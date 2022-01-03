賽事心得／山羚羊越野跑 久違了~終於又能享受越野賽事

這體型...變成奔跑的小胖了...

令人懷念賽事會場

今年就參加了一個賽事，還是報名結束後，另找主辦單位補報名的。距離上次參加賽事也剛好是一年前只是去年在濟南氣溫是零度。

一年沒站在起跑門了

上次參加台灣的賽事好像是5年了，這5年台灣的越野賽事越來越多，可能是越野跑愛好者越來越多了，我騎著車到達會場聽到主持人的聲音感覺會場蠻熱鬧的。到了報到處領了物資，好久沒拿到這種復古的計時晶片感覺有點懷舊，別上號碼布寄放完背包，逛逛會場拍拍照不少都是FB上常見到的臉孔，突然有人拍著我的肩原來是傳說中台灣最大越野粉絲團靠北越野版主，果然版主跟照片裡的一樣飄丿。

在濕冷的台灣冬天這天氣太舒服了

一堆來賓致詞後21K組的先出發了半小時候其他組別也出發了，人流控制得不錯真心想比賽的早已飛奔離去，看風景的也不用擔心人潮，賽道不難可跑性很高。

能跑的就飛奔

好羨慕別人的體態

郊山的景色大同小異

補給站有可樂就是讚啊~

賽道的可跑性很高

路上景色

一路上好多的大榕樹

台灣山上的宮廟真的很適合當補給站

多年沒參加台灣的賽事了吧

按照自己的節奏跑跑拍拍上坡走走，景色沒有太驚豔，倒是天氣大好舒適。補給站的花樣不多(畢竟是短程賽事)但是量足夠，一路上自己身上帶的水沒喝多少，可樂卻喝不少…。練不夠果然要付出代價的，幾個上坡後感覺小腿明顯緊繃，就只剩2K不到一路下坡看到攝影師時，本想帥氣下坡給攝影師拍個照的，誰知下坡到一半小腿一陣收縮…他媽的抽筋啦~~~，攝影師還對我說有看到你的小腿肌縮成起來了…真的是靠腰到極點了…，最後只好走走停停的下坡到平路才小跑步回到終點…。

被攝影師拍到抽筋...

好多年沒拿過紙本的完賽證明

領了沒有存在感的完賽獎牌跟成績證明，退晶片換了雙用不到的襪子，排隊換碗豆花吃，看看會場外的攤位後騎車回家，太方便了。前幾年都是在強國參加大小賽事，兩岸的賽事流程大同小異，說穿了市場規模差太多贊助商也差很多，所以賽事的規模跟等級氛圍是有差距的。不過一樣的是越野跑賽事主辦者都是付出熱誠經營才有現在多場的越野賽，這對越野跑愛好者來說是幸福的。

吃完收工回家