Panasonic台北城市路跑賽／周賢峰12.5K奪冠 湯樂榆初體驗就封后

年底壓軸登場的2021 Panasonic Taipei City Run臺北城市路跑賽今（26）日上午5時30分於總統府前盛大開跑，主打歡樂、公益、健康同時又有超豐盛的抽獎品，在耶誕跨年的節慶氣氛下更顯得熱鬧無比。不少上週跑完臺北馬拉松的菁英選手抱著「家裡缺家電」的想法參賽，男子組由臺灣體大周賢峰跑出38分55秒奪冠、女子組則由來自香港的留學生湯樂榆以44分42秒封后。民視歌唱節目「明日之星」歌手郭忠祐、曾瑋中以「公主抱」作賭注比賽3公里組，還找來郭婷筠、賴慧如、陳怡婷、蔡家蓁一起共襄盛舉湊熱鬧。

往年都在9月進行的臺北城市路跑賽一直是跑者心目中的「開學跑」，今年因為疫情改到年底舉辦，延續往年市區A級路段，讓跑友邁開腳步、在完全淨空的車道馳騁。台灣松下銷售股份有限公司董事長林淵傳看到跑者熱情參與也表示，「疫情即將走向解封的階段，很高興大家可以走出戶外、大口呼吸，跑步可以讓身體更健康、讓世界更美好，和品牌企業理念A Better Life, A Better World不謀而合，希望未來有機會可以繼續辦下去。」

從Taipei City Run臺北城市路跑賽出發，林淵傳透露，未來希望以此為起點，從總統府開跑，串連全台Panasonic經銷商和夥伴，舉辦全國路跑接力賽，「我想這個夢想，我們可以持續來規劃。明年適逢Panasonic在臺經營60週年，林淵傳也期許透過長期投入各式體育和公益活動，達成拋磚引玉的效果，帶動所有企業持續為社會作出貢獻。

缺家電就來報名參賽 周賢峰、湯樂榆封王稱后

這場年底路跑封關戰共吸引6000人參賽，12.5公里組由臺灣體大周賢峰跑出38分55秒拿下男子組第一，上週才跑完臺北馬拉松半馬，儘管身體狀況還未完全恢復，仍不想錯過年末的最後一場賽事，同時抱持「幫家裡換家電」的想法而來，最終如願抱走市價18,000元的4K液晶電視機，周賢峰笑說：「有點出乎預料，跑的當下有點疲勞，但就想說看自己能跑多少就跑多少，成績還算滿意。」

12.5公里組女子組則由來自香港的留學生湯樂榆以44分42秒封后，去年來台後受到疫情影響，直到這場Panasonic Taipei City Run才獻出在台路跑初體驗，氣溫約13度、無雨的天氣，讓湯樂榆跑出比自己預期更佳的成績。

「長跑甜心」張芷瑄則以8秒之差在12.5公里組排名第二，但也帶走家裡獨缺的洗衣機，她笑說：「跑完才知道獎品是什麼，也就這麼剛好缺一台洗衣機。」而她上週在臺北馬全馬差1秒無緣突破個人最佳成績，週間泡了溫泉放鬆後，本週再出現在賽道上，除了是陪開刀後復出的教練陳秉豐參賽，也把這場賽事當做速度訓練，「天氣很好、腳也沒特別不舒服，跑起來的感覺很棒。」

「明日之星」歌手藝人共襄盛舉

歌手郭忠祐和曾瑋忠從民視歌唱節目「明日之星」出道後，各自發片和爭取演出機會，在上月底寶吉祥「CHAMPIONS」演唱會後積極訓練為比賽做準備，郭忠祐在體大主修田徑和跳遠，但自爆「跑步不是他強項」，這次在其他戰友郭婷筠、賴慧如、陳怡婷、蔡家蓁慫恿下，跟曾瑋中打賭跑輸了要在終點站「公主抱」對方，六位同門好友一起下場，和跑者盡情享受跑步的酣暢淋漓。

民視主持人段慧琳除了主持節目外，還持續參加三鐵賽事，忙碌的她還投入Podcast《運動人的Pain Cave》錄音，這次臺北城市路跑賽也特別邀請到她和製作人老吳一起參加12.5K的賽事，身經百戰的她對於成績一點都不擔心，還笑說應該會上凸台領獎，不過一聽到參賽可以抽獎，獎品有Panasonic電視機、電冰箱、洗衣機、吹風機等大小家電應有盡有，反倒希望抽到洗衣機來貼補家用。

持續支持帕運選手前進明年杭州亞帕運

仁欽多吉仁波切長期關懷弱勢族群，藉這次活動捐贈新台幣100萬元給中華民國殘障體育運動總會，支持選手再接再厲，於2022杭州亞帕運再度綻放。並拋磚引玉期盼所有跑者一起加入，共同協助優秀的帕拉選手獲得更好的訓練資源，用你我的雙腳，幫助運動員創造更好的生活，擁抱更好的世界。

Panasonic長期支持體育不遺餘力，更是東京奧運、帕運的合作夥伴，透過先進技術將精彩賽事即時傳播給觀眾。除此之外，台灣松下銷售股份有限公司董事長林淵傳也提到，其實Panasonic和璞園籃球隊、樂天桃猿職棒隊都有合作關係，「唯有運動才能養成健康的身體，才能為社會作出貢獻。」

主辦單位提供

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