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賽事心得／台北馬拉松 這一次，我們回家比賽

運動筆記 / 謝佳晉

2021台北馬拉松，是我的第11馬，只是沒想到這一隔過了三年，發生了好多事。

三年 真的好長

原本以為過終點時，這麼多年的無奈，可以一口氣宣洩，但意外地感到平靜，只想躺著，去好好體會那本該屬於我，遲來的大口喘氣，以及和久候在終點的教練話家常的珍貴時光。

氣溫預報16度，無雨。清晨6:30，隨著不一致的倒數廣播，槍聲響起，這種緊張感，好陌生，卻又好懷念。照著訓練的經驗，挑著放鬆的節奏下去跑，晨曦透著薄雲，伴隨著不同節奏腳步輪轉的聲音，自然形成小集團，大家心中想著相同的目標，卻又試圖閒聊個幾句，緩解那說不上口的緊張感。

第一個5km過去 費時18:36

均速3:43/km，轉進愛國西路，五年前參加台北馬的回憶突然湧現，那時候第一次挑戰破三，太緊張提前在沒水站的情況下吃了第一包gel，嗆了好幾口，那時候緊跟著富哥的背影，旁邊是戰神。多年過去，大家依舊用不同的方法去詮釋跑步，自己的馬拉松配速提升了30秒，吃gel也開始不用配水，靠自己的唾液就能解決。

還有力時，跟後面阿弟仔一起假鬼假怪。

第二個5km費時18:39

集團開始瘦身，身體也逐漸找到一個穩定前進的模式，在中華路開始獨跑，繞過了北門，兩個巨大的身影和輕盈的腳步悄悄竄入了一個人跑的寧靜，後方兩位烏克蘭菁英選手追了上來，形成三人小集團。跑在熟悉的凱達格蘭大道，相比於五年前的豔陽天，這次雖不到最適合的條件，下意識摸了背心，出汗量似乎比預期的少。

左一烏克蘭女將PB 2:27，東京奧運代表；右一烏克蘭男將PB 2:09，東京奧運代表，謝謝兩位奧運等級的pacer。

第三個 5km費時18:34

前方更快配速的集團看起來逐漸瓦解，「不急，只要跑自己的節奏，一定追得上。」跑步真的是一個比氣長的運動，久違的參賽更讓我珍惜跨出的每一步，以及每次的吸吐，三年的時光都等過去，這短短的幾秒顯得渺小。相信教練，相信自己的練習，只要站上賽場理智分配，它們不會背叛你，命運和病毒才會。跑在中山北路上，是最愉悅且踏實的一段，估計是腦內啡和賽前服用的咖啡因濃度同時到達頂點，又或者是經歷了太多次失望，反而有種不切實際的夢幻?

過了中山橋，來到明水路，這條再熟悉不過的康莊大道，連續參加多屆的台北半馬，明水路一向是最大難關之一，要和全馬跑者共同爭道和搶水，這次換成全馬組，空蕩的明水路，只有朝陽和鳥鳴，和我沉甸甸笨重的腳步聲造成的回音。前方的黃色背影逐漸清晰，是再熟悉不過的民泓，我們時常交流，偶爾一起訓練，又恰巧半馬和10,000m的最佳差不多，和我想著同樣的天馬行空，又很認真踏實築夢，是我最希望他能圓夢之一的人。看了手錶，我們配速並沒有顯著提升，想必是他速度慢了，換作是我，絕對很希望這時後有人可以來一起分攤這種放慢的無奈，趕緊揮揮手，示意他加入集團緩緩，能跟奧運選手共跑的機會不多了。

第四個5km，費時18:23

「好累！」

接近20km時，這個想法第一次在腦袋中浮現，溫度也隨著直曬開始上升，但即將面對的是兩段大爬坡和環東大道上的逆風及日曬，儘管我很久沒有跑馬拉松，理智告訴身體該放慢，否則將會有災難性的後果，隨著想法的出現，腳步也因應的更加沉重。

「吉米快跟上，你後面都沒人，上橋就死定了。」亨利大喊著，身為去年被環東凌虐的前輩，他的喊聲特別有份量，轉過頭看視野內真的沒有任何人，而自己已經落後兩位烏克蘭菁英選手、亨利和葉日鴻接近一百公尺。「或許，賭一把吧！」心裡的聲音再度浮現，趁前方集團上坡減速，不斷試圖將濕熱的空氣灌進肺部，大口呼著氣，驅動雙腿試圖加速跟上，在接上的瞬間，我感受到心臟強烈撞擊胸壁的力道，以及乳酸在大腿中較勁。

我們與奧運選手共跑的快樂時光(才怪)

第五個5km費時18:42

環東上的日子不好過，但也沒有想像中的不好過，接上集團不久，我又再度掉隊，但這次不孤單，有民泓和我前後亦步亦趨的相陪，望著前方選手逐漸縮小的背影。太陽突破薄雲開始正式露臉，慶幸還算是可以接受的溫度範圍，剛好逆風沒預期中的恐怖，加減帶走些許的汗水，汲取去年選手的經驗，環東大道上選擇放慢步調，這天的港湖河濱特別的美，陽光灑在草皮上，從上方欣賞似乎飽和度又更高些。伴隨著亨利的鼓勵和賽道分析，轉眼間到達制高點，下坡時也同樣互相提醒抽筋的可能性，穩穩地抓，穩穩地推。

進入南港河濱水門之前

第六個5km費時18:33

正式突破30km，這次週期練比較少長距離，其實完成度不盡理想，超過30km的課表幾乎都中途就跑不下去或者改慢跑，30km後的世界，一來是太久沒有跑全馬，二來是訓練過程不理想，坦白講有點沒信心，但也只能戒慎恐懼的且戰且走。進入河濱段，太陽高掛，不禁讓我想起16年台北馬的情景，曬的背有點發燙。吃下了第六包膠，專心面對每一步，亨利開始降點速，撐下去是我對他無聲的支持，趁著河濱順風的優勢。

第七個5km費時18:22

跑出最快的一個分段。35km後的世界，不論經歷幾次，都一樣的痛苦，但這次竟然有點開始懷念，心中暗想自己是不是病了，中間碰到囿任，想必是身體出了狀況，幫他加油之餘也試圖看能否分散當下的痛楚。

不是不報，只是時候未到

36-40km，最後一個5km，費時18:58

跑在塔悠路上，腿後開始抽筋，抱持著感恩的心，以過得去的姿勢勉強前進，謝謝我的教練，常出狀況的我想必讓你很苦惱；謝謝逸寧，一起和我成長；謝謝損友們，嘲諷之餘卻又是最關心你的人；謝謝政府的防疫和人民的自治，最後謝謝我自己，在這個關頭，還能浮出這些感謝，能夠享受這得來不易的痛苦。

跑進台北田徑場，望著遠方的鐘已經達40秒，不管腿後的抽動，榨出最後一點力，希望這次能夠鎖在5X秒，而不是像首爾馬無情的進位。手錶停在57秒，伴隨著夥伴們比我興奮的大喊，看起來是有守住了近期在賽前閱讀「跑出巔峰」，書中提到森林的空氣是特別的，讓我也不斷思考特別的空氣究竟意味著什麼? 暌違五年重新踏上台北馬全馬的賽道，儘管有魔鬼高架，直射的太陽也讓我身體發燙，但也許台北馬真的是我的福地，這裡的空氣是很特別的。賽後滿足的躺在跑道，去好好體會遲來的大口喘氣，以及和久候在終點的教練話家常的珍貴時光。

咖哩老師救火隊

Official Time 2:36:58

Chip Time 2:36:54

The Day We Reborn.這一次，我們回家比賽。

田徑

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