賽事心得／環跑台北超馬67K 前段穿跑鞋、後段穿y拖完賽

繼2020年底第一次參加北宜超馬53K之後，馬上就報名了2021年底的環跑台北認證67K，覺得還有一年時間可以練，應該可以輕鬆「玩」賽！

但路跑迷人的地方就是有太多不確定的因素會影響到結果！在賽前網路搜尋了環跑台北的網誌，只找到一篇，所以才在完賽之後紀錄一下自己的優缺點，也可以給沒有跑過的跑友一些參考！首先是在賽前就知道的敗筆：練太少！(12月是加了66K才有這樣的里程)

當然也有人會說是因為疫情影響的關係啦！但之前我認真準備比賽，至少賽前3～4個月的月跑量都會有180K以上，你就知道這場超馬我有多心虛了...不停地說服自己：大不了用走的嘛！輕鬆跑、輕鬆跑！所以還是準時起床出發了！這麼耗體力的練習一定不能肚子餓，所以起床就吃了飯糰+豆漿！還準備了能量膠*4+一堆葡糖糖鹽錠。

在賽前其實有幾個點在考慮：1.要背水袋還是拿水壺跑？考量長距離不想給身體造成負擔，以及覺得水袋很吵，再來覺得水站也沒有距離很遠(我跑15K以內都不需要喝水)，所以最後決定拿水杯跑！完賽後覺得這決定很適合我！2.要穿跑鞋還是y拖？當天降雨機率90％，我雨天慢跑都是穿y拖，但環台北前段各有2.5K的上下坡，擔心y拖讓腳容易受傷，還好大會可以讓我們在36K處放置轉換袋，所以最後就把y拖放在轉換袋裡，前段穿跑鞋、後段就穿y拖！完賽後也覺得這決定很適合我！

就這樣糊里糊塗的就跟大家一起出發了！當天的這樣穿著跑是因為...帽子：防下雨。外套：防失溫。當天的溫度大概14度左右，長途又濕冷，又擔心後面爆了要開啟散步模式，不然平時其實沒有穿外套慢跑過，即使是10度低溫。完賽後慶幸還好有穿外套，濕濕的真得好冷啊！小腿套：防抽筋。慢跑今年第10年了，還沒有抽筋的經驗，但...跑長途誰知道呢！凡士林：防摩擦。這很重要，如果乳頭、該邊、腋下等容易摩擦到的地方沒有處理，到最後影響你是否能完賽的就是這些要命的小傷口囉！

照片是在11K第一個補給站：南港河濱盡頭。當時才剛開始，笑容還算自然。這趟的策略就是挑戰是否均速能在6分速以內完成！如果爆了大不了走路，反正是第一次參加，下次練好可以再來！所以一路均速都開在5'50'左右。剛開始跟了一個神人小團，跑在他們後面可以擋風還有聽音樂，旁邊一個跑友上周剛用3h19m完成全馬，然後這周也來環台北，大家一邊聊天、一邊用5'30'左右的速度前進，跟了1K後發現這樣不行，還是按自己預定的配速前進才是，來路方長，就默默地下車了...

天氣果然很潮濕，雨斷斷續續的下，反正跑者防水嘛！哈～旁邊這大哥是超馬老手，環台北路線好像就參加了3次，自主練習了2次吧！？我們共跑了至少5K，有一些小岔路的地方也幸虧大哥提醒，才沒有跑冤枉路。雖然賽前這路線已經先騎單車來探過一次路，也慶幸我有先來過，心理上的不確定性降低很多，奉勸路線不熟的朋友一定要先探過路。這場路跑有同行的跑友說得好，這不是比賽！這只是大型團練，所以在補給或賽道指示上沒有一般比賽好喔！

深坑老街，本來要在這裡補給臭豆腐+啤酒的，但原本要一起來的跑友 #潘信宏(James) 練太少直接棄賽沒來，所以作罷，自己在路邊喝還蠻奇怪的...

大稻埕碼頭！在這之前也有個跑友和我共跑了約5K，配速超穩定在5'50'，在這個補給站我停下來吃能量膠+拍照，那大哥說這天氣越跑越爽，就揚長而去了...

最後連自己都很訝異地均速在6分速以內完成，覺得開心！這趟的補給，分別在18K、30K和47K各吃了一包能量膠(後來才發現有一包膠掉在寄物袋沒有拿出來...冏)，中間搭配葡萄鹽錠，水站只有補水，因為不太確定補給站的食物能給我多大能量，只好靠自己囉！

52K之後的補給站才開始吃一點香蕉、橘子、番茄、運動飲料等的食物，因為...我自己的補給吃完了...實際上55K在經過社子島頭的補給站後，就再也守不住6'00'的速度了，只能用6分多的速度慢慢前進，腿超痠！每分鐘都想停下來走路！每分鐘都想停下來走路！每分鐘都想停下來走路！後來覺得是否因為少吃了一包膠才會這樣沒力...其實是練不夠吧！哈～但因為覺得走路會好冷，所以還是硬帶著這雙覺得不是自己的腿前進...

手錶顯示我跑了6h28m，這輩子沒有跑過這麼久啊！超感動+腿超痠！要感謝Q爸辦了這場大型團練！這路線我想跑很久了！今年才鼓起勇氣參加。也要感謝老朋友 #邱顯宗(a.k.a.猛宗)正好是這場路跑的志工，在漫長的賽道上幫我打氣！我才能順利完賽！還要感謝士林歡樂跑的跑友們！平時我偶爾參加的團練(抱歉我無法常參加)時一起LDS、經驗分享及賽前打氣！最後要感謝老婆的支持及女兒的加油打氣(慢跑過程中視訊了一次、電話講了一次...)！解鎖環台北之後整個價值觀直接壞掉，現在覺得20K～30K沒多遠，一下下就到啦！哈～