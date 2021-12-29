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跑團天地／晨跑尬一下 濟福宮奉茶站穿新衣揭新牌

運動筆記 / 李承翰

緣起

蘭潭環潭公路，是嘉義跑者最常運動的路線。從散步、爬山的朋友到初階跑者與進階跑者，一定都對這路線不陌生。

某天熱愛運動的吳醫師，蘭潭練跑時因忘記帶水，跑經土地公廟『濟福宮』時，體會到身體缺水卻又無水可喝的痛苦。而後來經一連串的詢問決定於2處安裝飲水機(品牌為:金字塔能量水iWater)，一處為位於大雅路的『人文心境牙醫診所』，另一處則是位於濟福宮旁，原因是濟福宮的位置正好距離月影潭心1.2公里、距離崇仁護校1.7公里，不管從哪個方向來，都屬中繼站，將飲水機裝設於此，最恰當不過了。

蘭潭環潭公路就像一條大自然的練功房，不管是要練輕鬆跑還是質量課表，都可以有它的戲份。現在有了飲水機裝設於此，就像是擁有仙豆一樣，練到精疲力盡時，再喝一口能量水，體力彷彿重生般的UpUp!!!越練越起勁~

不滅

為了讓愛運動的善心人士，合力捐贈的金字塔能量水機及保護裝備與好水基金能夠愛心永不滅，陳家平議員也向警察局申請了監視器裝設在土地公廟周遭，保護大家的愛心與安全。

萬米測驗大會師

今天12/26 適逢北回慢跑協會每月月底都會舉辦的測驗賽(冬季萬米、夏季五千)，由於這次測驗賽的起終點為濟福宮，所以路線有重新設計過，也感謝晃總、北回理事長、北回跑友共同規劃。

感謝秀盆姊熱心提供烤雞、熱豆花(小編真心覺得豆花好吃!!!)。吳醫師提供香蕉、乳酪蛋糕、有機番茄、餅乾與紀念品。今天晨跑的天氣雖冷，但內心很溫暖，不只是因為吃了熱豆花暖心，同時也因為大家一起存好心做好事感到開心。

小編沒有什麼可以回報的，就用最有跑者Style的破PB來回報好。

感謝艾跑與Ren Jie 支援，抓住每個充滿故事性的一瞬間

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