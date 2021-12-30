【2021年度大賞】選出你心目中的馬場女神！－筆記女神票選

2021 年即將來到尾聲，一年一度的 「筆記女神」票選活動也開跑！這次編輯們選出了 20 位女神，讓大家票選你心目中馬場最美麗的風景！

📍投票辦法：即日起至 2022/1/5 中午12:00 為止，從 20 張照片中挑選喜歡的照片，按讚即完成投票。（任何表情符號都算），前 10 名人氣票選結果將會在【2021年度大賞】公告，一起來票選吧！（👉🏻點此票選）

編號1攝影：陳豪毅

編號2攝影：

Ming Jyun Wang

編號3攝影：

SOUND ONLY

編號4攝影：

陳豪毅

編號5攝影：

Jacky

編號6攝影：

唐志清

編號7攝影：

編號8攝影：

高捷

編號9攝影：

安格斯

編號10攝影：

Leon

編號11攝影：

徐拔

編號12攝影：

Leon

編號13攝影：

Leon

編號14攝影：

陳豪毅

編號15攝影：

陳豪毅

編號16攝影：

黃志源

編號17攝影：

張廖君旭

編號18攝影：

Sean Casado Chan

編號19攝影：

Sean Casado Chan

編號20攝影：

Sean Casado Chan

最後再提醒大家，投票至 2022/1/5 中午12:00 為止，前 10 名人氣票選結果將【2021年度大賞】公告，歡迎大家一起來投票💕

責任編輯：Joanna

＊年度大賞 票選活動開跑～