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2024.11.01起田徑場用鞋上限縮減 鞋底厚度不得超過20mm

運動筆記 / 子閔
美聯社
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世界田徑總會日前宣布新規定，自2024.11.01起，田徑場上的比賽，包含田賽與徑賽，鞋底厚度上限將進一步統一縮減至20mm。路跑(Road Events)鞋則仍延續目前上限40mm的規定。

這項規定是因應今年年底到期的科技規則5(Technical Rule 5)更新，科技規則5是關於跑鞋的規定。新規定將從2022.1.1起生效，換言之，廠商有將近三年的時間來做新設計。因此這項設計將不會影響到2024年的巴黎奧運(如果奧運會如期舉行的話)。

新規定同時規定鞋子裡不能包含"感測或智能"技術(‘sensing or intelligent’ technology)，但不包含偵測心跳、速度、與距離。新規定也會同時調整送檢的程序與明確賽事裁判的權利，目標都是使得廠商與賽會能夠更順利配合新規定施行。

現行規定可以適用至2024.10.31日，此前田徑場上的比賽，規定鞋底厚度的上限是20mm-25mm，其中徑賽800m(含)以上，鞋底厚度上限是25mm。

原文出處：https://www.worldathletics.org/news/press-releases/new-athletic-shoe-regulations-approved-2022

官方參考資料：

• Rule C2.1 Technical Rules (incorporating Shoe amendments approved on 22.12.2021 effective from 01.01.2022)

• Rule C2.1A – Athletics Shoe Regulations (effective from 01 January 2022)

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