賽事心得／台北馬拉松 美好的邂逅總是從意外開始

2016年6月因為打籃球造成的右腳前十字韌帶全斷的意外，手術後在2018年6月因為復健與減重的需求開始了與跑步的邂逅。

2018年長榮馬拉松，養成跑步習慣後第一場半馬賽事

從一開始單純的只是希望自己能越跑越不覺得喘，漸漸的變成獨跑時喜歡時而思緒天馬行空、時而腦袋放空、有時又沈浸在自己的心跳呼吸跟步伐的回饋聲。就這樣從愛上跑步開始到現在日復一日感覺像熱戀一般，在跑間歇與節奏課表時就像與女友初次見面一樣帶點緊張、雀躍還有對當天狀況未知的不安。而輕鬆跑時，又像是老夫老妻一起看場電影般的從容、自在、與舒服。當受傷無法練跑時，懊悔及心心念念想動起來的心情就像分隔兩地無法見面的戀人。我想這就是另類的愛情吧。（笑）

同學李阿哥！除了一樣獨自練跑外還會看著Garmin數據用Line互相嘴砲ＸD

其實一路走來從首馬(2019姬路馬03:37:20)，只知道傻傻地累積跑量讓自己跑起來不那麼喘。到第二馬(2019大阪馬03:09:51)開始加入間歇跑，還在賽前一個月因為沒做好跑前暖身與訓練後的保養而中了足底筋膜炎。再到第三馬(2021台北馬02:57:18)雖然疫情導致跑量銳減且報名到賽事只有十週的時間，但汲取前兩馬的經驗並使用漢森週期訓練安排了十週的課表。期間看到大俠(三鐵一哥Yu Hsiao)FB分享的屁屁跑法[使用臀肌]與大腿前抬的跑姿調整，並將爬坡訓練加入課表。而且加強訓練後滾筒與按摩槍的保養避免傷痛，終於在天時地利人和的狀況下解鎖破三的人生大鎖。雖然因為身為奶爸的關係，導致跑量不像很多神人一樣可以把量堆積的很高。但我會盡量把訓練的質拉高，如同漢森破三相關速度的訓練建議。我會把目標時間訂的比建議值更快完成，以彌補跑量的不足。

2019年大阪馬，結果成為疫情爆發前最後一場海外馬......

除了因為開過刀不敢訓練過度外，不想犧牲親子時光也是跑量無法堆高只能用質來Cover的另外一個因素。

以下分享此次台北馬拉松相關準備與當天情況賽前RQ跑力值達到60.1 Garmin VO2max達到63 疫情關係7/8/9月平均月跑量維持在130K做右，十月開始為期十週漢森訓練平均週跑量約65KM12/8有了前兩次全馬的經驗，雖然不會很嚴格的進行飲食的管控但還是會在賽前一天多吃一點白飯。此次台北馬雖然不像前兩次日本馬賽前一天有逛ＥＸＰＯ及逛街的行程，但莫名的覺得大腿小腿都有些許緊繃感。睡眠的部分，雖然已經提前一個禮拜適應十點前就寢。但不免俗的賽前亢奮及緊張的情緒依然讓人輾轉難眠，直到快凌晨一點才入睡。

十月開始為期十週漢森訓練平均週跑量65KM

12/9延續過往習慣在賽前三個小時起床吃早餐，結果身理鬧鐘比手機鬧鐘設定的3:30早半小時響起三點就起床吃早餐（兩片吐司、一根香蕉、300ml豆漿、ＭMaurten320 500ml、甜菜根汁）。排空肚子緊接著緩跑到會場。起跑前分別又排了兩次廁所把尿意完全解完。站上起跑位置心中不斷默念等等就照著賽前規劃跟著3:00的列車跟到30K後下車，再依據自己的體力慢慢加速推到終點。但實際起跑後狀況果然不如想像，過了起點後因為涼爽的天氣就放肆的依照自己舒服的配速跟上了一台接近四分速的列車。

跑到20K左右，前一天沒有太在意的雙腿緊繃現象開始若隱若現，但因為呼吸一直還蠻順暢的加上膠的補給策略也都依照著計畫進行，因此只能祈禱只是暫時的警訊。平時假日的爬坡訓練因為交大逆時針緩坡環校的Long run大概能跑到近4:30的配速，所以賽前並沒有特別在意台北馬其中一個大魔王環東大道。結果緊繃的小腿在太陽露臉跟側風緩坡的環東大道開始發出悲憫。『完蛋了！是抽筋的訊號！』此時只能盡量嘗試修正跑姿減輕小腿壓力，並告訴自己快到環東大道下坡段了撐過下坡段就是平坦的河濱段了。

但事與願違，平時最擅長的下坡段反而成為壓倒自己的最後一根稻草。下坡帶來的衝擊力量無情的壓在已經喘不過氣的小腿，沒錯下了坡就抽筋了！『看來只能稍稍放緩速度了』於是馬上擬定了進水閘門前把速度稍微放慢。果然在下了坡過了折返點後抽筋現象因為減速暫時獲得緩解，在進入水閘門後繼續將速度提高往前推進。雖然四分速列車此時已經慢慢遠離…….

河濱段精神渙散中..........

而台北馬的第二個大魔王迎風河濱公園的太陽與逆風亂流，此時正無情的繼續往我身上迎頭痛擊。到了35km左右為了避免小腿再次抽筋而修正的跑姿，卻造成大腿負荷過重也開始跟著拉警報。看著其他跑者有餘力的從我身旁一個一個經過，迎面吹來的風跟太陽好像都在提醒我此刻的無力。『用走的吧』這是繼初馬姬路馬小腿抽筋後再一次在比賽中走路，但帶來的衝擊卻是從未有過的。為什麼在賽前忽略了小腿緊繃的現象？為什麼沒在前一晚先進行相關的舒緩放鬆？我現在還跑得起來嗎？會不會動起來跑不到幾步就又抽筋了？是不是這次只有十週的準備跑量太少了？為什麼大阪馬到最後的上坂坡還能快樂加速？是我還不能駕馭腳中的Alphafly？瞬間無數的問號在腦中打轉。

『加油』！！！路旁突如其來的加油聲將疲倦的身心跟思緒拉回現實，看看手上的Garmin時間只經過了140分鐘左右。『如果接下來的7k都用五分速還是能趕上破三的目標』心裏默默的計算著，而且對目前還沒在馬拉松真正遇過大撞牆情況的我不就是最好測試自己心智的機會嗎？『動起來吧！』在自我激勵之後吃下最後一包的能量膠，並擬定接下來如果遇到貼心的撒隆巴斯噴劑站一定站站皆停的策略下再次動了起來。雖然只剩約近五分速的速度，雖然其他跑者還是一個接著一個有餘力的從我旁邊經過，但開心的是我還能跑也沒有停下腳步並且不斷地往終點接近！就這樣在進到北田的轉角即將到達終點前喵了下手錶確定達成SBU3後，心情是非常激動的。激動的不只是達成破三的目標，而是自己經歷過了大迫傑所說的『馬拉松體能佔百分之六十，剩下百分之四十則是靠意志』。

我用意志力毫不妥協的完成自己安排的十週訓練，雖然都是自己獨自訓練但從來沒有偷懶賴床沒有今天不想跑的任何藉口對於訓練沒有任何的含扣。我也用相同的意志力將自己提早疲倦的身體帶回終點。過了終點後轉身一鞠躬，感謝舒適的天氣、感謝賽事人員協助維持秩序協助補給、感謝身邊支持著愛跑步的我、感謝擊敗兄弟、感謝沿途為每位跑者加油的你(妳)、要感謝的人很多………..有這麼多的協助跟幫忙才能順利的完成這場賽事。

賽後檢討：此次在賽事後段撞牆的原因除了跑量不足之外，另外一個原因可能還是忽略了賽前一天腿部緊繃的現象。未來賽前除了做好減量之外，可能還是要持續做好腿部的放鬆。