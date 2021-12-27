跑步小品／偶像永遠只有 大迫傑

大迫傑東奧訓練記事這本書將近半年前就發行了，只在Amazon上架日文版。第一次聽到大迫傑是2015年的時候，某天從網路上看到有位日本長跑選手遠赴美國加入Oregon project。當下心想原來田徑也有旅美這種事情！？因此覺得這個人很有意思，也開始留意他的一舉一動😏 可惜當年去紐約沒有去到Oregon唸書🤣

ps.大迫傑日文名Osako Suguru，在美國綽號Sugar

我從2014年開始跑步，但在知道Sugar之前跑步只是個運動娛樂。2016年第一次看Sugar比賽是里約奧運5000/10000日本選拔，那時心想這個人是鬼吧？每步都像是在飄一樣輕盈，而且動作好美！我就是從此開始研究跑步姿勢的知識，然後開始認真「訓練」跑步這個東西。

2016年里約奧運，直播上看Sugar在10000決賽，最終是倒數幾個回來的只拿下第17名，我錯愕以為他跟鬼一樣的速度應該… 原來前面的是大學長、爵士Sir Mo Farah… 不過吸引我的始終是Sugar他幾乎完美流暢的姿勢和前腳跑的霸氣🤷‍♂️ 他也在這次失敗之後轉戰馬拉松，因為他瞭解到田徑靠的是體能，馬拉松確是70%體能30%意志，體能輸給其他人，而意志會讓一切有變數。

里約之後5年來Sugar的每場大比賽我幾乎都follow，當然包括波馬、福岡、芝加哥、東京還有Portland track festival等等。對他不熟的人可以仔細看看他在比賽中的眼神，只有堅定和專注！沒有一刻是失神渙散或是呆滯，既使進入心流也是。

他上一本書裡大致說到… 在每次比賽和訓練前都會想這是不是最後一次比賽或訓練了？會不會明天就不能跑了？會不會從此退休不再跑步了？如果真是這樣那我只能全力以付沒有退路享受這最後的一趟。所以當Sugar拋下東奧後退休的消息，我只覺得這完全就是大迫傑會做的事。其它覺得驚訝意外等等的人，不是跟大迫傑不熟，就是上一本書沒認真看🤣，又或是一日跑迷🙄有些人跟我說或鼓勵我兩個月後的渣打要再破一次成績，但兩個月通常身體不會有”明顯”的進步區別，所以我只能說我不知道也不一定會更好，因為上禮拜台北馬我已經不留後路得把我當前實力之下的成績跑到最好，不留給自己「還有下次」的想法。

於是比賽完欠的傷總是要還的，腳傷就這樣連續痛四天🤦‍♂️看著學著大迫傑跑步，除了心態上當然還有姿勢和跑法。最開始從覺得很帥到現在自己也是幾乎腳跟不落地，中間仔細研究好幾年Sugar的跑姿、擺動、著地和支撐，雖然我的速度差很遠，但道理和方式是一樣的…「前腳跑法不是目的，而是結果」這句話大概可以給無故堅持腳尖跑的人一大巴掌🤣現在我的每次跑步腦海中都會浮現Sugar的姿勢，不是著迷而是提醒自己的姿勢哪裡不夠好或是施力不當，雖然受傷對跑姿的影響無法避免，但至少要把傷害盡量降低，因為大迫傑可以我沒理由不行。

現在他退休了，之後可能不會有新的跑姿影片可以研究學習，也可能不會有看著他熱血、感動的時刻，很慶幸我的跑步世界裡有大迫傑，沒有他我大概還只是把跑步當「運動」而不是「目標」的肥宅。30歲退休，只是給未來更多的未來。大迫傑在東奧後說… 2:10:41希望只是個起點，將來會致力於年輕一代的長跑選手發展。他也曾說：”我這輩子可能怎麼練都碰不到世界第一，但年輕一代有更多未知的可能，而我要去挖掘這些可能。”他會是我一輩子的偶像，大迫傑。