賽事心得／台北馬拉松 當爸爸後的第一場跑馬

2018年上海馬拉松後，我就沒有好好跑過一場馬拉松。經過了三年，終於在2021年台北馬拉松再度站上起跑線，完成這場特別有意義的賽事，完賽時間2:40:31，這是我當爸爸後的第一場馬拉松。

2019-2020年間，不斷反覆受傷，心情其實滿低落的，到了2021年初，得知思彤懷孕了，自己也有了「爸爸」這個新身分，開始想像著思彤抱著寶寶在終點前等待的畫面，就下定決心要好好準備，再次挑戰台北馬拉松。

5月中疫情突然變嚴重，戶外都需要戴口罩，年底的賽事是否能如期舉辦都是未知數，但維持基本的體能還是必要的，這樣萬一真的可以比賽，也能銜接上訓練。

6、7、8月就都慢跑維持體能，也因為這三個月的慢跑，讓腳傷獲得充分的休息，傷也就這樣好了，也算是因禍得福吧！

8月29日我們的寶寶波波出生了！我也開始思考著接下來的訓練模式，想著該如何在工作、生活與訓練之中取得平衡，而貼心的思彤從懷孕期間就一直跟我說，就算波波出生，也不會影響我的訓練，所以從月子中心回到家後，她怕波波半夜吵到我睡覺，就要求跟我分房睡，希望我盡量睡飽讓身體恢復，才能繼續維持強度訓練好好備賽。

照顧新生兒的辛苦，相信所有爸媽都可以體會，但這段時間，思彤只關心我的訓練狀況如何、波波半夜哭有沒有吵到我，她全心全意的支持我，真的很感動也很感激，我覺得自己上輩子一定是個大善人，才能如此幸運娶到這樣的老婆。至於我呢？我只能盡量做一些鎖碎的小事，像是洗洗奶瓶、洗洗衣服，還有幫波波洗澡這類的，假日訓練完能多做的就多做一點！

關於訓練，現在網路資訊發達，很容易查到跑步訓練的知識，大家愈來愈厲害，也都有一套自己的訓練模式，我就不細說。這次週期從9月底開始，共有12週，大架構為：前4週強化最大速度，第五週測一次5000M來抓後5週的訓練強度（訓練重點：乳酸閾值跑、節奏跑），最後2週減量。而這次訓練有一點跟以往不太相同的地方，就是Long Run的部份，嘗試用一週快一週慢的交替方式訓練，快的30K（E配7K+M配16K+E配7K），慢的30K（4:30-4:50/K），不論快慢Long Run，隔天都還是會有一個20K的恢復跑，對我來說這是一個不錯的訓練模式。

12月18日比賽的前一天，一向貼心的思彤老早就叫我去訂飯店，說賽前一天睡眠很重要，睡飯店才不怕半夜被波波哭聲影響睡眠，這也讓我有滿滿的精神去面對隔天的賽事，再次感受到她滿滿的愛。

起跑前與光男哥、開智約好一起跑（可惜Rossi不在A區），並說好前10K由穩配的光男哥帶，11K-20K由我配，上環東大橋由開智領跑（因為擋風效果好？！），進水門就各自發揮，但當天實際狀況並不如我們想像的順利，10K時間37:59，雖然體感是舒服的，但時間比預期來的慢，就知道今天要挑戰Sub240可能有變數。

11K時Erik從後面追上，就順勢並排向前領跑，準備上環東時，開智很有Guts準備上來帶，但前10K我就覺得他的呼吸頻率比平常還要快，狀況也許不像預期一樣好，就跟他說保持節奏，我繼續帶上環東的第一層，但上第二層時，感覺累了速度有點掉，此時後面集團穩穩超過我，我也就在後面躲到下環東。

此時，左小腿隱約有快要抽筋的感覺，只好稍微放慢調整一下，也與集團越離越遠，30K時與子銘共跑一段，那時我只能很專注在自己的每一步，實在擠不出力氣跟他說聲一起加油，35K時間2:13:13，在迎風狗公園這段到出水門時，竟然又是無情的逆風，把我sub240的門吹到關上。

出了水門，想著等等就可以看到思彤跟波波，再度提起精神來

終於在北寧路、南京東路口聽到思彤熟悉的加油聲（這次比較小聲一點怕嚇到波波），也看到了睡很熟的波波，雖然我的表情不是很好，但還是跟他們母子倆揮了揮手，讓思彤安心，我回來了！

轉進北田，看著終點的計時器，時間已經來到2:40:xx，果然還是來不及啊！

終於過了終點線

完賽時間2:40:31

此時心裡想著，不好意思，這次讓思彤跟波波多等了一下。

能完成這場馬拉松，要感謝背後很多支持的夥伴

謝謝阿計無微不至照顧著思彤跟波波，對波波視如己出。

謝謝丈母娘也同樣支持著我，在思彤工作忙碌時幫忙照顧波波

謝謝RACE ON銳速運動醫學從我養傷時到訓練期，一直提供營養補給，讓我加強自身修復能力

謝謝ROCKTAPE Taiwan這幾年來的支持，也給了我許多肌貼的專業知識，從平常訓練到比賽都不能沒有ROCKTAPE肌貼，不只是受傷時使用，更是幫助恢復的利器

謝謝陳渝仁醫師在我受傷期間提供專業治療，總是告訴我儘管去練，運動傷痛就交給他處理，真的讓我很安心

謝謝一起訓練的夥伴，光男哥、開智、Rossi

2021年台北馬拉松

爸爸順利完賽！