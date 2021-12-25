賽事心得／台北馬拉松 如果沒生病、我想赤足每一場跑馬

我不是一個努力追求成績的跑者，我追求的是跟一群朋友站在同一個起跑線奮鬥的感覺

2020年飽受梅尼爾氏症的困擾，時常會暈眩、耳鳴，醫生一開始也找不出病因；直到有一次早上醒來發現自己右耳聽不到聲音（大概就跟洗澡進水後悶住脹脹感覺，但完全聽不到聲音）此刻我知道，我必須要把這個症狀根治，不然如果在環東上頭暈就麻煩了！候診的時候根據症狀查詢Google，跳出來是梅尼爾氏症，但這個症狀是內耳問題，會影響平衡感外還沒辦法根治，瞬間感覺頭皮發麻還緊跟著附加天旋地轉的頭暈。

到我看診時醫生讓我去做聽力測試後看了數據跟我說，你這個狀況是內耳積水造成的間歇性耳聾，吃藥後應該可以把積水退掉不用擔心，並且看了我的鼻子後說可能是過敏引起的，建議可以動鼻息肉手術。聽完以後內心只有兩個想法第一：聽不見的狀況可以根治實在太好了第二：我一直很納悶為什麼我跑步沒辦法全程用鼻子呼吸，明明速度不快也不累，可是一直覺得身體缺氧，必須要用嘴巴輔助呼吸後才有辦法繼續跑下去於是一拍即合馬上約定開刀日期，跟醫生說我可不可以台北馬拉松以後再開刀處理這個狀況，不然好不容易才抽到台北馬拉松我真捨不得放棄！

擔心的環東暈眩還是發生了，但我還是靠著意志力完成台北馬拉松。

住院前做了身體檢查，護理師幫我量血壓時看到我帶著寄物帶來住院，他看著我血壓偏高後問我：「你是不是昨天台北馬跑不好，不然為什麼血壓不標準😆」我表示….

後來護理師拿著報告跟我說吳先生你血糖很高喔，是不是剛吃完東西就來住院？我說我剛吃完麵包，看了一下血糖330...（腦子突然感覺被打了一下，我一直說服我自己常常捐血也沒有看到身體出現狀況，一定是我剛吃麵包不到半小時才造成血糖過高的問題，我自認生活健康也戒菸3.4年，最討厭喝含糖飲料，平常就有運動習慣飲食也很注意，我才29歲，不可能不可能😭）

順利開完刀回家以後，收到了捐血中心的報告，大意就是糖化血色素7.8建議馬上就診新陳代謝科，大概率罹患糖尿病（腦子瞬間一片空白，看來該來的還是會來，家族遺傳的基因真可怕😢）。

新陳代謝科的醫生看捐血中心的報告以後馬上安排抽血跟開糖尿病口服藥物，問我有沒有運動習慣，衛教我每餐的正確分量並要注意低血糖等等事項，安排下周回診云云。看來我捐血紀錄只能永遠停在10次了😢並且鄭重警告我絕對不可以光著腳運動，到家一定要檢查腳上有沒有傷口（ＯＳ：我平常最喜歡赤腳跑步，為什麼醫生你會知道我常常打赤腳😆）

之前就覺得奇怪，朋友們肝醣超補都覺得很有效，為什麼我肝醣超補完全沒有感覺，身體只感覺沉重跟非常的累，我一直認為是我超補的方式錯誤，以為是自己體質的關係！相對也常常覺得為什麼我受傷跟喝水一樣，傷的時間也比其他朋友更長，一切一切都以為是自己體質，就是容易受傷又沒辦法接受這麼多肝醣放在肌肉內使用。現在一切都真相大白，原來這些東西不是沒有用，而是我身體沒辦法接受而已。

現在剛好開刀休養沒辦法練跑，並且讓我早期發現自己罹患糖尿病的事實，給我充足的時間調養自己身心，我一定會再回到馬場上，我的夢想就是赤足跑一場馬拉松，若這個目標遙遠，那就折衷吧！赤腳回到終點北田也不錯。休養兩周完全沒運動後，又再一次打掉重練，反正之前足底筋膜炎、ITBS、脛前脛後肌炎、跟骨滑囊炎、椎間盤突出、臀中肌撕裂傷、屈指長肌炎，哪一次不是歸零再出發？

有時候覺得還能回到場上跟著朋友們奮鬥真不可思議！

我以為會因為過程太痛苦而放棄，可我沒有，我接受自己重新開始再慢慢進步，也許我喜歡跑步是喜歡自己歸零的感覺。慢慢的３Ｋ．５Ｋ．１０Ｋ．１２Ｋ．１５Ｋ．２１Ｋ都可以穿Ｙ拖駕馭，平常訓練的時候更會關注自己身體的聲音，感覺到不舒服以往會撐著下去，但現在我選擇順著自己身體告訴我的狀況，只要冒冷汗或心悸，不論成績是不是破ＰＢ，必須馬上緩下來，我怕這次不停下來就真的永遠停下來了！

看看時間又到了報名２０２１台北馬的時候，這次因為疫情的關係不必再抽籤，並且跟去年一樣終點在北田內可以接受大家歡呼的進場衝拱門，那還有什麼好猶豫的？不就是想赤足進終點嗎？為了赤足衝線吃了多少苦頭？偶爾順著自己內心去完成一個夢想應該不為過吧！

於是２０２１台北馬拉松我站上了起跑線，跟著平常訓練的朋友們又再同個場上奮鬥，這次我告訴我自己出水門後如果狀況還可以，那就放縱自己一次吧！出水門就赤足跑到終點，反正也才三公里，看看時間４個小時１０分左右，即便後面三公里都赤足走我一樣可以完賽。

(南京東路碎石真多😆)

完成了夢想，就是赤足跑進終點，我沒有放棄回到馬場上的動力雖然糖尿病會跟著我一輩子，但我相信我可以跟他共存。即使知道以後可能會因為神經病變後失去雙腳的控制力，可在這之前我還想用這雙腳完成每一個馬拉松。

禁錮的是這身軀，可做夢是我的權利

就算是成績不甚理想，卻也沒有違背自己內心的渴望。進終點不是END，而是另一個ING後記：以前收到號碼布不會多看幾眼，但自從知道自己生病以後為了不讓別人造成困擾，一定要把緊急連絡人跟疾病的狀況寫在號碼布上面，隨身攜帶藥物跟糖果比攜帶鹽錠果膠還重要，萬一真的不幸昏迷了，至少讓救護人員知道該怎麼幫你處理而不是瞎子摸象！請一定要注意自己身體狀況，完成馬拉松很感動，但別忘了回家後等著你的家人更珍貴。

我是SAM，有緣我們馬場見。