賽事心得／台北馬拉松 珍惜跑步的日子

回首跑步的日子已過了4年。每年到了台北馬報名的季節就不自覺報了下去，除了第二年全馬沒抽中，還是到現場為跑者們加油!

今年下半年因疫情沒什麼練習又很想參加，便報名了半馬。11月初正是如火如荼加緊練習的時刻，卻發生了單邊「突發性耳聾」合併其它症狀。入院治療及出院後的休養，整個11月幾乎都無法練習了。住院中積極治療外還想著就算只有一邊聽得見，也能讓我再跑跑步嗎? 看看這女的多想跑步~

聽力漸漸回復一些，而在醫生的評估下可以跑步，12月重新啟動，穿上運動鞋，先伸展，再快走國中外圍兩圈，深呼吸再拉一拉身體，呼～好，開始~慢慢的一圈，兩圈，三圈~保持順暢呼吸，好，停下來休息、走一下，再開始慢慢地跑，能再起飛真的很棒～

平時最喜歡在中正紀念堂練習

這次生病正常就是找不出發生的原因，只有可能跟壓力有關！練習的途中想著生病之前慢跑，熱身沒有做到位？ 慢跑中有沒有在自然地呼吸？運動是釋放壓力的，是否我在不知不覺中把它當成壓力了，我更小心自己的身體了!

最後一、兩週的練習跟自己說平安完賽即可!! 之前參賽是怕沒辦法突破成績，現在則是怕被關門~哈哈 能參賽就是最棒了！賽前一周還夢到半馬跑了1小時50分，邊跑進拱門還邊想~阿!怎麼可能阿~但臉上雀躍不己呀，哈哈~是有多想要突破成績!

今天天氣超級適合跑步，有點涼涼的但沒下雨，偶爾還出點太陽，完全可以挑戰PB，但這次不太行，所以就享受跑步就好了。一路上順順的跑，到第7.5公里處開始，每2.5公里補給一次～喝水、舒跑、小番茄、喔熊餅乾，還有自帶的葡萄糖鹽錠，路邊加油團的表演很可愛，讓我不自覺笑了起來！

賽前沒仔細看路線圖，半馬路線意外的好跑，沒什麼太大彎道跟上下坡路，讓我一路順風往前跑。不知不覺就轉進了南京東路，就快到了！這時身體不自覺的～欸欸～加速跑起來進終點！雖然沒有拱門真的得有點不太一樣，但心裡的那一刻～超棒啊！意猶未盡，看著隔壁全馬的跑道，也很想跑全馬的me，哈哈！

這次小心翼翼跑得緩慢，成績是有史以來最爛，但意外收穫是跑速平穩、沒停下來，是參加路跑以來最享受、最不壓抑的一次了，在最後一刻受不了太慢還衝刺了一下~哈哈

只是為什麼好像一直找不回初馬完賽的感覺？這次半馬體會到很多，平時是一人訓練，但參加路跑是一群人跑，雖然不認識，但此時此刻我不再是一個人，大家都有前進的目標。一路上看到有兩位跑者昏倒，救護車待命，心有戚戚焉，祈禱加油；也看到很感動的畫面，工作人員努力擋住行人、車，而一位衣服上有寫虎字的跑者，看他一路上不斷關心停下來在路邊休息的跑者「還好嗎？」

「Jay的跑步筆記」一書裡提到「能持續喜歡著一件事的心情，對我來說，比記得自己的初心重要太多了。」跑步、參加路跑，對我來說也許不再是追求成績了，而是長久單純的快樂吧，回歸當時在初馬後的那一個禮拜寫的筆記 「 每天笑著上班，雖然身體疼痛不已，但疼痛得很開心!

除此之外我只想著何時能完全恢復疼痛，再開始跑! 能有一件可以做一輩子的事情，真好! 希望身體能夠健康才能繼續跑啊~」 是吧!

而每年總會自訂年度歌曲，跟歌詞都沒啥關係，只是很喜歡旋律，會比較有動力吧! 哈哈

2018 Hero / 安室奈美惠

2019 Aurora / Bump of chicken

2020 Remember Me / Man with A MISSION

2021 I Love You’s / Hailee Steinfeld

明年的主題曲會是什麼呢~~~