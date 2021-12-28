配速心得／台北馬拉松 全馬300列車準時進站！

外表嚴肅，內心輕鬆

「人人為我，我為人人」，這句名言，在2021年台北馬拉松讓我深深的體會到「取之於人、用之於人」的真義！

猶記得在2020年12月20日，我在台北馬拉松完成了人生第一次全程馬拉松跑進三小時內，當時就是愛迪達的3小時配速列車幫助我完成了素人跑者的夢想，在此之後我思考著，明年是否有機會換我幫助別人完成這個目標呢?無奈在此賽事過後，國內新冠肺炎疫情快速升溫，所有的戶外活動均延期或取消，連想出門練習跑步都是奢侈的，也讓我服務大家的想法只能暫時埋在心裡，為了怕體能下滑，甚至買了一台跑步機在家裡練習跑步，所幸之後在全民齊心抗疫下，疫情終於慢慢降溫，但初期戶外僅限於100人以下的小型賽事，大型的活動賽事能不能舉辦還是未知數。

愛迪達配速列車團隊及配速區間

終於，在9月底傳來了台北馬拉松朝如期舉辦的方向舉行，愛迪達的鄭子健總教練也指示了台北區及桃園區的教練召集去年的配速列車隊員歸隊，而我在桃園區陳忠文及黃耀輝教練的推薦下，很榮幸能加入台北馬拉松官方的愛迪達配速列車團隊裡，為跑者進一份心力。此次台北馬拉松有全程馬拉松3小時到5小時30分共8個區間的列車，半程馬拉松1小時30分到3小時共7個區間列車，而我被賦予全程馬拉松3小時的配速列車任務，能成為3小時配速員（Pacer），對我來說是莫大的肯定與榮譽，因為全程馬拉松3小時列車，是最困難且壓力最大的一班列車，不僅速度要快且穩、還要能鼓勵跑者努力堅持下去。

輕如鴻毛，重如泰山的配速號碼布

時間來到賽事的當天，清晨3點起床後，完成盥洗及早餐後，我穿上了Pacer的全身裝備，前往了台北市市民廣場，看到了我們愛迪達所有的配速員，大家顯得既緊張又興奮，在鄭子健總教練的信心喊話下，大家就像整裝待發的將士們，個個精神抖擻。接著，接近6點半起跑時間，我們各自到負責的配速區域和跑者們，等待鳴槍起跑一起出發。

整裝待發的裝備

倒數54321，衝了!

整個市民廣場充滿了歡呼聲及腳步聲，大家努力的向前奔跑。我們300列車共有3人，以陳光陽車長為首，我和另一位林國翔夥伴，用相距車長半步呈箭頭形狀行進，遇到風大時，再由我和國翔出去頂風，讓後頭跟著我們列車的跑者以最舒適的方式前進，並由我們幫忙取水及運動飲料給列車的夥伴，很快的我們通過了半程馬拉松感應地墊，此時大會時間來到89分16秒，我們也向後面的加油打氣，我們已完成一半了，接著上環東大道高架橋，雖然有點費力，但我們仍以相同速度推進。

此時陽光露臉，微風吹拂，登高遠望前方的山及俯瞰河濱，視野非常遼闊，非常享受，也讓我們暫時忘卻身體的疲勞。緊接著進入河濱，過了32公里後，正是全馬挑戰的開始，雖然大家都略顯疲態，但仍信心不減，到了40公里左右，開始陸續的請乘客努力跑出去，因為被我們追過，就無法完成3小時的門檻了，大家也奮力的跑了出去，抵達終點後，看到許多乘客順利達成了進入3小時的門檻，並向我們握手致意，真的讓我心中充滿了感動，因為和一群努力追求目標的跑者一起奮鬥的過程真的不容易。

300列車準時進站

有人說我們3小時列車團隊很嚴肅，但我認為我們是用「你認真，別人就會把你當真！」的態度帶領著想要完成全馬破三夢想的跑者，故幫忙破風及鼓勵打氣是我們應該也必須要做的。

300列車完成任務，終於可以鬆一口氣了

最後，感謝鄭子健總教練帶領著我們愛迪達配速列車團隊完美完成配速任務，另外，感謝AKIWEI大鏡片的MAX2 （鏡皇） ，讓我在賽事過程中，天色昏暗下及後半段太陽下均不影響視線，並能以舒適的視覺感受減輕跑步的疲勞感，還有FOOTLAND的專業全馬跑襪，此襪款竟然能全程保持足部乾爽及舒服的踩踏腳感，讓我能放心的專注在配速上及服務跑者。