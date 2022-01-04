賽事心得／長堤曙光馬拉松 2022第一天的半馬PB

這次元旦曙光馬拉松對自己來說是一場重要的半程馬拉松，首先自己已經很久沒比賽了，再來自從2019年準備Sub3 之後，再也沒這麼認真準備過跑步了，最後今天是M50第一場，第一場絕對不能掉漆啊！

前面提到自從完成Sub3（我要Sub3，只因為我覺得Sub3很酷），接下來2019-03～迄今，幾乎所有的心力都放在訓練鐵人三項，去年11月的時候，我發了一則訊息給教練，跟他說我想要跑2022-01-01 曙光馬拉松，教練幾乎毫無猶豫的答覆“Ok，90分鐘完賽！” 因此 2019-03～2021-11 這兩年半幾乎全部都在練鐵人（49歲的我在CT226完成了總八分一的成就），特別是最弱的騎車，我從完成 FTP 200W左右，苦練了快三年來到了目前約 260W 左右。嚴格來說接下來兩年半的時間，也不能說沒有練跑步，而是跑步都是輕鬆的課表，例如 2hr Zone2 的有氧跑步課表，而真的開始提高跑步質量只有去年11-12月。

以下大概簡單羅列我覺得困難的課表

2021-11-031. 熱身 E pace: 3km2. 伸展/熱身3. T pace 2.4km：3:30/800m (1:45/400m) + 緩跑3分為1組，持續3組4. T pace 1.6km：1:40/400m + 緩跑2分為1組，持續4組4. 緩和 E pace 2km

2021-11-101. 熱身 E pace: 4km2. 伸展/熱身3. I pace 5km：4:00/km* 1km + 緩跑3分為1組，持續5組4. 緩和 E pace 2km2021-12-07 （這天是我覺得魔王等級的課表）1. E Pace: 3km2. 伸展/熱身3. Build-up T Pace 3km * 3 = 9km:4:10/km * 1km (400m 1分40秒) +4:00/km * 1km (400m 1分36秒) +3:55/km * 1km (400m 1分34秒) +休4分為1組，反覆3組4. 緩和 E Pace 2km2021-12-18 1. E Pace: 6km2. 伸展/熱身3. Build-up T Pace 10km:4:30/km * 3km (400m 1分48秒) +4:22/km * 3km (400m 1分45秒) +4:15/km * 3km (400m 1分42秒) +4:10/km內 * 1km (400m 1分40秒) +4. 緩和 E Pace 2km2021-12-18 1. E Pace: 3km2. 伸展/熱身3. T Pace 8km4:15/km * 4km + 休5分4:10/km * 4km4. 緩和 E Pace 2km

2021-12-25（通常假日都是類似課表） 1. 熱身 E Pace 4km2. 熱身/伸展3. H.M pace 16km: 4:05-4:00/km pace * 1.6km + 緩跑400m為1組，持續8組4.緩和 E Pace/ Cool down: 2km

很快的2022-01-01 就來到了，上週看了教練給的配速建議（心想自己怎麼可能完成這樣的配速），覺得4’05/K 不實際，雖然這兩個月跑步課表都達標，但這配速還是覺得很困難，畢竟我不是一個專門練跑馬的，嚴格來說我對自己的看法是一個鐵人咖。XD

起跑當天一早就起來吃早餐了（5:30），到了青年公園，先按照教練的建議去熱身，起跑前心率還是蠻高的，主要還是有點緊張，起跑後大概前500M就已經決定了最終的排名，前面兩個（第一跟第二名）一下子就不見了，剩下四個人（我跟一個日本人Tomo桑+兩位不認識的神人跑友），其實Tomo桑我也是當天才認識，似乎是個跑馬名人，沿路很多跑友跟他打招呼，很快的5K左右一個脫隊了，我繼續躲在後面裝俗辣，很抱歉～我這樣形容自己，因為我要成績，有人擋風幫助很大，10K跑完瞄了一下手錶還不到40分鐘，這已經是我10K最快了。接下來到了轉折點，順勢吞了一個果膠，不過此時我依然躲在兩位的後面（後來去查資料，才知道一開始白色頂風的大哥是去年的總一，也很感謝他幫忙頂風），到了15K左右，前面的大哥掉速了，看手錶掉到4’15左右，這裡簡單分享一下，如果跑到後半段突然變輕鬆，那只有兩個原因，一是順風，要不然就是突然掉速，接著感覺自己還有餘力，這時候不躲了，勇敢的超車，只剩下我跟日本人Tomo桑，跑了一小段，我跟Tomo說你先走吧！我開太早應該是不行了，他說沒關係我們降一點一起一起～剩下2K的時候，我真的蠻想吐，想想放掉也還能Sub90，這時候隔壁的日本人又來鼓勵了，剩下2K了加油啊啊啊！

照片來自尋寶網最後我們一起衝線，其實我認為他有意讓我先抵達終點，真是好心的日本人，非常、非常、非常的感謝他，我們幾乎從頭到尾都一起跑，最終我拿到了半馬總排第三，成績“01:25:52”，這是一個2022很好的開始，而且是一個自認非常好的成績，無論如何，我認為這是教練的功勞，成績就獻給教練J帥啦！

回到家裡之後，我去看了一下 “Tomo Runs Taiwan!日本人跑遍台灣” YouTube 影片，裡面很多我跟他一起跑的片段，我認為 Tomo桑不論是實力跟風範、氣度都相當令人佩服，在這個速度下還能沿路打招呼（我是跑得要死了），影片中 18:30 開始有一段“他開始加速了！“ 之後有放一段背景音樂，這是一首很有意義的歌曲，其實這個音樂是我女朋友幫我找出來的，她略懂日文，因此能聽出歌詞的一些含義，我很喜歡裡面的一段歌詞 ”向前跑 跨越自己的限界 只有你自己才可以跨越“ ，現在我把這句話送給每位在運動場上的朋友，也謝謝朋友們看我的記錄！

對了，有空也可以看看我的粉絲團 “魔王阿北”，這是我自己的粉絲團～ XD