑得太過激進，在炎熱的天候條件中徹底爆掉，跑出了 42:36的成績，突破了PW (Personal Worst)，三千公尺障礙更是在場上腳踝扭傷而DNF。

第二年的全大運再次被我跑爆了，其實比賽當下還滿難過的。但因為去年有經驗了(?)，所以也滿能釋懷的。

四十分外，不像是一個「有在練田徑的人」應該跑出來的成績，很多平常沒什麼在訓練的普通人就能跑出這個成績。原本以為一年前高大全大運的一萬公尺（40:02）已經夠慘了，想不到連續兩年的大比賽都炸裂，表示了在田徑場上我絕對算是個差勁的選手。雖然很不甘心，但畢竟場內賽跑得很爛是早就知道的事情，二零二一年的目標遂轉移到年底的臺北馬拉松，希望半馬能跑出一年前沒辦法達成的80分內。說來這個願望也是滿可笑的，萬米42:36是4:16/km的配速；兩個月後的半馬想用3:47/km的配速跑完，真是癩蛤蟆想吃天鵝肉。可笑歸可笑，總要給自己一次勇敢作夢的機會。全大運結束後，我與和風、瀚為、小賴等人開始認真規律的安排課表，在下課後到操場執行課表或慢跑，幾乎每週都去參加俊傑學長主揪的假日長距離練習，還砸下重本課金添購了一雙Vaporfly NEXT% 2，為年底的盛會準備。

每個周末總會到臺大校園跑進行配速訓練，最喜歡這種熱鬧的感覺了。

通常假日的長距離只有兩種距離。十公里或十六公里，十公里的配速跑全程皆用半馬配速再快一點的配速完成。十六公里則是以漸速跑的方式，從四分二十秒左右的配速加到三分四十秒左右。這樣的練習很有用，雖然一開始都跟不太完，但每回總能堅持到比上次更遠的距離。日復一日的規律練習，實力得到了可觀的提升，十一月的跑量也達到了約250km。漸漸地，我意外發現自己能在練習時跑出十公里三十七分內的水準。為了檢測這兩個月訓練的成果，十一月中也報名了發票盃路跑進行測驗，在有高架橋的8.6KM左右的距離跑出了31:53，而且配速穩定，算是滿意。

發票盃路跑賽，天氣宜人且高手雲集，是一次很好的以賽代訓體驗。

備賽後期，我與每年都練一個月就能穩定跑出80分的君豪，討論調整課表，在最後的三週慢慢減量，調整到了最佳狀態。在十二月初的臺大的校運會中參加了五千公尺，跑出17:30的個人紀錄，重點是還邊跑邊和觀眾玩耍，突破了場內賽跑不好的心魔，為臺北馬挑戰半馬80分打下了一劑強心針。雖然在訓練上很規律，但是因為課業繁忙，修了三門重課加上中研院的專題，常常在練習完後通宵準備考試，或是寫作業到三、四點才睡，長期下來也影響了生理時鐘，在賽前的兩週都嘗試在凌晨兩點以前睡著卻頻頻失眠，為比賽添加了一點不穩定性。但也許在兼顧課業與工作之餘挑戰自己的極限就是素人跑者的宿命。賽前一晚，我將所有物品準備好，看了一下天氣預報，定了四點半的鬧鐘就寢，雖然在入睡時產生了一點困難，雖然五個小時左右的睡眠不算理想，但對於平常慣性積欠睡眠債務的人來說已經足夠了XD

運用了各種科（課）技（金）的力量盡可能增進我的比賽表現

十二月十九日，時間0650，站在起跑拱門前幾排，太陽從眾人背後的東方升起。手錶上的心率顯示著102bpm，非常興奮。我努力克制任何複雜的想法出現，告訴自己這場比賽的結果大部分都已經被決定了。被決定於過去兩個月跑課表時是否有努力撐住、被決定於過去幾個月是否太常熬夜超過了負荷。剩下來能夠操控的變因，只有比賽時的心理意志了。鳴槍起跑，無數個晝夜的努力，將被灌注到這最後的21.0975公里，我企圖用每公里三分四十七秒以內的配速奔向終點。

起跑後以約莫3:42/km的速度前進著，練習時這樣的速度對我而言絕對不算輕鬆，但在當下卻沒有什麼特別的感覺，腎上腺素作用的效果十分明顯。我努力克制自己加速，學習在雜沓的腳步聲中找尋自己的節奏。5km 18:36。如果是其他比賽，這樣的速度旁邊通常不會有這麼多人，但臺北馬拉松不一樣，仁愛路形成很多集團，很多人用3:40-3:45/km左右的配速前進，甚至到了中正紀念堂附近都都還沒有散去，可以感覺到有許多人跟我有一樣的目標，使我有一種心安的感覺。

仁愛路轉進愛國東路處，跟跑真的好輕鬆呀！

跑著跑著居然遇到上次臺北馬也在前半程超速的宥廷學長，這次沒戴手錶果然超速更嚴重XD

前一年起跑五公里以後幾乎就一直是獨跑的狀態，這次很幸運，可以跟在其他選手的後方，更加節省體力。前段實在是跑得太舒服了，每過一公里錶響時，我都會有點懼怕地確認配速，雖然都有控制在3:45/km左右，卻好幾度覺得集團的速度過慢想要脫離，又擔心獨跑會浪費體力，導致後半程嚴重失速，因此沒有遇到合適的集團前都沒有擅自獨跑。

中山北路上與全馬跑者一起跑跟在sub 80 的集團當中非常舒服，謝謝帶著我前進的跑友們。

10km 37:34第十次的錶響，比去年晚了四秒鐘，心肺卻感到舒服許多，相隔了一整年，我好像變得沒有去年那麼敢衝敢跑，但配速上更加穩健了（雖然大部分只是跟在別人後面），雖然還不知道後面會發生什麼事情，但我明白這次非常有機會能夠成功，經過了一整年的低潮後，努力終於要在今天開花結果了。過了中山橋後，集團漸漸掉速，甚至一度掉到3:50/km，因此我稍稍加速了，也有幾位跑友跟上，和大家輪著帶的感覺很好。

北安路、明水路上不斷找尋適合自己速度的選手一起跑。

看得出來主辦單位有聽到去年的抱怨（?），上次跑這段因為會被較早起跑的全馬選手塞住，是邊跑邊喊借過的方式通過，這次能夠順利通過不阻塞，沿途還再次加到了3:40/km左右。15km 56:15 ( avg. pace3:45/km )要完成sub 80 需要平均3:47/km。其實到這裡已經感到有點喘，不再像前面那麼的舒服，但比起練習時痛苦的高強度課表，絕對還算是可以忍受。還有六公里，等於兩圈臺大校園、半次晨操的距離，，還有三十秒的時間存款可以使用。16、17、18公里分別耗時3:51、3:46、3:51，我刻意將部分的時間提款出來，為了面對一年前讓我失敗的地方。臺北馬拉松的路線總是搞人心態，以前有基隆路地下道，現在雖然拿掉了，在18.5km卻還是有很高的麥帥二橋要爬。去年就是在這裡失速，最後的三公里流失了大量的時間。這次賽前特別和君豪模擬了這段路，在公館水岸附近的長上坡練習長上坡。這次上坡時依照練習時的感覺，用穩定的節奏把自己推了上去。上橋後有成功地再把速度拉起來，早晨的基隆河在陽光的映射下格外漂亮。手錶告訴我，在有上坡的19km耗時3:52。成功近在咫尺，剩下健康路匝道的長下坡和最後衝刺了。

20km 3:37到了南京東路上，我不顧一切的加速，卻突然感到小腿一陣抽動，好像要抽筋了。在這次的比賽中，每次經過水站拿的都是水，因為擔心喝了運動飲料會導致喉嚨生痰。可能是因為沒有補充電解質的緣故，肌肉好像快無法負擔更快的速度了，幸好已經剩下最後的幾百公尺，用了微微變形的跑姿在南京東路上和sub 80 集團一起進場。

（照片來源：轉身）

大會成績：1：19：31

晶片成績：1：19：26

比原先的紀錄快了100秒，打破了傳說中一般組跑者四大障礙（五千17分、一萬36分、半馬80分、全馬 2:50）其中的一項。

一年前跑81分是46名，今年快了一百秒卻是69名，除了甲組選手力拼世大運標準外，PR99跑者們的整體水準也提高了不少，看來此生是沒有機會跑近百傑了。

臺北馬給我的氛圍總是很特別。 跑步風氣非常盛行的臺灣，幾乎每個禮拜都有各種大大小小的比賽， 有些人跑國道馬渣打馬；有些人喜歡萬金石太魯閣。 但是幾乎所有有在訓練的跑者，都會參加臺北馬拉松，而且這場一定會非常認真的準備，因為臺灣不像日本有琵琶湖、福岡、東京、大阪等這麼多適合拚成績的賽事。但也許就是因為機會很少，跑者們總是特別珍惜，在寒冷又多雨的十二月中拚盡全力互相激盪，每年整體的水準也不斷上升。最後是臺大田徑的大家。雖然在練習時一直抱怨要累死了，還會一直互相取笑，但是跟大家出來比賽真的是非常開心，今後會努力說服大家多報幾場路跑，不要老是跑可怕的場內賽！

台大田徑中長小組集合，這場比賽幾乎每個人都破PB了！