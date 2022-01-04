跑步小品／下雨天就是跑步天啊！

下著雨，濕淋淋的田徑場總是不乏勤奮的跑者

新的一年又來啦，不知道2022會是怎麼樣的一年呢，不論如何，只要能跑步，就是好日子，我相信大家都不能同意更多！👂收聽本集podcast 請點 這裡（約9分鐘）👀

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台灣的賽季一般而言是從九月開始，九月通常還很熱，然而等到十二月，天氣真的比較冷的時候，很無奈地，北台灣通常就是多雨的天氣型態，參加賽事時，很容易碰上雨天；記得六年前，我剛開始跑步時，跟跑友為著戈壁挑戰賽練習，然而每逢重要的訓練或賽事，一定碰到下雨，因此我們常彼此開玩笑，猜誰是雨神？雖然很快有人對號入座，說自己就是那個雨神啦，但我心裡一直默默想著，自己應該才是那個雨神，因為好像只要我參加了那場團練，就會碰到下雨，幾場難忘的重要比賽，不僅下雨，還下得滿大的，至今難忘。

全身溼透的萬金石

記得我參加的第一場萬金石是2017年，那年雨下得很大，一起跑就是穿著透明雨衣，穿雨衣的好處雖然可以防雨又保暖，但肢體的擺動總是覺得不便，身體也在塑膠雨衣裡悶著，等到覺得雨勢似乎小了，把雨衣脫掉時，因為塑膠雨衣悶出的一身冷汗，被北海岸的冷風一吹，哇，好冷！立馬覺得有感冒的風險，從此以後我就曉得，除非不得已，雨實在大到不行必須穿雨衣，起跑後一定要盡快脫掉！

2017下雨的萬金石 起跑時許多跑者身上都還穿著雨衣

那場萬金石，幾乎全程在雨中度過，但那句名言：「跑者是防水的」的確一點也不假，重點是我們強大的心理素質是任何水也穿不透的，在風雨中，一個個渾身濕透的跑者仍然專心一志踩著我們命定的42.195，朝著終點前進，雨不會讓我們減速，絲絲的雨淋在我們身上，還有降溫作用；也許雨模糊了眼前的景致，但也平添不同的美感，叫人不禁加快腳步一公里又一公里地在水氣十足中完賽。然後，我破PB了！

人人落湯雞的田中馬

同樣是2017年，也是需要抽籤的熱門賽事田中馬拉松，前一年是艷陽高照，熱到不行，這一年卻是雨天，而且雨勢不小，多數人等待起跑時也都穿著雨衣，在地民眾加油的火爆熱情澆不熄雨勢，雨不停下著，賽事部分路段比較狹窄，路面不平、積水，跑者雖是防水的，但最怕一腳踩進水裡，這次卻是免不了，以致鞋襪早就濕透了；我和許多跑者一樣，賽中還是把雨衣脫掉，和不停的雨一起跑著，時時得注意腳下是否有水坑，部分路段也因為雨而泥濘不堪，拍出來的照片全是濕淋淋的，完賽時腿上腳下全是泥巴，堪稱是跑得最狼狽的一場馬拉松，狼狽的跑者和賽道旁豐盛的熱食補給形成強烈對比，是一場令人深深記得的馬拉松，也讓我不禁暗想，難道就是我這個雨神帶賽？

田中馬其中一段的山路，雨中的相片都是模糊的啊

泥濘的鞋，超難洗的！

同一年的冬山河馬拉松，一路上雨都沒有停下來的意思，灰濛濛的天空、濕漉漉的空氣，在滿滿的水氣裡，完成濕淋淋的半馬。

大風大雨的新竹城市馬

2019年的新竹城市馬更是令人難忘的風大雨強，新竹「風城」這個名號顯然不是喊假的，尤其跑到南寮漁港一帶，風大到人必須緊抓著帽沿以免帽子被風吹走，接著跑到國際風箏賽場，感覺自己隨時會像人肉風箏一樣隨強風飄向空中，強風伴隨著雨勢，讓人很難不厭世，賽後照片真實記錄跑者被風雨強烈襲擊的模樣，然而，就是在這場賽事中我又大破PB，成績出乎眾人意料，所以，下雨對跑者來說，不見得一定不好呢。

殘念的大雨中測3000

除了正式的比賽，跑團團練的日子碰上下雨對於台北跑者來講似乎也是家常便飯。我的教練從來不會因為天氣因素而停止團練，再強的風雨也照常上課訓練，記得有一次，雨真的是大到誇張，那一天是教練要測3000的日子，一早出門時我就穿著我的next%，準備借重鞋子的神力讓自己測驗成績能好一點，不料當天雨越下越大，市區道路多處積水，我下班比平常晚了些，在趕去台北田徑場的途中，next%早就泡水了，當時我看到群組中多人以各種理由向教練請假，於是心也一橫，想說這麼大的雨測什麼3000啦，也向教練請假回家去了，結果晚上看到跑友在大雨中測3000的照片看起來好威好神勇，而且不知道是不是雨太大了促使人跑快一點，多位跑友大破3000公尺PB，讓我真是悔不當初，自己平常不是最自律的嗎？為什麼這次意志不堅翹課呢？要是跟著大家一起在雨裡測3000有多好啊！

就是這種懊悔的感覺，讓我知道以後不管雨多大，該上課就要上課，該練習就要練習，沒有理由耍廢啦！去年底開始，每次看天氣預報幾乎都是雨天，然而，這樣低溫、適合跑步的天氣叫人怎麼捨得不練呢？於是不論雨中的田徑場或河濱總還是有許多跑者勤奮地在雨裡長跑，雨天的練習會特別有成就感，練完以後看到手錶紀錄的公里數和配速，覺得又戰勝了自己心裡的那個懶惰小惡魔，真的很棒！特別充實愉快！

如果又因為下雨沒有出去跑步而看到別人照練不誤的話，鐵定又是懊惱悔恨、促使自己下一次無論天氣如何都一定要出門跑步去！所以啊下雨天就是跑步天，不必再猶豫了！如果不出門，一定會後悔，別忘了跑者是防水的，就認了吧！所以，誰是雨神呢？我看住在北台灣的每個跑者大概都輪流扮演雨神，今天是你，明天是我，大夥兒都有份！在雨中跑著跑著，體溫漸漸上升，全身熱氣蒸騰，彷彿變身濕冷天氣中的小火爐，只是暫時淋濕罷了！台北馬後還有渣打馬、渣打馬後還有萬金石、萬金石後還有點點點，數不清的好馬等著我們，跑者是防水的，跑就對了！這是今天肉腳的跑步人蔘，你有沒有什麼雨天跑步的難忘經驗呢？歡迎留言給我，謝謝您的收聽/閱讀，我們下回見囉！

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