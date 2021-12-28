賽事心得／台北馬拉松 是的，那日，我重生

2021台北馬拉松，要謝的人太多，謝天吧，賜我天時地利人和。記得台北馬後和跑團聚餐時Ｊｅｆｆ問我吃多久課表，我說＂…我沒吃課表耶＂那時他驚訝的表情…回顧準備期，原本台北馬該是在我的準備期──準備明年二月的台北花博超馬，所以他本是ＬＳＤ的其中一環，沒想到一個超速的發票盃大突破，讓我萌生拚一把台北馬的念頭。記得發票盃跑完隔幾天，我就問超馬學長明樺：＂你覺得我要拚台北馬嗎？到時台北超馬會不會有影響？＂他一語道破：「拚啊！跑完台北馬還有一個半月，要是來不及恢復，你也不用跑花博了。」

於是我決定在訓練中加上４３０配速跑，單純想著４３０能練到３０公里的話，配４３５跑完全馬就能破２０１７年的ＰＢ３小時２０分。#配速練習&記憶11/18第一次自己練４３０配速，只１３Ｋ卻跑得很辛苦，旁邊高速列車團練在內道一直刷過，只能遠目…原來我的老同學人帥也在裡面。11/21福和橋ＬＦＤ３０Ｋ只完成２９Ｋ；11/28大漢橋ＬＦＤ３０Ｋ撞牆了三次－突然腿軟走路；12/5福和橋ＬＦＤ３０Ｋ配速比預期慢５秒。#賽前減量&補碳最後一次３０Ｋ照理說要慢慢減量，結果好像只有配速跑少幾公里ＸＤ

比賽周星期一到三調整飲食幾乎無碳水，我最愛的巧克力和偉特奶油糖一天只能吃三顆，但我還是有喝精神糧食奶蓋茶ＸＤ星期四到六減少蛋白質增加碳水，這對不愛飯麵的我反而是難題，於是我吃．．．芋圓芋頭冰沙、水果、預計比賽用的羊羹（太難撕開決定比賽不帶）。賽前一天博覽會領物資，感謝羅姐帶給我基隆名產芋頭球，晚上補了幸福的抹茶蛋糕，回家只敢吃一小碗青菜和少許炒蛋，慢慢打包衣保袋，拍裝備照，睡前預習魁哥拍攝的賽道介紹以及不破聖衣來的夢幻跑姿，設好鬧鐘早早躲棉被。

比賽當日

出發前定裝

謝謝屁孩螞蟻突然說要載我去會場，滿感動的．．．在車上還有點恍神但幸好有睡到五小時，到會場跟著人群來到寄物區，只遇到Steven拍照，羅姐也提早到了，一如往常幫我拍照後向導盲犬般，帶我去體溫檢測站、熱身、起跑區，道別後鑽進去Ｃ區，驚喜遇到魁哥～似乎在朝＂跑步不要聽＂的象總預測成績進行中。埋沒在人群中，正在擔心出發後找不到高志明大哥的配速列車，鳴槍了．．．第一公里人太多無法加速，怎麼鑽都只有五分半；第二公里才開始能加速，漸漸也暖起來撕開身上雨衣，謝謝慶豐哥接我的雨衣幫我丟掉～跑了3K終於看到高大哥的3:15配速氣球，＂高大哥看到你我就放心啦＂！氣溫很低，心率不高，很輕鬆地跟車，一路上高大哥每公里都會報配速，也會提醒乘客水站將至、每十公里提醒大家準備補給．．．

上高架橋時上坡後有點緊繃高大哥會提醒我放鬆，不知不覺我們就追上官方的3:15配速列車，因為我們目前配速狀況良好，高大哥對大夥說：＂等下要跑3:15跟他們，3:12跟我！＂我問：＂我跟得上嗎？＂高大哥問我心率如何、腿會不會痠，我：＂心率很好，腿也還好，只有一點點腳趾頂到鞋的感覺＂，高大哥說橋上風大先跟著跑，下橋再開。將下橋時慢慢超越官方列車，我們持續430配入前進到３０Ｋ。我問＂３０公里嗎？＂高大哥說對，我驚訝．．．因為我體感很好，比平常的LSD輕鬆許多，不過微感核心控制不穩，於是拿出身上僅有的能量果凍補給－沒錯我只帶這麼一個補給，其他都只有補水喊一口不小心喝到的運動飲料。甚至到３５Ｋ我都沒感到身體太多負擔，撞牆期？在哪？而且目前配速幾乎在425，這真的沒問題嗎．．．３７Ｋ才出現小腿痠，高大哥在後面一直提醒我不要急、３８Ｋ再加速，終於，出河濱後我邊跑邊感覺腿痠，比起之前的LSD根本不算什麼，於是慢慢加速．．．４０Ｋ！心想＂此時不開更待何時＂，步頻越快心率越高興奮越大，小巨蛋快到了！

過彎進入小巨蛋，終點拱門就在眼前，計時器顯示＂３：０９：３Ｘ＂！！！沒看錯吧！開！開！開！＂啊－啊！＂我一邊尖叫一邊踏過計時地墊，ＳＵＢ３１０！！！

過了終點我還在＂啊！＂向賽道鞠躬後我還在＂啊！＂看到Ivan學長＂我過關了！＂回頭去找高大哥＂我過關了！＂後來遇到信和教練還是＂我過關了！＂看到羅姐也是＂我過關了！＂總之在又驚又喜地尖叫後，我連跟獎牌拍照都忘記了！ＸＤ

回顧分析

雖然起跑沒多久腸胃就有點痛但很快過去，前一天意外地睡前又清空一次果然是個好兆頭。賽前幾天慢慢調時差盡量早一點點躺平，但尚未習慣導致週五週六睡眠不足，週六很早就睏了所以睡了好覺～訓練期三次ＬＳＤ都因攜帶不便沒有補給，意外練就節能減碳完賽。

最後感謝大會攝影師我很多美好的照片；謝謝ＮＩＫＥ團隊；謝謝配速之神高志明大哥領軍，很抱歉最後我棄你而去；謝謝象總；謝謝ＧＰＳ羅姐；謝謝愛駒晶斗雲NEXT%2；謝謝鎂力湧泉；謝謝百樂仕小短褲；謝謝#銳速咖啡因雙層錠；謝謝．．．我自己。謝謝各位看到這裡，想看更多照片請到臉書（有人要看？）

ＸＤ後記：比賽當天晚上我感覺雙腳好像還能用，於是．．．就又去慢跑了８公里．．．（有事嗎）