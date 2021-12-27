賽事心得／台北馬拉松 1800多個日子等待的257

2021年臺北馬拉松照片

如果你認為本篇網誌有很多的訓練內容分享，那可能要讓你失望了，因為我的訓練內容全部都是從漢森那本書來的。如果你認為我人生第一次全馬Sub3會很振奮，那可能也要讓你失望了，因為我並沒有把這次臺北馬拉松的絕對目標訂為Sub3。

個人照（校慶大隊接力）

我是蔡尚嘉，今年33歲，目前是國立東華大學田徑代表隊成員之一，不過我從小到大並沒有受過真正專項訓練，甚至可以說高中以前根本沒在運動，幾乎是連體育課都坐在旁邊看的類型。上大學後接觸跑步的契機其實是~~~耍帥，在田徑隊的訓練下我也確實在學校運動會獲得前三名。但真正站上頒獎台後，我發現好像也沒有很帥XD但會讓我持續跑到現在的原因，除了興趣外，還有和學生的「約定」。從學校田徑隊到社會組的路跑團體，每個人都對我很好，除了提供資源外，也給我不同的目標和方向。但是除了確定自己喜歡跑步外、我好像沒有什麼非常明確的絕對目標。

2011年淡江田徑與中原田徑合照

淡水慢跑俱樂部參與2012年美濃接力賽

直到2016年我和一群環島夥伴創造了不同凡響的故事，之後我進入了安親班，並將這些故事分享給比較常相處的學生，希望能降低他們在補習班的壓力，同年我在臺北馬拉松跑出3小時16分創下當時的個人紀錄。隔天上班時有學生對我說：「老師，下次要3小時以內」，由於當時的親友對我在田徑場上的付出多半抱持著看戲心態，因此我人生中第一位沒有跑步相關背景，單純給我鼓勵的人，正是來自於我在安親班的學生，我當然回答「好」。

2016年環島合影

2016年臺北馬拉松成績

可惜之後我沒有繼續任教，反而轉換到了正式校園擔任國中、小代理老師，每次述說自己故事時我一定都會提到「全馬3小時以內」的目標。在這當中我也體認到，身為老師沒有教師證在求職路上實在太不穩定，因此後來目標又加了「考取教師證」，這也是我會進入東華大學繼續求學的原因之一。

2017年我和同學們說全馬目標「3小時以內」

2018年萬金石馬拉松成績

2018年萬金石馬拉松照片

來到新環境後我也確實考取教育學程具備師資生身分，但我的人生終極目標不是「公立學校正式老師」，我也沒有忘記「全馬3小時以內」的目標，然而在訓練歷程中並沒有預期般地順利，甚至2018年臺北馬拉松差點跑超過4個小時，該年的學校運動會1500公尺還創下我規律訓練以來最糟糕的成績，簡直只能以「慘不忍睹」來形容。

2018年臺北馬拉松成績

2019年萬金石馬拉松成績

由於狀況實在太慘，於是2019年的暑假有空時一天就跑3~4公里，過程中不計時完全依靠體感，並由慢跑到全力衝刺完成。就這樣，速度和基礎有氧耐力逐漸恢復到大學時期，也開啟了我在學校運動會1500公尺的三連霸。更參加了常青田徑賽、全大運一般組等賽事，雖然在場地賽的表現有一定的水準，但路跑賽我始終無法發揮很好，直到好友建議我照著漢森課表訓練後，2020年臺北馬拉松我才跑出3小時08分29秒，人生第一次踏入3小時10分關卡內。

2020常青田徑賽

2019年臺北馬拉松成績

2020年臺北馬拉松成績

此時開始就有很多人預測今年我可以進入「全馬3小時以內」大關，反倒是我自己因為疫情的因素，暑假訓練斷斷續續，基礎體能沒有打好，因此並沒有很有把握能達成，還好12/19當天天氣有幫忙，讓我順利以2小時57分27秒完成目標。

2021年臺北馬拉松成績

從2016年設立目標後到現在才完成。看到我花了這麼久的時間後，'你'也許不用花這麼久的時間，但會持續堅持嗎？2017年我說了「身為老師沒有教師資格，身為長跑選手全馬沒有跑進三小時以內」，這樣的我別說要獲得其他人肯定，我都快說不出自己是中小學老師或校隊選手了。

2021校慶運動會照片

現在的我，小學教育學程已經修完，全馬也跑進3小時以內，可是這樣的我有比較厲害嗎？好像也沒有，因為國內大概還有200多人比我厲害。雖然沒有比較厲害，但這是我曾經在教室講台上，面對大家說過的話，這也是我曾經給學生的回應，不管記得的人有多少，自己立下的目標就要全力去達成。

每個人都有自己擅長和不擅長的事，要我去跳熱舞、唱歌、吹奏樂器我也不會，因此分享成績並不是我有多厲害，而是我的每一步都堅持在自己的道路上。文章開頭有提到我並沒有把這次臺北馬拉松的絕對目標訂為Sub3，因為我知道即便這次沒達成，只要我不受傷堅持下去，2022萬金石馬拉松也會達成。

「如果黑暗無盡頭，何不用田徑點亮生命的色彩」一直是我的座右銘，很多人說正式教師缺那麼少為何還要修教育學程？那如果我說目標不是要當正式教師呢......體育是可以提升生活中正向能量的項目之一，我雖然不是很厲害的競技選手，但希望和我有交集的學生能夠透過「熱忱」和「堅持」，找到自己的人生目標、活出與眾不同的色彩。

如果學校沒有我發展的空間，那就到其他地方找尋需要我的地方

文章結束前一定會有人很好奇，2016年那位安親班的學生，知不知道我已經達成目標了呢？雖然當初分離有點遺憾，經過1800多個日子她不只從小二變成了國一，也早就忘記了自己講過這句話，但很開心隨著網路和社群媒體的發展，以及國小階段的運動會我每年都有回去找她，當然也透過我在臉書的PO文知道了，現在~~~她也是學校運動校隊的一員喔。有理想、有目標但沒有大家（太魯閣路跑團、明新科大、東華大學、宜蘭高商田徑隊）的勉勵、督促、資訊分享、吐槽，我想光靠自己應該無法這麼快就走到這一步，祝福各位選手（東華路跑團的同學我也視為選手）都能達成自己心目中所設定的目標。感謝淡水慢跑引領我從場地賽進入馬拉松.

感謝馥君、冠霖、筑媞、馨允你們的支持是我不放棄的動力；感謝佳琦、佑珊、娜娜、謀蓁、宜臻、韻蕙你們認真又搞笑的限動是我活力的泉源；感謝我所任教過的班級，你們讓我知道自己需要改進的地方（雖然個性方面我目前都沒有改XD），明年萬金石我的目標會先設定2小時56分；感謝以琳和欣樺，如果沒有遇到妳們兩位，我這輩子應該不會踏入教育界。跑步是為了在終點遇見更好的自己，我的人生因為遇見了你們更加豐富，別忘了無論何時何地，我們都在同一片天空下努力。#我們的約定#2021臺北馬拉松