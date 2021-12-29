賽事心得／台北馬拉松 事不過3、哥就是要破3

這次總算沒遲到了！！！20211219首先要感謝城中戰神林祐萱前段陪跑🙌🏽我們一路殺進河濱🔥🔥戰神威武🙌🏽🙌🏽💪🏾💪🏾

3年前因為一場SUB3 的打賭 就讓我深深著迷全馬這項目！從完全不跑步的人（我當兵時連1次5000m都不用跑的人）到現在最近1個月（11月）的跑量在500km左右，真的是會跑上癮啊！那認真練習下的腦內啡真的太迷人😍😍。依稀還記得初馬2019臺北馬，由於是第一次參賽也沒跑過全馬！當時月跑量不到100km就去參賽了，第一次就是想拼快 完全不知道穩配這種東西，只知道廝殺，所以30km後直接玩爆！是真到玩到完爆😵😵所以初馬破三宣告失手 初馬331作收 最後相當慘烈啊！根本就在學齊秦唱歌走走停停的。

第二馬2020臺北馬。這次就記取初馬的教訓，全馬是比穩不是比快和廝殺的！所以這次的訓練量和月跑量也都提升到一定的水準，其實第二馬我就知道自己的實力破3是沒問題的！無奈比賽前一天左腳大拇指急性痛風發作，吃了很多藥去壓，導致元氣大傷，我記得當時跑到半馬上高架時痛風發作處令我就想直接DNF了，但最後還是咬牙撐完，最後繳出307完全不及格成績單。

人生第三場全馬賽事！2021臺北馬事不過三 哥就是要破三 #SUB3本來是不打算參賽的，但後來因為口罩解禁所以臨時決定參賽，所以也沒用第二馬成績達標報名，直接一般報名一樣C組出發。這次準備期更短只有10週!你沒看錯！這次就只練了10週。但我的課表不是一般人吞的下！看看月跑量就知道了，因為5月疫情爆發，那根本就不叫練跑了，只能算流流汗的運動罷了。重啟訓練是10月5號開始的。

這10週我的訓練量和質都放到最大自己身體可接受範圍，以不受傷為主的訓練！其中包括自測半馬PB。SUB72 但由於嘉明錶誤差值是大家都知道的事！所以我自己都是保守再+4分鐘上去！這樣大概可初估知道自己實力差不多在這區間。這次的課表都是著重在中長距離的慢跑訓練，譬如說90分鐘的課表，前1個鐘慢跑，後30分鐘開M配。其實這種課表比全程90分跑M配還要辛苦！然後在臺北馬前夕 我還有自測了一個山路超馬50km+ 主要是想看看自己在全馬距離後自己身體的強度到什麼程度！當我跑完人生中第一個超馬！當下我就知道自己一定可以破三。

由於前2馬最後都是抽筋收場。所以這10週來的訓練，我知道自己破三絕對沒問題！所以破三 對我來說只是其次了。這次唯一目標就是不要抽筋就好！所以這次在配速方面相對保守！就是預計配3分尾～405左右穩穩的跑完就好！但最後5km因為有點出現抽筋的訊號！加上那段河濱大逆風獨推，所以果斷決定降速完成唯一目標不抽筋就好了！所以成績對我來說不是重點😅😅重點是不抽筋完成全馬🔥🔥就！是！爽！💪🏾💪🏾

終於出水門啦！意味著終點就在不遠處啦！

#全馬個人晶片時間2小時53分42秒

最後我覺得人人都可以SUB3#相信自己 相信自己的那個能量很重要千萬不要懷疑自己。除非你從來沒有努力過前提是真的要很認真的訓練不是吹著口哨的那種是要練到沒力氣吹口哨🤣🤣I’m 木春。SUB255跑者SHOTGUN 菁英跑褲主理人#2021臺北馬拉松 #SUB255 #初SUB3對了！最後還是要感謝我設計開發的SHOTGUN 補給跑褲！讓我不用把補給捏在手上或戴腰包。一路帥進北田終點🏁。

#穿SHOTGUN94穩 #穿SHOTGUN無極限