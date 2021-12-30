賽事心得／台北馬拉松 破3的路好遠、不敢相信我走完了

你願意為了你的目標付出多少？

「教練我想破三，除了戒酒以外你要我做什麼都可以！」崇華教練也認為訓練上不需要去改變社會跑者原先的生活習慣和作息，我們的理念因此不謀而合。訓練很辛苦，但至少我能酒照喝夜照熬，好啦我接受！

一場疫情亂了所有的節奏

2019的大阪馬跑了 3:18:38，雖然離破三是個很遠的距離，卻讓我大膽的做起了希望某天真能破三的夢，無奈訓練量一直沒拉上來。有目標才有動力，去年報名2021的渣打馬後，默默給了自己一個先推倒3:10的目標，接著開始緊鑼密鼓的訓練、賽前調整。命運就是如此，就在賽前四天，當自己覺得一切準備就緒時，渣打宣布取消了！沒錯，嚴峻的疫情來了！當下沮喪又無奈，有種白費努力的感覺。接著迎接我們的就是越來越嚴格的防疫政策、不能拿下口罩大口呼吸的日子，跑量也來到了新低（5-7月的月跑量都在50k附近）。

（觀賞一下可憐的跑量）

8月份開始恢復跑步時完全可以感受到何謂「心有餘而力不足」，心肺沒了、跑起來的狀況也都不對了，不管了就逐步調整、恢復吧！9月台北馬宣布舉辦，第一時間就報名了全馬，或許太久沒站在起跑線上了，抑或想起了渣打的懊悔，這次報完名後我做了一個更大的夢！

教練我想破三

報完名後這個念頭又浮現到了我的腦中，憑藉著衝動，我找了無極限長跑訓練中心的黃崇華教練和他討論一對一訓練的事宜，教練考慮了兩週（加上多次的恐嚇），直到某次週二無極限課後（據教練所說他在我跑出去的時候看到了我的決心）才回覆「我願意接下1對1」。正式開始訓練距離比賽只剩11週，第一次訓練時教練先讓我跑了一個16k，荒廢已久的我聽到這里程就知道慘了，果不其然不到10k速度就節節敗退，

完成後教練的第一個善意提醒就是「先報名渣打馬吧！」以及「台北馬還是有機會的，不過這段時間會很痛苦，就是願不願意的問題而已」，天知道我下了多大的決心（我至今仍不敢相信）走上了接下來的訓練之路。

我知道我能做的就是完全相信教練的專業（交給他苦惱就好）遵從指示按部就班的訓練，每天回報我的身體狀況、疲勞及痠痛狀況給教練以設計、調整課表（說到這我還是很驚訝整個訓練週期以來我的腳即使常常很疲勞，但真的沒痛或受傷過！教練每天的監控果然細心！）。

這11週我的生活變得極為單純，幾乎推掉所有飯局、幾乎沒有社交生活，平日就是「起床、上班、訓練、睡覺」，假日就是「起床、訓練、吃飯、放鬆、睡覺」，教練大概很不放心我自己訓練的狀況（可能被發現我自己很容易偷懶），我們從一開始的每週見面2-3天，漸漸的演變成了一週4天、一週5天，假日一天可能還不只見一次，可以說除了上班以外的時間「我不是在訓練就是在前往訓練的路上」（好啦我誇張了）。

期末考前夕 迎來了最大低潮

台北馬倒數兩週，迎來了我史上最大的低潮，首先是週二跑步使不上力、週三覺得自己節奏亂了一切都不對勁，接著週四原先預定跑25k（教練整個訓練週期安排最大的一次性跑量）並做裝備、補給的賽前測試，結果狀況連連，腳不適應新鞋、喘不過氣、腳極度疲勞幾乎無法好好抬起好好延伸、吃了補給之後沿路乾嘔超過5K，最後教練決定提早收在22K，結束這場訓練後我真心覺得我完了！大概有三天的時間我都遇不相信我能好好跑完台北馬，但教練卻異常淡定，只跟我說「4:17，這是你去旁邊嘔的那1K的配速而且我沒停錶，最差的狀況就是這個配速了，所以就算爆掉的情況還是可以維持在幾乎是破三的配速」「還有十天，什麼都不用想了，我一定會把你調整到最佳的狀態」

其實我當時聽完覺得教練只是在安慰我，但除了相信教練其他我什麼事也做不了，就盡全力的跟著腳步調整狀態就是了，直到跑前五天跑調整課表，跑完後我開心的笑了，我回來了，我真的帶著一個極佳的狀態回來了！賽前一天，教練預估了我的完賽成績2:54-2:55，給了我一組高標成績配速「4:04-4:06」，這大約是2:53完賽的配速，千叮嚀萬叮嚀前段不能快過4分整不然我會死得很慘、中段25-28K預防性降一點點速度延緩甚至杜絕撞牆期的來臨，28k之後視狀況看能不能再拉回來，後段就看狀況穩穩地跑了。「無論如何，請記住一句話：最差的狀況已經過去自己也一定知道，等同再給自己一次機會，就大膽嘗試，好好去挑戰吧！」這是教練最後的提醒，也是我賽前最大的一顆定心丸。

比賽來臨 久違的起跑線配上近乎完美的天氣

賽前給了自己一點沈澱的時間，回想這次的初衷就是希望破三，以現在的狀況看起來就算後半真的爆掉了我還是能咬緊牙在2:58左右撐回終點，無論如何對我來說都是成功了，那何不就大膽一點的跑了？站到起跑線上，我的腦海裡已經沒有破三的配速了，只烙印了高標成績的配速在我腦中。鳴槍起跑，早上天氣非常宜人，出發第2k就達到了教練給我的配速，3k確認配速沒問題後，就開始穩穩的跑把配速和手錶丟在腦後了。5k處超大聲的「任輝加油！」沒錯教練出現了，看了一下大鐘，在預定的時間，就這樣一直穩穩的跑下去。10k處教練又出現了，這次不同的是路邊（中山南北路）有慢車道，於是教練騎著腳踏車一路尾隨「穩住，前面有集團先跟上。」就這樣跟在集團裡不知道過了幾k，上環東了！上坡、側風、逆風，果然跟上集團是對的選擇。

（和一小坨集團一起度過了中段漫長的路途）

下橋之後過了折返點準備進自己熟悉的河濱，評估狀況還算不錯，決定獨推跑自己的節奏。32.5k我預定的第一次補給，補了半包能量膠後也在彩虹橋非常順利的依照演練拿到了放在老婆身上的太陽眼鏡。過去之後發現教練也在這，他看出我有話要跟他說了，於是賣了老命（？）跑過來跟在我旁邊。

（教練賣了老命追上來聽我要跟他講什麼）

「我想要再加！現在可以嗎？」沒有想到這是我這整個路程說出的唯一一句話教練回應了：「狀況好的話可以穩穩的加，但注意不要暴衝」剩下10k了！身體和腳的狀況甚至比兩週前練跑22K時還舒適，「放開來跑吧！就算爆掉了也絕對來得及在3小時內回去的！」我是這樣在心裡跟自己說的，於是就這樣聽著身體感受慢慢的加速前進，一路從河濱到南京東路再轉進台北田徑場，看著終點斗大的數字。

2:50:47

自己打從心裡沒想過這個數字，不過這就是馬拉松的迷人之處吧，經過終點後眼角泛著淚轉身向賽道深深的一鞠躬，我做到了！我終於破三了！2021台北馬下台一鞠躬

後記

教練賽後傳來了我的每5k配速跟我說：「不是很完美的配速，是很策略成功的配速，您的教練一定不簡單」

我回了他：「非常穩定的配速沒有亂飄，您的選手一定不簡單」

會不會太囂張🤔️🤔