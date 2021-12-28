賽事心得／台北馬拉松 半馬期末考及格

▲完全沒在管攝影師在哪

歷來半馬賽事回顧

01. 2017年12月的晚安台北 (2:33) 初戀總是最美(才怪)，21公里真的好遠啊，結果這場的距離居然比半馬再多一點...

02. 2018年3月的晨曦麥香 (2:10) 全程沒喝水、沒吃東西，跑完好冷直接裹著羽絨外套，被誤以為是加油團…

03. 2018年4月的puma螢光夜跑 (2:25) 跑完晨曦馬就受傷了，但一直想在賽前知道自己的狀況，就報了puma螢光夜跑，是適合無法早起的人的賽事，但晚上的河濱沒有景色可看，超無聊

04. 2018年4月的台新女子半馬 (2:12) >第一次參加訓練營的目標賽事，帶傷上陣，跑得比晨曦馬還差…

05. 2018年6月的早安台北 (2:48) 被主辦單位雷到的賽事，4月中的賽事臨時改到6月底，早上7點才起跑，是要烤企鵝嗎

06. 2018年12月的三商盃 (2:21) 嘎米全馬PB班的期中測驗，練到受傷，只求完賽…

07. 2019年4月的台新女子半馬 (2:09) NB訓練營的目標賽事，奈何上個訓練營的傷勢一直沒好，只好厚著臉皮在賽前幾天去找物理治療師雷可貼紮，跑完大過敏，立刻撕了

08. 2019年12月的台北馬半馬 (2:18) 身體出狀況，賽前兩天昏倒、送醫院吊點滴，結果賽前一天還出車禍，能完賽已是萬幸

09. 2020年10月的長榮半馬 (2:00:55) 賽前偶然獲得配速員一枚，在劍魚哥的督(ㄅㄧ)促(ㄆㄛˋ)下，PB不小心推了有點多(?)

不太確定放棄今年跑步計畫的具體日期，大約是在三級警戒開始之後吧。天氣好熱，跑步時口罩實在戴不住、居家辦公又悶到發慌，索性開始自暴自棄的外送美食之旅。後來事情漸漸好轉，年底的賽事陸陸續續收到如期舉辦的消息，這時候好慶幸長榮馬早就取消，可以開心繼續耍廢。

呃，不對，差點忘了我還報了台北馬的半馬。賽前勉強將月跑量hold在70公里，至於有多少里程是在跑步機上完成，就先不提了XD

開跑前的各種雜事

時間快轉到台北馬當日，這次走「徹底」不上進路線，直到5點鬧鐘響了，我仍躺在床上睡眼惺忪地回覆群組訊息，「嗯，毫不意外地又錯過了團體照」。幸好前一晚已經先把裝備穿在身上，努力吸了1/4包威德，差不多可以下樓到大廳請社區警衛幫忙叫車。

來的計程車阿姨不太友善，聽到我要去市政府抱怨連連(大意是他6點還要趕回蘆洲載預約的客人，這樣子他會來不及)。說真的，要是直接拒載，我還不會這麼生氣，但怎麼可以答應要載了，還整路碎唸、瘋狂飆車，甚至是提前趕我下車，跟我說「反正你又還沒有要起跑，走過去當暖身啦」，更語帶不悅地要求我用現金支付，不然他會被銀行收手續費(到底干我啥事？)

被迫在預料之外的地方下車，天未亮的我毫無方向感可言，因為路牌不會發光啊啊啊…(白天我是用建築物+路名判斷相對位置)；不要跟我說看地圖，GPS上的小藍點不太給力。總之，我只能跟著人群走到了靠近市政府的位置，但卻一直找不到寄物車，好不容易寄完物，怎麼進到管制區也是個問題，幸好這些意外插曲都可以「問」到解決。

進到管制區後，開始覺得好冷，但明明比起2019東京馬根本不算什麼(這個基準有點太極端)。這次事前和冠嫺約好一起跑，但直到現在我還是沒能見到冠嫺，心想著「身為一個路癡，我想我還是不要隨便移動，等冠嫺來找我好了」。終於皇天不負苦心人，順利與冠嫺會合，順便拍了認證照，證明我們真的在起跑前相遇！

▲我真的有見到冠嫺

起跑~3 or 4公里

才剛起跑就決定跟冠嫺約好終點見(以免過程中互相傷害？)。由於這次完全沒練，月跑量也低得可憐，賽前對自己的要求是2:30完賽，跟著「體感」跑(沒練到底哪來的體感…XD)。熟悉的仁愛路跑起來很舒服，幸好事先跟鵝哥借骨傳導耳機，就算獨推也不會太厭世(是嗎？)。邊跑邊觀察路人，路上有全新的能量膠(大概是有人噴裝了)、起跑不到2公里就有人開始走路(這人有打算完賽嗎？)，除了全程都有點「擠」之外，不知不覺也越來越靠近中正紀念堂。

3 or 4公里~7.5公里(凱達格蘭大道)

隱約感受到有一隻手手戳我的後腰，原來是史大哥下來陪跑，企鵝彷彿抓到浮木(噢不，結果原來這根浮木會自己漂走…)。共跑的過程中史大哥一直偷偷地加速，被我阻止，同樣的劇情來回上演了好幾輪。到了杭州南路的時候，史大哥說現在回家很近；到了愛國西路的時候，換我說現在放棄公司就到了XD。有一搭沒一搭地聊著，轉進重慶南路、凱達格蘭大道，進水站拿水的史大哥就這麼消！失！了！(事後我才知道是被新哥的馬拐走…)

7.5公里(凱達格蘭大道)~中山橋

為什麼喜歡跑市區？大概是因為景色不一樣，可以明確地知道自己跑到哪裡了。中山南北路是一條再熟悉不過的路，小時候曾經中山南路一路向北直直撞(音樂請下李英宏的「台北直直撞」)，一路騎到天母美國學校附近買cheese cake(到底是有多愛吃…)。跟去年跑全馬的經驗相比，今年一直到中山北路上還是蠻擠的，邊聽音樂、邊觀察路人，目擊了倒在路邊的人被CPR，不小心被里歐和米米情侶檔發現我好像有點太輕鬆了。

中山橋~上麥帥二橋

迎來第一個魔王「中山橋」，但這次比較不厭世(廢話，6~10公里的配速都已經掉到6’46)，和我差不多速度的參賽者有不少人毫不猶豫地直接用走的。對我來說，這是個壞消息，我雖不想被人群卡住，但卻也沒有能力突破重圍，只能想盡辦法鑽出一條活路。

下橋之後沿著「偽」河濱跑步(不在河濱內，但跑起來很河濱，稱為「偽」河濱)，一旁有跑全馬的參賽者，打從心底佩服他們，去年頭暈的場景歷歷在目。順順地跑著跑著，倒也沒有注意到攝影師藏在哪裡(這樣子也好，畢竟表情管理始終是我學不會的課題)。看到全馬19公里的路標時，意識到「全馬還沒過半，但我已經快要結束了」，突然很慶幸自己做了正確的決定。

過沒多久迎來第二個魔王「麥帥二橋」，毫不意外地「又」有一堆人在走路，厭世感大概是從這時候大爆發 ：「到底為什麼我都快跑不動了，還有一堆人要來擋路嗚嗚嗚」低頭看了看手錶，配速已經掉到7’00，但卻也無能為力(想跟別人借過，但又怕被討厭)，此時突然很懷念全馬寬敞的賽道(才怪，並沒有XD)

下橋後~結束

下了健康匝道後，是全馬與半馬跑者匯流處，也是我去年跑跑走走充滿悔恨的一段路。轉頭看了全馬的時間2:43:XX(這個時候能遇到的全馬跑者都是真強者啊)，賽前在腦袋裡把最後路線run過好幾次，健康路→左轉進三民路→右轉進南京東路，意象訓練讓我比較不厭世(並沒有…)，畢竟以往終點前都是河濱路段，缺乏讓我有距離感的參考點。

終於到了南京東路上，人還是好多好多、好擠好擠，但我說那個終點拱門呢？跑呀跑的，卻怎麼樣都沒有發現終點拱門，等到看到拱門的時候，手錶時間2:19:1X，心想著也許努力一點有機會達成小魚要求的2:20:00，但要加速的時候反胃感油然而生，只好努力在反胃感與速度之間取得平衡。(自己按錶)進終點的時間是2:19:59，不得不讚美自己是時間精算師！下一秒反胃感強烈到我覺得自己快變成企鵝噴泉(囧)，看來下次除了帶能量膠之外，可能要自備嘔吐袋了…(？)

▲在終點等我的小魚&半路飄走的浮木史大哥

最後的最後

感謝小魚在終點等我等了將近半小時，幸好沒有變成一夜干！今年是我自2017年2月開始跑步以來最為軟爛的一年，但幸好期末考表現得還不算太差。以一隻賽前幾乎很少「腳踏實地」(只有在跑步機上累積少少里程)的鵝來說，這個成績只比2019年練得很認真、卻在賽前一週身體出狀況的時候慢了1分鐘，已經很可以了，明年的企鵝加油好嗎！

▲跑出負分割的方式之一：前半程努力玩耍

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