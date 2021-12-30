【2021年度大賞】速度、熱汗、肌力四射 ！－筆記男神票選

2021年度的 「筆記女神」票選活動已經開跑了（票選女神請左轉），接著就是我們肌力四射的「筆記男神」啦！速度、熱汗、肌情，不管你愛啥款，投下去就對了！

📍投票辦法：即日起至 2022/1/5 中午12:00 為止，從 20 張照片中挑選喜歡的照片，按讚即完成投票。（任何表情符號都算），前 10 名人氣票選結果將會在【2021年度大賞】公告，一起來投票吧！（👉🏻點此票選）

編號1攝影：波力

編號2攝影：Ming Jyun Wang

編號3攝影：Ming Jyun Wang

編號4攝影：陳豪毅

編號5攝影：高捷

編號6攝影：陳泓銘

編號7攝影：陳泓銘

編號8攝影：陳泓銘

編號9攝影：陳泓銘

編號10攝影：陳泓銘

編號11攝影：狂射

編號12攝影：王家業

編號13攝影：Leon

編號14攝影：Leon

編號15攝影：Leon

編號16攝影：Leon

編號17攝影：小宇

編號18攝影：簡哲鴻(貢丸)

編號19攝影：唐志清

編號20攝影：Jason Lin

以上就是這次的筆記男神票選，最後提醒大家投票至 2022/1/5 中午12:00 為止。前 10 名人氣票選結果將【2021年度大賞】公告，敬請期待囉！

責任編輯：Joanna

＊年度大賞 票選活動開跑～