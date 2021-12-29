賽事心得／台北馬拉松 跑到昏倒與消失的3公里記憶

我是愛跑步的艾伯特，又到了一年一度的台北馬拉松，看到很多跑者分享今年跑出佳績真心感到佩服，今年我是參加半馬賽事，今天也來跟大家分享一下我不一樣的台北馬之旅。今年雖然受疫情的影響有很長一段時間沒辦法跟著跑班團練，但也沒有因此放棄練跑，不論是戴著口罩跑還是買台跑步機在家跑，跑者的每一天依舊是規律地在自我訓練持續成長中。

雖然說疫情之下還是有持續在練跑，但說實在面對即將來到的比賽自己也不是很有信心可以跑好，畢竟也很久沒比賽了，所以在台北馬之前特意安排了一場發票盃的9k賽事，一來當作台北馬的配速跑測試二來先體驗一下比賽的氛圍，這場比賽天氣很涼爽又沒有什麼風，可說是相當好跑，成績自然也就不差了，也替自己建立了不少信心。

賽前看看訓練的成績感覺狀態比去年還好一些（但比去年胖了3公斤），自然也給了自己一個挑戰的目標，目標破PB(97)、高標94、低標破百。以訓練成績來看跑進 95 分以內是有機會的，所以賽前就擬定這次比賽配速就以4'20-4'25來配。比賽前一晚因為住得比較遠要較早起床準備並請家人送至起跑點，所以當天早早就睡了，起床後覺得睡得不錯也吃了一點早餐，上完廁所確認好裝備就出發前往台北市政府。今年一樣有跑班可以一起熱身，跟著教練與同學一起熱完身後先補了300cc的水就準備去起跑區排隊等待起跑啦。

起跑後就按照自己原定的配速前進，來到五公里處均速是4'19"算是配得還不錯，在十公里處均速稍微降了一些來到4'21"，但仍在自己的目標配速內，整體上感覺還算可以，而這次的補水與補給策略也都做得很確實，自己帶了一個400cc軟水壺與三包膠，每兩公里喝一次水，每次一至二口，另外每6公里補一包膠剛好可以配合喝水（多肉選手需要比較多的能量所以補的比較多）。

就在一切都如預期般地進行時，太陽漸漸升起了，過了中山橋來到大直路段腳雖然開始有點沉但仍能將配速維持在4'30"-4'35"之間，來到 16 k 處開始看到陽光灑落氣溫開始升高，這對體型比較胖的我來說是個大問題，在16k後開始降速至4'45"-4'55"，當下看到手錶上的配速掉下來自己也覺得就先以破PB為目標順順地跑完就好，雖然掉速但以目前的配速來看破PB應該沒啥問題，就這樣我就依照這個速度一路跑過民權大橋下，此時心中告訴自己前面就是最後的大魔王麥帥二橋上橋路段，跑完就準備帥氣回到終點啦。

正當我認為我跑過民權大橋下後準備迎接最後的上橋路段時，下一秒我發現我眼睛是閉上的，而什麼時候閉上的不記得了，然後周遭有點吵雜，仔細聽聽周圍的人說的話發現似乎正在救治我，此時心想我是不是路倒在18K處了？發生什麼事呢？我不是才剛跑過民權大橋下而已？滿頭問號的張開了眼睛才發現我不是在路邊而是在救護站的帳棚內，兩名醫護正在幫我按摩雙腳、右手打著點滴、左手有心率計而身上貼著心電圖貼片與放置著冰塊降溫，旁邊站著一位跑班的同學阿麗正在幫我煽風降溫，另外老鄧教練也在旁邊關心我的狀況，當下其實很緊張，因為不知道自己發生了什麼事，又這麼多醫護在處理自己的身體，一度認為自己可能要掛了而產生換氣過度的狀況，在身旁的人提醒下才把專注力放在呼吸上，自己也才漸漸穩定了下來。

剛醒來的時候頭腦還很混亂，要傳訊息給家人時發現LINE怎麼整個介面都跟之前不一樣，我還轉頭問了一下阿麗是不是LINE有更新介面（腦袋剛開機看什麼都覺得很不一樣），隨著醫護人員的細心治療我也漸漸恢復了神智與體力，還搞不清楚狀況的我開始詢問身旁的阿麗到底發生了什麼事？我：「我是在18k路倒被送過來的嗎？」阿麗：「沒有喔，你有完賽喔，你是在過終點後馬上以四足跪姿跪倒在地上」我：「所以我昏倒了嗎？」阿麗：「沒有，我與醫護人員過去關心你時你都有跟我們對話，所以醫護人員判定意識還清楚先送救護站處理，你記得你還有跟醫護說自己的生日與要聯繫的家人電話嗎？」我：「完全不記得，我最後的記憶是剛過民權大橋下還沒上麥帥二橋前，而且我感覺就是睡著了幾秒醒來就在救護站了」

阿麗：「我在終點前追上你，那時候你跑得很慢，我叫你你都不理我，我還在最後一段路有跟你合照，後來因為你不理我我就超過你先往終點去了，過了終點後沒多久你回來就跪在終點後一步的位置」我：「我完全沒印象有人在叫我啊，更沒有印象我有過終點。」下圖就是阿麗口中的合照（看到照片我差點沒笑死，不要這樣欺負跑到登出的人啦）。

怪不得我會在終點前有一張被人比ＹＡ的照片（嘴角不是流血而是12k時補膠沒有注意流了出來懶得擦造成的），照片的當下真的是完全沒有印象，記憶中的這段路都是空白的。

剛好有朋友在終點前幾百公尺有錄到我當時正以極慢的速度往前跑，朋友要我要加速但我完全不理他一直以極慢的速度前進，當下他覺得很怪，明明終點就在前面大家都開出去了，我卻慢慢地拖著腳步前進，他把影片傳給我時我才知道這段路我到底怎麼跑的，不過就算看完影片我還是沒有跑這段的記憶。

其實最讓自己困惑的是麥帥二橋我是怎麼跑完的，為了釐清自己的困惑於事買了官方的相片來看，最痛苦的麥帥二橋路段還真的有拍到當下我跑過去時的照片，依舊是一個完全完全沒有印象的路段，不過也因為沒有記憶所以也沒有上橋痛苦的感覺，這真的不知道是好事還是壞事，事後看錶上橋路段是用5'02"的配速完成，下橋則是加快到4'53"配速。

不過下橋沒多久後就爆掉，速度降到6分速尾，最後一公里速度直接掉到7'51"，倒下前的最後一張照片感覺已經跑到沒力了，不過也證明自己真的有跑完比賽，至於到底怎麼跑完的我實在不知道，對我來說就像是突然登出了然後身體被接管了，就這樣幫我跑完了比賽。

最後沒有打破自己的PB但還是有達到原先預期的低標，雖然跑了一個半馬破百但卻完全沒有完賽的感覺，畢竟自己的記憶只停在18k之前，最後那3k感覺是別人幫我跑完的（氣），事後有位朋友在健康路轉南京時有遇到我，他說我當時已經跑得很慢又有點搖晃，他本來認為我應該會棄賽，但沒想到我最後完賽了，我自己也不知道怎麼堅持下來的，更不理解為何自己知道過終點要停下來了，沒有意識下不是應該連終點也無法發現而一直跑下去，一切就是這麼神奇。

這次醫生的診斷是中暑，剛送進救護站時體溫是39.5度要馬上降溫，所以打了一瓶點滴後體溫就降到38度，若體溫沒有下降就必須送醫處理，感謝當時幫我治療的所有醫護人員與朋友，身體休息了幾天就沒有什麼問題了，雙腳因為抽筋而造成的痠痛也漸漸恢復，這算是不幸中的大幸，這次補水也蠻正常的，唯一問題就是太胖了加上太陽一曬體溫就飆升，所以下次真的要好好減肥了，不可以再這樣胖胖的參賽。雖然我們常常會聽到有人說不舒服該停就要停，但經歷了這次跑到登出的狀況我只能說當下我根本沒有覺得不舒服，可能是已經跑到ㄎㄧㄤ 掉也不會發現自己不舒服，登出後就像是睡著了幾秒還挺舒服的，很多人都問我怎麼跑完的？

說實在我真的不知道怎麼跑完的，朋友說或許是跑鞋上有神人簽名幫助我跑完的吧（笑）。2021台北馬拉松雖然帶點遺憾（沒完賽感），但又覺得這經驗很特別，這次很幸運只是中暑且沒有大礙，希望之後自己能更注意一下身體的反應，能平安完賽才能享受路跑的樂趣。最後要特別感謝當天的醫護人員、阿麗、老鄧教練與所有關心我的朋友，謝謝你們當下的幫忙讓我的狀況可以快速恢復，也恭喜阿麗大破PB，下場比賽我也要跟在妳後面比YA啦。