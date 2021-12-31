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迎跨年車潮將湧現！ 全台易塞路段看這

學測社會衝刺／強化提升閱讀理解 熟悉試題練手感

賽事心得／台北馬拉松 半馬大破PB

運動筆記 / 林忠誠

賽前一週跟新竹的跑友進行最後的長距離速度跑，跑了15K、配速4”30，跑友說我狀態調整的不錯，這次半馬一定可以破百，說不定可以破95分。我說先求破百，破95分還不敢想，畢竟上次半馬PB是在2018台北馬：1’49”44。賽事前一天，選擇提前北上，避免舟車勞頓之苦，順便調整夜班剛下班的時差。不知是太久沒參加賽事過於緊張關係，一直睡睡醒醒，不得好眠。凌晨四點，索性不睡了，吃了麵包；整理裝備，就到捷運站搭05:15第一班車前往會場。

到了會場，跟跑友約好的地點碰面、熱身，一直感覺自己身心理都在緊張亢奮狀態下等待半馬鳴槍開跑。5、4、3、2、1砰，起跑了～果然前2K以4“25、4”19的配速下暴衝，心想這樣不行，後面會爆掉，就無法破PB了，放慢配速到4”30左右。來到凱達格蘭大道遇到素人破百pacer，互相打氣加油，心想已經可以破百了，那就挑戰破95分吧，開始以4“25配速前進。來到了12K時，左小腿的不適感出現，心想～不會吧！我可不要抽筋收場，就枉費我準備了那麽久的時間，還好在17K遇到行動救護站，趕快噴一下撒隆帕斯讓我的左小腿舒服很多，因為這樣配速來到4”44，心想不行，這樣離破95分越來越遙遠了，從上麥帥橋開始以4”30挺進。

終於來到終點前的最後一個轉彎，看了手錶時間，應該可以在95分完賽，這時體內腎上腺素衝腦，內心小宇宙開始燃燒，過了最後一個彎，開始慢慢加速衝刺。

過了21K，換檔加速以3”50衝進終點，終點時間：1’35”12。YA！我辦到了，半馬PB 95分，因為高興忘記身體的疲累。感謝跑友們的互相傷害、互相激勵，讓我可以大破PB，我愛您們，我們還要一直跑下去，一起破PB。

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