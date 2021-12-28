2024.11.01起田徑場用鞋上限縮減 鞋底厚度不得超過20mm
世界田徑總會日前宣布新規定，自2024.11.01起，田徑場上的比賽，包含田賽與徑賽，鞋底厚度上限將進一步統一縮減至20mm。路跑(Road Events)鞋則仍延續目前上限40mm的規定。
這項規定是因應今年年底到期的科技規則5(Technical Rule 5)更新，科技規則5是關於跑鞋的規定。新規定將從2022.1.1起生效，換言之，廠商有將近三年的時間來做新設計。因此這項設計將不會影響到2024年的巴黎奧運(如果奧運會如期舉行的話)。
新規定同時規定鞋子裡不能包含"感測或智能"技術(‘sensing or intelligent’ technology)，但不包含偵測心跳、速度、與距離。新規定也會同時調整送檢的程序與明確賽事裁判的權利，目標都是使得廠商與賽會能夠更順利配合新規定施行。
現行規定可以適用至2024.10.31日，此前田徑場上的比賽，規定鞋底厚度的上限是20mm-25mm，其中徑賽800m(含)以上，鞋底厚度上限是25mm。
原文出處：https://www.worldathletics.org/news/press-releases/new-athletic-shoe-regulations-approved-2022
官方參考資料：
• Rule C2.1 Technical Rules (incorporating Shoe amendments approved on 22.12.2021 effective from 01.01.2022)
• Rule C2.1A – Athletics Shoe Regulations (effective from 01 January 2022)
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言