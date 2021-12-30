【2021年度大賞】速度、熱汗、肌力四射 ！－筆記男神票選
2021年度的 「筆記女神」票選活動已經開跑了（票選女神請左轉），接著就是我們肌力四射的「筆記男神」啦！速度、熱汗、肌情，不管你愛啥款，投下去就對了！
📍投票辦法：即日起至 2022/1/5 中午12:00 為止，從 20 張照片中挑選喜歡的照片，按讚即完成投票。（任何表情符號都算），前 10 名人氣票選結果將會在【2021年度大賞】公告，一起來投票吧！（👉🏻點此票選）
編號1攝影：波力
編號2攝影：Ming Jyun Wang
編號3攝影：Ming Jyun Wang
編號4攝影：陳豪毅
編號5攝影：高捷
編號6攝影：陳泓銘
編號7攝影：陳泓銘
編號8攝影：陳泓銘
編號9攝影：陳泓銘
編號10攝影：陳泓銘
編號11攝影：狂射
編號12攝影：王家業
編號13攝影：Leon
編號14攝影：Leon
編號15攝影：Leon
編號16攝影：Leon
編號17攝影：小宇
編號18攝影：簡哲鴻(貢丸)
編號19攝影：唐志清
編號20攝影：Jason Lin
以上就是這次的筆記男神票選，最後提醒大家投票至 2022/1/5 中午12:00 為止。前 10 名人氣票選結果將【2021年度大賞】公告，敬請期待囉！
責任編輯：Joanna
＊年度大賞 票選活動開跑～
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