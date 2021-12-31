賽事心得／台北馬拉松 你怎麼能不愛！

不用往下滑了，我沒有SUB３。PO這篇貼文只想表達，我有多愛台北馬拉松。從2015年第一次參加SEIKO盃路跑活動開始，人生共跑了14支全馬、29支半馬，以及數不清的短距離路跑活動，路跑紀念衫多到滿出衣櫃，這其中，當我2016年第一次站在台北馬拉松─我的初馬的起跑線上，心裡就再確定不過，我，以後每年都要來這裡報到。

連續第6年參加台北馬拉松

自2016初馬以來，已連續5年中籤正取台北馬拉松全馬資格，本擔心籤運早已用罄，今年恐中斷連續參賽紀錄，沒想到主辦單位更改規則，今年是先搶先贏！我可是開報前5分鐘就摩拳擦掌做好手指暖身運動，成為第一批報名成功的參賽者(回執單編號00360)，就這樣，2021台北馬拉松我又來了！

12月19日 2021年台北馬拉松正式起跑

睽違已久的賽事，我相信大多數的跑友都既緊張又期待，我和宇賢、聰緯、柏毅相約在忠孝東路和逸仙路口，跟著來自全台各地背著大紅色衣保袋的跑友，朝台北市政府前廣場前進，經歷一年來斷斷續續的訓練，今天終於要進‧京‧赴‧考。起跑槍響，過拱門已是近1分鐘半，我跟著宇賢在人群中穿梭，今年一樣從C區出發，第1K五分半速是預料中的事。閃過人群、坑洞和貓眼石，搶過第1站的補給水後，終於可以邁開步伐。在今天之前，我的實力大概就是勉強保SUB4，PB是去年台北馬的337，經過賽前6週吃的自製不倫不類課表，今天的目標是，SUB330。沒錯，滑到這你才發現，我其實就是一個平凡到不能再平凡的芸芸路跑小市民，一直在為明年台北馬的免抽資格在努力著。

跑過仁愛路、信義路、愛國東路，沿途啦啦隊的加油聲不絕於耳，每個對我喊加油的觀賽者，我都會更出力地回報一句「加油！」，謝謝這些陌生的鼓勵，堪比能量膠更讓我精神抖擻！扣掉起跑的第1K，前10K多能維持在4:40跑速以內，這對SUB330的配速來說其實有點快，但以我個人過往豐富的全馬步兵經驗，不管前半馬是快是慢，後半馬一定還是會掉速，所以今年的策略是：乾脆前半馬多賺一些時間讓後半馬來揮霍。所以從中華路轉進重慶南路一直到總統府前，趁我精神、體能在最好的狀態下，提前在進入中山北路前就超過330的列車。通過20K的晶片感應地墊，我的第2個10K均速略升到4:30左右，並且在手錶顯示1:38:45左右通過半馬地墊，這僅僅是我繼上個月統一發票盃後，人生的第二次半馬破百，我自忖今天SUB330應該有望。

說好的陰天呢？

上環東大道後，說好的陰天，早已被明亮的豔陽不知趕到哪去，身上的黑色上衣成了最有效率的吸熱板，導致第3個10K均速已落到4:50上下；很多跑友不喜歡河濱的賽道，但我更討厭生硬的環東大道，它的側風並沒有比河濱弱多少，而且幾無風景可言，原本前半馬被我刷卡的跑友，紛紛在這個時候來向我討回公道。下環東大道後開始進入河濱賽道，雙腳已有抽筋的預兆，只能放慢腳步，力保無傷完賽；每遇醫護站，一定是沙隆巴斯噴好噴滿！35K以後已難維持在5分速內，不時從身後傳來急促的腳步聲，對我來說都像追魂鋸，正一點一滴地砍掉我的信心。明知道該加速，但雙腳就是不給力，雖說是預料中的事，但也難掩對自己現在的表現失望，手錶每公里都無情的提醒我速度已經落到5:10~5:20。

所幸轉出水門，雙腳好像聽到終點拱門的呼喚慢慢復活了起來，轉進市區，和半馬大軍開始會合，各路加油團也在此集結，鼎沸的人聲也讓我的腎上腺素開始分泌，漸漸驅走雙腿的疲累感，看到前方一座座的大砲架好對準跑者，我高舉右手打算以帥氣的姿勢吸引攝影師的青睞，就在這電光火石般的瞬間，靠，我右小腿抽筋了！帥氣的邁步變成難堪的跛腳，速度瞬間降到10分速，我心中滿是懊悔，只剩最後1.5K，難道我就要在此棄械投降了嗎？此時腦中閃過這一年來在雙北河濱、貓空、劍南山、福和橋下、景美溪畔、高雄海濱、新莊田徑場…自己一步一腳印的訓練畫面，到底是為了甚麼？沒有教練、沒有健身房、沒有練武奇才的資質，憑的是團練最高的出席率和拋妻棄女般的課表。「安西教練，你人生最輝煌的是甚麼時刻，我只有現在啊！(漫畫看太多了…)」，此時心中再沒有因傷棄賽的藉口，只有我破釜沉舟的決心。

再次試著跑起來，盡量以避免右小腿出力的姿勢前進，總算越跑越順，10分速、8分速、6分速….，最後500公尺4:15。接近終點拱門前，我再度高舉我的手臂，謝謝堅持到底的自己，晶片時間是3:24:38，2022台北馬的免抽資格到手！可喜的是，同行的宇賢、聰緯、柏毅也都各自破了自己的PB。

年度大拜拜 跑友回娘家的日子

台北馬拉松是台灣路跑界的年度盛會，跑友們都戲稱是一年一度的大拜拜，有別於區域型的賽事，台北馬總是吸引著全台各地的路跑愛好者，呼朋引伴的從各縣市跨區來到台北「進香」，各個加油團、志工團、親友團也都會在賽道各處扮演啦啦隊的角色，有些跑友還會打扮成各種裝扮來吸引攝影師的快門，宛如運動界的一場嘉年華。

熟悉的陌生人

翻開自己的路跑記事檔，2021台北馬正好是我參加所有路跑活動的第99場，從3K到42K的賽事我都樂此不疲，也常在不同的賽事遇到不同的跑友，一個有趣的現象是：在台北馬的賽道上，我常會「同時」看到這些「熟面孔」，雖然互不認識，但卻像多年的老友，而且因為實力多在伯仲之間，在每年的台北馬賽道上總是會跑在你旁邊；我們不會打招呼，只會在賽後搜尋照片的過程中，看到這些熟悉的陌生人，會心的一笑，「好久不見！」。不僅如此，這種大場合還可以看到國際菁英、知名國手、路跑網紅，當然也少不了很多賽道正妹…，我想這就是我為什麼每年都想要參加台北馬的原因之一吧。

還是那句話：沒有SUB3，但我以身為一個馬拉松跑者為榮，披上台北馬的完賽服，我心中充滿了驕傲。就算以後對跑步失去熱情了，我每年還是會準時站在台北馬的起跑線上，會會闊別以久的老朋友；就算靚妹、女神在這個時間找我約會，我也只能忍痛地告訴她，沒空～

#How can you not get romantic about Taipei Marathon.

我的歷次台北馬心得：