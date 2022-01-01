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賽事介紹／不要怕喝醉！ 比利時列日啤酒馬拉松

運動筆記 / Jack Chan

一年將盡，過去每年尾或年頭，都會計劃來年有什麼馬拉松值得參與；不過在疫情下，不能外遊只能參與本土賽事，或等疫情退卻後才可外遊。目前只能望梅止渴或懷緬過去的賽績。

筆者2018年參加過一個啤酒馬拉松，當中得到不少樂趣，值得推薦，當疫情退卻下，不妨考慮一下。相信很多跑友都有同感和經驗，一年跑數個馬拉松，或已跑過三幾十個馬拉松；不會每次都跑到死去活來去要創PB，間中都要跑些輕鬆有趣的馬拉松，不是追求果和時間，只求參與尋求當中的樂趣，或顺便遊覧當地國家城市或周邊國家；三數年過後，你會很回味當年的參與。

列日啤酒馬拉松，主辦單位承認概念來自著名法國Medoc梅鐸紅酒馬拉松。筆者也參加過法國紅酒馬拉松，非常有娛樂性的化裝馬拉松，除了跑步，可品嚐紅酒美食，有樂隊演奏，跑者載歌載舞，吃喝玩樂，還可參觀酒莊。非常享受的高質量馬拉松。參加列馬，也得到差不多相同的感受。

列馬2012年是第一屆。到明年已舉辦過八九屆。 參賽者人數上限為二千五百人，人數和規模不及紅酒馬拉松（約八千至一萬人）。時限為六小時三十分鐘。大會強調不必追求時間，只求參與和享受跑步氣氛和樂趣。跑者只要能平均每十公里連走、行、帶喝，一個半小時能完成，全程少於六小時半可走完；這個時限不高，一般未參加過馬拉松，只要平常有跑步或跑十公里，都有能力完成。所以大會歡迎百分之三十跑者在此完成他們的初馬。

比利時是著名啤酒生產國, 明年有十六家著名本地啤酒廠參加和贊助供應當日啤酒。當年主題是美國西部牛仔。大會希望跑友穿著特式的服裝和打扮，頭三名特出服裝會獲得獎項。 跑友扮牛仔，紅番、扮鬼扮怪、扮龍珠、神父、男女囚犯,...，有相當娛樂性和氣氛, 各水站都有樂隊演奏，各跑友都盡興。還有美食。如見到很有特式打扮的跑友可與他一起拍照留念，他們非常樂意和絕對歡迎。

當年有十五個啤酒商贊助；共二十個水站有十六個站有免費啤酒供應（任喝）。喜歡啤酒的跑友絕對不會失望。比利時啤較濃，酒精六至七度，有高度的八至十度，不過勝在夠凍，當跑到身水身汗時，喝一杯，非常寫意。而且有兩家著名的啤酒廠用啤酒杯款待,不用膠杯。當跑到五公里水站，第一個有啤酒喝的水站，而且是著名景點，Montaigne De Bueren 有三百七十四級石級上斜，是全塲的高潮，各跑友都停下喝啤酒，拍照，慶祝，場面非常熱鬧。

雖然免費任何喝酒，我沒見到有跑友喝醉。坦白説，當跑到最後兩個水站時（38-40公里）都不想再喝了，還是喝清水好些。 跑友如不想喝啤酒都有清水供應。（香港曾試過想舉辦啤酒馬拉松，但最後取消了，對健康不好。 法國有紅酒馬拉松，比利時、荷蘭有啤酒馬拉松，也舉辦過多年，沒聽過出問題。官員想多了。）

大會請了很多義工，在沿途路口分隔車輛，免生意外。總的來說，當年規模小小，辦得不錯。當時巧遇一位女跑者，來會美國的華藉女士，七十歲，跑了211塲馬拉松，跑了七十一個國家，她從五十一開始跑；即差不多每年跑十塲，真令人佩服。**列日，Leige，位於比利時東部, 隣近幾十公里到荷蘭馬城，德國Aachen,和盧森堡，可以直飛比利時的布魯塞爾，或法國巴黎，或荷蘭阿姆斯特丹，再轉火車到布魯塞爾再去列日。 比利時出名盛產朱古力和啤酒，有二百多家啤酒廠，有三百多啤酒品牌；比利時人每年平均喝八十多公升啤酒。明年2022年五月二十二日，目前已接受報名。報名費85歐元。

https://beerloversmarathon.be/en/marathon/

比利

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