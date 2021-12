賽事心得／台北馬拉松 你怎麼能不愛！

不用往下滑了,我沒有SUB3。PO這篇貼文只想表達,我有多愛台北馬拉松。從2015年第一次參加SEIKO盃路跑活動開始,人生共跑了14支全馬、29支半馬,以及數不清的短距離路跑活動,路跑紀念衫多到滿出衣櫃,這其中,當我2016年第一次站在台北馬拉松─我的初馬的起跑線上,心裡就再確定不過,我,以後每年都要來這裡報到。

連續第6年參加台北馬拉松

自2016初馬以來,已連續5年中籤正取台北馬拉松全馬資格,本擔心籤運早已用罄,今年恐中斷連續參賽紀錄,沒想到主辦單位更改規則,今年是先搶先贏!我可是開報前5分鐘就摩拳擦掌做好手指暖身運動,成為第一批報名成功的參賽者(回執單編號00360),就這樣,2021台北馬拉松我又來了!

12月19日 2021年台北馬拉松正式起跑

睽違已久的賽事,我相信大多數的跑友都既緊張又期待,我和宇賢、聰緯、柏毅相約在忠孝東路和逸仙路口,跟著來自全台各地背著大紅色衣保袋的跑友,朝台北市政府前廣場前進,經歷一年來斷斷續續的訓練,今天終於要進‧京‧赴‧考。起跑槍響,過拱門已是近1分鐘半,我跟著宇賢在人群中穿梭,今年一樣從C區出發,第1K五分半速是預料中的事。閃過人群、坑洞和貓眼石,搶過第1站的補給水後,終於可以邁開步伐。在今天之前,我的實力大概就是勉強保SUB4,PB是去年台北馬的337,經過賽前6週吃的自製不倫不類課表,今天的目標是,SUB330。沒錯,滑到這你才發現,我其實就是一個平凡到不能再平凡的芸芸路跑小市民,一直在為明年台北馬的免抽資格在努力著。

跑過仁愛路、信義路、愛國東路,沿途啦啦隊的加油聲不絕於耳,每個對我喊加油的觀賽者,我都會更出力地回報一句「加油!」,謝謝這些陌生的鼓勵,堪比能量膠更讓我精神抖擻!扣掉起跑的第1K,前10K多能維持在4:40跑速以內,這對SUB330的配速來說其實有點快,但以我個人過往豐富的全馬步兵經驗,不管前半馬是快是慢,後半馬一定還是會掉速,所以今年的策略是:乾脆前半馬多賺一些時間讓後半馬來揮霍。所以從中華路轉進重慶南路一直到總統府前,趁我精神、體能在最好的狀態下,提前在進入中山北路前就超過330的列車。通過20K的晶片感應地墊,我的第2個10K均速略升到4:30左右,並且在手錶顯示1:38:45左右通過半馬地墊,這僅僅是我繼上個月統一發票盃後,人生的第二次半馬破百,我自忖今天SUB330應該有望。

說好的陰天呢?

上環東大道後,說好的陰天,早已被明亮的豔陽不知趕到哪去,身上的黑色上衣成了最有效率的吸熱板,導致第3個10K均速已落到4:50上下;很多跑友不喜歡河濱的賽道,但我更討厭生硬的環東大道,它的側風並沒有比河濱弱多少,而且幾無風景可言,原本前半馬被我刷卡的跑友,紛紛在這個時候來向我討回公道。下環東大道後開始進入河濱賽道,雙腳已有抽筋的預兆,只能放慢腳步,力保無傷完賽;每遇醫護站,一定是沙隆巴斯噴好噴滿!35K以後已難維持在5分速內,不時從身後傳來急促的腳步聲,對我來說都像追魂鋸,正一點一滴地砍掉我的信心。明知道該加速,但雙腳就是不給力,雖說是預料中的事,但也難掩對自己現在的表現失望,手錶每公里都無情的提醒我速度已經落到5:10~5:20。

所幸轉出水門,雙腳好像聽到終點拱門的呼喚慢慢復活了起來,轉進市區,和半馬大軍開始會合,各路加油團也在此集結,鼎沸的人聲也讓我的腎上腺素開始分泌,漸漸驅走雙腿的疲累感,看到前方一座座的大砲架好對準跑者,我高舉右手打算以帥氣的姿勢吸引攝影師的青睞,就在這電光火石般的瞬間,靠,我右小腿抽筋了!帥氣的邁步變成難堪的跛腳,速度瞬間降到10分速,我心中滿是懊悔,只剩最後1.5K,難道我就要在此棄械投降了嗎?此時腦中閃過這一年來在雙北河濱、貓空、劍南山、福和橋下、景美溪畔、高雄海濱、新莊田徑場…自己一步一腳印的訓練畫面,到底是為了甚麼?沒有教練、沒有健身房、沒有練武奇才的資質,憑的是團練最高的出席率和拋妻棄女般的課表。「安西教練,你人生最輝煌的是甚麼時刻,我只有現在啊!(漫畫看太多了…)」,此時心中再沒有因傷棄賽的藉口,只有我破釜沉舟的決心。

再次試著跑起來,盡量以避免右小腿出力的姿勢前進,總算越跑越順,10分速、8分速、6分速….,最後500公尺4:15。接近終點拱門前,我再度高舉我的手臂,謝謝堅持到底的自己,晶片時間是3:24:38,2022台北馬的免抽資格到手!可喜的是,同行的宇賢、聰緯、柏毅也都各自破了自己的PB。

年度大拜拜 跑友回娘家的日子

台北馬拉松是台灣路跑界的年度盛會,跑友們都戲稱是一年一度的大拜拜,有別於區域型的賽事,台北馬總是吸引著全台各地的路跑愛好者,呼朋引伴的從各縣市跨區來到台北「進香」,各個加油團、志工團、親友團也都會在賽道各處扮演啦啦隊的角色,有些跑友還會打扮成各種裝扮來吸引攝影師的快門,宛如運動界的一場嘉年華。

熟悉的陌生人

翻開自己的路跑記事檔,2021台北馬正好是我參加所有路跑活動的第99場,從3K到42K的賽事我都樂此不疲,也常在不同的賽事遇到不同的跑友,一個有趣的現象是:在台北馬的賽道上,我常會「同時」看到這些「熟面孔」,雖然互不認識,但卻像多年的老友,而且因為實力多在伯仲之間,在每年的台北馬賽道上總是會跑在你旁邊;我們不會打招呼,只會在賽後搜尋照片的過程中,看到這些熟悉的陌生人,會心的一笑,「好久不見!」。不僅如此,這種大場合還可以看到國際菁英、知名國手、路跑網紅,當然也少不了很多賽道正妹…,我想這就是我為什麼每年都想要參加台北馬的原因之一吧。

還是那句話:沒有SUB3,但我以身為一個馬拉松跑者為榮,披上台北馬的完賽服,我心中充滿了驕傲。就算以後對跑步失去熱情了,我每年還是會準時站在台北馬的起跑線上,會會闊別以久的老朋友;就算靚妹、女神在這個時間找我約會,我也只能忍痛地告訴她,沒空~

#How can you not get romantic about Taipei Marathon.

