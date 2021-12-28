賽事心得／台北馬拉松 後FAST42小破PB的感動

2021年即將結束，我把參加台北馬拉松作為迎接新年的儀式。過去這一年許多人因為疫情影響跑步，我仗著早早打完疫苗戴罩不間斷出門練習，就這樣，在成為FAST42 成員後練到第三年。今年台北馬我小破了PB，以個人成績3:35:36完賽，分組10/218，性別名次91/1072。

其實這只是數字，背後的汗水淚水多到量不了，每一位堅持練習的跑者都有必然要走過的旅程，還有許多要感謝的人事物。

NIKE FAST42 賽道模擬30公里

這一次比賽練習大多在學校操場，感謝早早開門讓我提早到校的警衛先生，沒有你們我可能要翻牆了，還有操場上跟著我跑的學生，老師會因為你們崇拜的眼神跑的更快；感謝大兒的公司MediaTek，讓我有機會週週到內湖藉著看孩子的機會去彩虹河濱練跑long run；在許多個天黑晨跑時我毫不猶豫，因為我知道北一夥伴也在；感謝小兒持續關注我的腳傷與練習替代方案，讓我貼貼布貼好貼滿貼到過敏起疹。

感謝NIKE吳文騫總教練勉勵

最帥NIKE吳信和教練引領我入門跑馬

我賽前興奮了一晚，沒什麼睡，窗外的101靜靜的望著我，我就是像孩子期待校外教學一樣！然而站上跑道準備出發雀躍的心情很快就會被長長的路程填滿，去年的風雨讓人涼，今年的太陽乾冷讓人渴，不善喝水的我再次面臨考驗，終於轉進河濱來到熟悉的地方，想到大兒在彩虹橋等我拍照速速前往，到了迎風狗最終賽道迎接我的風讓我快要停下，一位跟著我的男孩放棄了，路邊停下的選手越來越多，我呢？想到FAST 42夥伴許多在終點等我，還有小兒早已抵達，賽道邊看板寫著：只要你不停下來你就贏了。就這樣爆掉的最後幾公里讓我只小破PB，轉進田徑場前FAST 42的美好加油聲讓我振奮，謝謝你們！老想抽筋的腳真的乖乖帶我回到終點。

我竟然可以幫別人破風了

參加了三年比賽終於有點變帥

陽光普照的田徑場上，坐下了站不起來了我們，都想著明年還要來挑戰這個最高殿堂，想在終點遇見NIKE校長，想聽大家分享今天賽道上的種種，跑步的人生真的好美麗！

台北馬拉松結束 開始恢復跑之心得篇

跛腳兩天，不想廢太多天，開始恢復跑的感覺很好。照例反省自己這一年來的練習，四季裡跑得最喘的是戴罩的夏天，最心焦的是腳傷不能跑只能騎車的秋天。每天都能跑個五十分鐘，沒有特別的課表，出門都會安排跑步的時間，跑著看風景成為我最喜歡的一件事情。

只是好景不常，這樣的練習讓跑速一直在低點，直到開始16週的備賽課表，又輕輕的比去年同期快了幾秒，趕著上課一時輕忽了伸展放鬆讓我的腳受傷。兒子說要立刻停止跑步練習，甚至有可能無法參加比賽。這是晴天霹靂，為了維持心肺狀態賭一點點可能恢復的機率，我進健身房交叉訓練，想著有一天一定要再跑起來，經過五個星期開始試跑學習與疼痛共處，這時我只想參賽。

賽前我以為會跑的更好，實際上是進了河濱28公里左右就開始掉速，不是我熟悉的路線嗎？練習long run前一晚騎車去放水瓶當補給，暗夜裡來來回回的嗅著路段的空氣，好幾次和FAST 42夥伴一起迎接晨曦，怎麼比賽到這兒有一種不給力的感覺？肝醣燒盡？不聽使喚的身體？不看錶的狂奔二十幾公里，忽略了配速，意志力再強也抵不過生理，拍打自己想喚醒自己，告訴自己只要贏自己就可以了，事實證明這件事最難！一度覺得沒機會了，再次驗證心中的小惡魔才是最大的敵人！

就這樣，慢慢向前，一組又一組的人超越，不用看錶不敢看錶，抬腿跑就對了，瞬間看見大時鐘發現還有機會，只要繼續跑就可以！

看著照片，跑在總統府前開心的樣子，在北門前跑者群，在台北封街的道上，在彩虹橋的大紅拱橋前，在接近終點的跑者牆旁，在迎風狗找我破風的帥叔叔（我一直笑以為是小弟弟），在終點痛苦的喜悅，一切一切都是為我準備的盛宴，此時成績的分分秒秒成了裝飾品，美麗的心情才是最重要。

感謝NIKE團隊精準捕捉

今年因為疫情沒有報名波士頓馬拉松，希望自己能跟跑得像風一樣快的兒子在2023年順利前往波士頓解碼馬拉松的最高殿堂！練習囉~繼續!