賽事心得／長堤曙光馬拉松 克服抽筋、50歲再創PB！

在台北半馬以79:32達成這個賽季主要目標2個星期後，再次挑戰五年來第一個全馬，是期待又害怕。期待，因為五年才跑這一次，感覺新鮮；害怕，也是五年才跑這一次，感覺陌生。

台北半馬後體能有恢復，但腿部肌肉還沒有到最佳狀況，賽前2天發現膝蓋旁左右大腿內側比較深層的肌腱好緊(解剖學忘光光了)，怎麼處理都鬆不開，股四頭肌也是一坨擠在膝蓋旁邊無精打采，剛開跑兩三公里他們就一直跟我刷存在感，我只能祈禱不要抽筋。

相較於半馬的目標明確要破80分，這次全馬的目標沒有整數的關卡要破，從高標2:50到低標2:55，甚至只要破2:57.5的PB都算成功了。但依2週前半馬79:32的狀況來看，自己估計2:53應該是合理的估值。

報名前擔心自己獨跑，後段意志會不堅定，社群媒體上邀請朋友同跑，沒想到全馬神人腹總主動答應陪跑，真是受寵若驚。龍潭間歇傷害團黑哥也共襄盛舉，三人相約在新的年度共乘元旦馬。元旦當天5點多到了會場和腹總、黑哥等人會合，有說有笑，還沒跑就很快樂。但大夥兒怎麼聊到6點半才開始熱身？還好全馬速度慢，不用一開賽就拼命，小跑2K做點操，就到起點準備了。

腹總情義相挺，要為我完成目標，他總是胸有成足的。開賽大部分的配速在4:10，跑了6、7K後跟腹總說可以配4:05，但腹總以行動拒絕，依然4:10穩住，我只好乖乖地跟著。沿路和黑哥緊跟著腹總，三人一起跑真的比較不會無聊。不然一個人一定很快厭煩，而我更可能早就跟著一個老外跑錯配速，最後無法完賽。

三人並肩

10來公里後，抽筋前兆出現了，我心裡禱告，也嘗試改變身體傾斜角度調整肌群工作比例，效果不錯，幾次出現狀況都被壓回去。18K後稍微提速到4:07上下，過了21K折返點身體正火熱，一直想加速，還好有腹總壓陣，忍了下來。黑哥比我有經驗，看我加速他不跟我瘋，跑他的配速。

三人列車

進入關鍵第32K，來了來了，壓不下來了，抽筋了，跟腹總報告狀況。抽筋我很有經驗，減速到4:13，情況稍解，跟腹總預告36K前可恢復。感謝神34K就好多了，再摸魚了2K後，我有加速的意思，腹總也不客氣的釋出第三字訣: 狠住! 一口氣進到3:56，最後6K均速3:59，成績2:53:39，合乎賽前劇本。

整體上比台北半馬享受，畢竟成績的AGP(Age-Grading Percentage)百分比低很多，但過程仍不輕鬆，折返後加速的那一段、抽筋的那一段、最後拉心跳的6K那一段，(啊不就後半一整段!)，時不時的在跟上帝祈求 : 讓我撐下去，讓我撐下去!

就在離終點前1公里多的地方看見了讓我融化的身影，我的老婆竟離開她溫暖的棉被到場給我驚喜! 好快樂!

進終點前我想依跑友提議和腹總牽手衝線，但腹總堅持要我享受我個人的終點時刻，最後100公尺我張開雙手，擁抱這最後的時刻，感覺很美。

謝謝腹總，謝謝一起踏過練習場地耗損貴森森鞋子的跑友，謝謝老婆，感謝上帝!

名次不是目標，成績不是堅持，心有靈犀的知音才是珍貴!