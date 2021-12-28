跑步小品／終點前的眾生相

我跑過的馬拉松不算多，只有9場全馬和數不清的半馬，但我深深知道也多次體會跑馬拉松有多痛苦多難，然而以前都是個人感受，直到這次站在台北馬42K處加油，看著別人跑，目睹一個個跑者在距離終點不到兩百公尺時的各種姿態和表情，更深刻體會跑全馬這件事能把人燃燒到什麼程度…，那種既痛苦又堅持、既忍耐又咬牙再ㄍㄧㄥ住，或掩不住即將達標奔向喜悅的神情，在在使我打心底對馬拉松跑者生出一份敬意…。

👂收聽本集podcast 請點 這裡（7分多鐘）

👀繼續閱讀請往下滑👇

6:30正式起跑前咱們加油團就已經在景福門前的公車站就定位啦！

哇哇～加油加油！看到跑者奔馳而來好興奮啊！

繼續再移到過了十公里處的中山南路上為跑者打氣！

這次從清晨六點多就和長跑社的夥伴們站在仁愛路安全島的4K處，等待起跑後奔馳而來的跑者，我一直以為中間會有時間去吃個早餐、再到終點迎接完賽者，但沒有想到加油團的行程也這麼趕！4K之後我們移動到差不多過了10K的中山南路上，這裡可以為半馬跑者近距離加油補給，等到多數半馬跑者都通過了以後，我們繼續轉搭捷運到小巨蛋站，算算時間抵達小巨蛋時將是起跑後的兩個半小時，「哎呀，可能看不到曹純玉了啦！」

但轉念想到馬拉松寶貝的目標是229，如果看不到她就代表她達標了，因此心裡默默期望著229，一時看不到她沒關係。抵達小巨蛋站，直奔42K處站定，由於我們沒申請到田徑場內看台搖滾區的位置，這裡應該是可以看得最清楚的點了。很快就看到曹純玉飛奔而來的矯健身影，我立刻低頭看錶已經超過兩小時三十分了，但成績應該還是能逼近她的個人最佳，我們大聲狂喊「純玉加油！」

跟在她身後進入42K的跑者也都是高手，刷刷刷高速通過，每個人臉上都帶著辛苦專注的表情，非常令人感動！此處距離終點線不到兩百公尺，是最後的衝刺了！不論曾經歷怎樣的過程，這裡都是跑者們開高速的時刻，看到他們飛快的樣子，自己似乎也被帶著準備高速衝進終點線，實在是非常熱血啊！

沒法進看台搖滾區 這兒是能為跑者最後衝刺加油的好地方

攝影大哥捕捉著跑者最後200公尺衝刺的身影

隨著時間流過，通過42K處的跑者越來越多，他們的神情姿態各異，說實話，跑到這裡，也管不了什麼「表情管理」了，破不破得了PB、能超越自己多少、還能加速到什麼程度、再加速下去會不會抽筋，以及正在抽筋…，都在這關鍵的兩百公尺！每個人臉上真真實實顯露出因為42K所耗損的體力已經幾乎到了極限，有的面容扭曲、有的是所謂的「猙獰」，多數人臉上寫著痛苦與執著，極少數還能笑著打招呼回應加油聲，有幾位忍不住停了腳步，試圖以賽道旁的柵欄拉筋，也有幾位改成步兵模式。

看到這樣的光景，雖然我們知道此時他/她一定很累很痛苦，但是還是忍不住對著他/她大喊：「不要停！」「快到了！」「跑起來！」「不到兩百公尺了！」希望能發揮打氣的作用，有的人真的繼續跑了起來，有的努力ㄍㄧㄥ住、繼續一跛一跛堅忍不拔地朝著目標前進，啊～全馬的42.195就是這麼逼人啊！叫人又苦又愛，痛苦了這一次、很快又忘記了下次再來！這是怎麼樣的一種纏綿真愛啊！？！

在這一段最後的兩百公尺中，我看見了好些熟面孔，眼看著他/她要大破PB了，為他/她長時間以來為了這個目標的付出即將有大豐收而感動著；也看到文彥教練以穩健高速的步伐酷酷地跑來，真不愧是教練啊！還有一位眼看著即將破3的學長，穩穩地跑向終點，沒想到後來卻在終點線前突然摔了一跤，最後以蹣跚的腳步走到終點，寫下最終300的成績，真是出乎意料！不過心疼他摔這一跤的同時，相信這一跤必然讓他終生難忘，下一次一定會更好，一定能破3！

台北馬的關門時間是五個半小時，在4~5小時之間似乎是人潮的高峰，多數人在最後關頭仍然努力不懈，賣力跑著，其中好幾位甚至面帶輕鬆、速度很快地通過42K，讓人不禁好奇，跑得這麼好，是前面有抽筋或是出什麼狀況嗎？要不然為什麼五個多小時才抵達終點呢？而最厲害的應該就是配速員了，從3小時到5小時的配速列車，每一列車都是輕鬆自在寫意地通過，看得出這樣的配速對他們不只是遊刃有餘，簡直是一塊小蛋糕啊！

咱們的加油團大約在距離關門時間二十分鐘時收攤，目睹了眾多形形色色的跑者，回想自己的台北馬和每一次的馬拉松，每一個腳步、每一張照片記錄的每一個定格，都是一個獨特而珍貴的片段，這些片段連接成一場高潮起伏的馬拉松旅程，有時激昂、有時興奮、有時失落、有時懊惱…，一馬接一馬，我們的馬拉松人生還要再繼續譜出令自己也想不到的難忘樂章…。這是今天肉腳的跑步人蔘節目，再一次好好回味了臺北馬一番！謝謝您的閱讀/收聽，我們下回見喔！

**訂閱肉腳的跑步人蔘podcast

**閱讀《一起出發，一起到達！》

博客來│ https://reurl.cc/DZZMp6

誠品線上│ https://reurl.cc/pxxbbQ

金石堂│ https://reurl.cc/733Av5

MOMO│ https://reurl.cc/0xxbqK

讀冊│ https://reurl.cc/Okka3y